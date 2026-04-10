/Поглед.инфо/ В своя нов безпощаден анализ Пол Крейг Робъртс разнищва мита за западната демокрация, превърната в параван за чужди геополитически цели и вътрешен грабеж. Авторът доказва, че институциите, които трябваше да гарантират истината, днес са основните производители на фалшиви наративи, обслужващи глобалния хегемон и неговите скрити господари.

Сериозни въпроси относно нашата „демокрация“, като например: Наистина ли имаме такава?

Демокрацията се цени, защото се смята за средство за търсене на отговорност от правителството. За да се успее в търсенето на отговорност от правителството, е необходимо да се знае какво прави то и защо. Традиционно, опозиционните политически партии и обективните медии са били средства за излагане на истината.

В наше време политическите партии се борят за власт, а не за принципи. Те крият своите цели зад фалшиви наративи, които медиите подкрепят, а не разобличават.

Помислете за най-важното събитие от тази седмица: предполагаемата спасителна операция на американски пилот, свален в Иран.

Миналият понеделник в продължение на няколко часа наблюдавахме как президентът на Съединените щати, директорът на ЦРУ, военният секретар и председателят на Обединения комитет на началник-щабовете застанаха пред медиите и телевизионната публика и лъжеха през зъби, като прикриваха неуспешна военна атака срещу ирански ядрен обект, представяйки я като успешна спасителна мисия на свален пилот.

Историята нямаше смисъл и очевидно беше невярна. Според президента Тръмп са участвали „стотици“ американски военни и няколко самолета. Специалните части на флота и армията, както и товарните самолети, превозващи хеликоптери, не са начинът, по който се спасяват пилоти. Такава видима операция привлича вниманието към начинанието и го проваля. Попитайте някой, който е запознат. Иранците разполагат с документите на майор Райдър, които доказват, че предполагаемото „спасяване“ е било военна операция.

Чували ли сте нещо в медиите за майор Райдър? Виждали ли сте или чували ли сте имената на двамата спасени пилоти?

Вместо да признае неуспешна военна операция срещу Иран, режимът на Тръмп я замени с героична история за спасяването на смел летец. Първият спасен летец беше спасен без стотици специални части и загубата на редица американски самолети.

Когато правителствата, политиците и медиите не уважават истината, не може да има отговорност. Само си помислете за всички лъжи, които правителствата ни казват през годините, лъжи, до голяма степен неоспорвани от медиите: президентът Кенеди беше убит от Осуалд; Робърт Кенеди беше убит от Сирхан Сирхан; САЩ бяха атакувани в Тонкинския залив от Северен Виетнам; 11 септември беше дело на Осама бин Ладен; Саддам Хюсеин разполага с оръжия за масово унищожение; Асад използва химически оръжия; палестинците са терористи; иранците са терористи; Иран произвежда ядрени оръжия. Тези и много други лъжи са очевидно неверни, но се третират като исторически истини. Някак си американците могат да вярват, от една страна, че САЩ имат най-мощната армия в света и че ЦРУ може да локализира свален пилот в пещера в иранска планина, а от друга страна, че няколко саудитци могат да пробият охраната на летищата в САЩ четири пъти в един и същи час в една и съща сутрин, да отвлекат четири американски самолета и да вкарат два от тях в Световния търговски център, един в Пентагона и да разбият един в Пенсилвания, а мощната американска армия и хиперкомпетентното ЦРУ са безпомощни наблюдатели.

Когато истината не се уважава, не се уважават и принципите. Демокрацията изисква прозрачност и уважение към истината. Точно както режимът на Тръмп лъжеше за последните събития в Иран, режимът на Байдън превърна протестиращите на 6 януари в „бунтовници“ и ги хвърли в затвора, а прокурорите от Демократическата партия повдигнаха фалшиви граждански и наказателни обвинения срещу президента Тръмп. Това не е портрет на демокрацията.

Именно демокрациите, а не кралствата и диктатурите, се характеризират с безкрайни борби за власт. В борбите за власт истината винаги е жертва. Лесно е да се заключи, че истината може да бъде по-малко сигурна в демокрацията, отколкото в кралството.

Демокрацията има и други огромни недостатъци, които в крайна сметка гарантират нейния провал. Ако една демокрация иска да има дълъг живот, избирателното право трябва да бъде ограничено, както са го ограничили бащите-основатели на Америка, до мъже собственици на имоти, които са по-склонни към разума, отколкото към емоциите, и които имат личен интерес в системата. Но с течение на времето и разширяването на избирателното право се появяват хора, чийто единствен интерес в системата е способността им да гласуват за доходите и богатството на онези, които са съставлявали първоначалното избирателно право. В Америка днес имаме дискриминационен данък върху доходите, който взема повече от по-високите доходи, отколкото от по-ниските. Имаме данък върху собствеността, който принуждава собствениците на имоти да плащат за образованието на децата на други хора, включително тези на нелегални имигранти, чието незаконно присъствие се субсидира от американски граждани. Имаме данъци върху наследството, които конфискуват 50% от натрупванията на успешни хора след смъртта им. Данъчното облагане на наследството също така принуждава семейства, които са изградили успешен бизнес, да го продадат или да го направят публичен, за да платят данъка върху наследството.

С други думи, демокрациите се превръщат в механизми за кражба. Това е така във всяка съществуваща демокрация в света днес.

Всички демокрации се пронизват от фракции и единството изчезва. Когато демокрациите не само позволяват, но и насърчават да бъдат завладявани от имигрантски нашественици, те се израждат във Вавилонски кули. Отслабването на принципите ерозира закона и уважението към моралните стандарти, а сексуалните и криминални перверзии процъфтяват.

Демокрацията изисква много поддръжка, която не се осигурява. Следователно, подобно на неподдържан двигател, демокрацията се проваля.

Най-силното доказателство за провала на американската демокрация е, че през 21-ви век най-важните и най-скъпоструващи решения на Америка са взети от Израел. „Войната срещу терора“ беше прикритието на израелското лоби за използването на американска кръв и пари от Израел за премахване на пречките пред Велик Израел, като Ирак, Либия и Сирия. Войната на Америка с Иран, от която Тръмп се опитва да се измъкне, като обяви победа, е следствие от израелския контрол над Америка. Войната не е резултат от волята на хората, които категорично се противопоставят на войната, нито от обявяване на война от Конгреса, нито от иранска заплаха за Съединените щати. Войната е резултат от решение, взето от Нетаняху от името на Тръмп. Ясно е, че Америка не е демокрация, когато Нетаняху може да изпрати Америка на война за Велик Израел.

Тъй като самото правителство на САЩ няма контрол върху собствената си външна политика, американският народ по никакъв начин не може да държи „своето“ правителство отговорно за неговата воля.

Ако Америка иска да възстанови демокрацията си, тя трябва да започне с установяване на независимостта си от Израел.

