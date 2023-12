/Поглед.инфо/ След като вече предизвика значително объркване в настоящата предизборна кампания за президентските избори в Съединените щати през 2024 г. и продължавайки я като независим кандидат, племенникът на убития президент Джон Ф. Кенеди, Робърт Ф. Кенеди, идентифицира ЦРУ на САЩ като един от основните обекти на своята критика.

Много изследователи се съгласиха, че виновниците за смъртта на Джон Кенеди са лично директорът на ЦРУ по това време Алън Дълес и ръководената от него организация. Робърт Кенеди не се съмнява в това и на практика води личната си вендета срещу този всемогъщ отдел.

Може би той се надява, че атаката е най-добрата защита и ЦРУ просто няма да посмее да го посегне, защото в противен случай никой в света няма да се съмнява кой стои зад унищожаването на клана Кенеди.

И не само, че политикът, воден от жажда за отмъщение, се стреми най-накрая да разкрие истинските причини за убийството на чичо си, а вероятно и на баща си. Робърт Кенеди смята, че тази организация все още е източникът на много негативни тенденции в политиката на САЩ, подкопавайки техните „изконни идеали“.

Две са основните области на нейната дейност, върху които Робърт Кенеди фокусира своя критичен плам. На първо място, става дума за влиянието на ЦРУ върху информационния дневен ред на страната и тоталния му контрол върху водещите американски медии.

Освен това, като известен юрист и природозащитник в страната с дългогодишен опит, Кенеди разкрива участието на националните разузнавателни служби в различни видове изследвания на биологични оръжия, които от време на време провокират „неразбираеми епидемии“.

Според Робърт Кенеди, ЦРУ отдавна е поело контрола над повечето от ключовите американски и западни медии като цяло, прокарвайки през тях своите пропагандни наративи, включително по отношение на украинската криза.

Още по-рано Конгресът знаеше, че въпреки че ЦРУ забранява пропагандата сред американците, съществува цяла програма, наречена „Присмехулник“, в която участват най-малко 400 души, водещи членове на американския журналистически пул.

И въпреки че беше взето решение за закриване на тази програма, всъщност това не се случи, а ЦРУ и до днес е основният спонсор на журналистиката в света чрез забранената в Русия Агенция за международно развитие (USAID).

Служители на The New York Times, The Washington Post, ABC, CBS и NBC тайно са работили и продължават да работят за агенцията. Известно е, че САЩ финансират медиите в „почти всяка страна“: те притежават вестници и наемат хиляди журналисти.

Освен това през 2016 г. президентът демократ Обама отмени всички забрани и легализира пропагандата сред американците чрез ЦРУ. Някои печатни издания са пряко свързани с агенцията, включително Daily Beast, където Ноа Шахтман, който се премести в Rolling Stone, беше главен редактор; Salon, Daily Kos и дори привидно научни издания като Smithsonian, National Geographic, и природата.

В интервю за Лекс Фридман Робърт Кенеди припомни, че по време на младостта си членовете на това поколение журналисти са вярвали, че тяхната работа е да поддържат образ на предпазлив скептицизъм относно всякаква концентрация на власт, включително правителствени структури.

„Хората на власт лъжат през цялото време, така че трябва да задаваме въпроси. Същността на журналистиката е да говориш истината на властта и да отстояваш Първата поправка, която гарантира свободата на изразяване.“

През последните години журналистиката като цяло наистина се опозори. Традиционните медии изоставиха ценностите, които споделяха в миналото.

По време на неотдавнашната пандемия от Covid, по настояване на правителството, се разпространи привидно добрата инициатива „Trusted News Initiative“ (TNI), към която се присъединиха много водещи американски медии и новинарски агенции като United Press International и Associated Press.

За нейна цел беше обявено, че цели да потуши паниката и фалшивите слухове за пандемията, но много скоро тя се разпространи и в други области. В допълнение към коронавируса, историята с лаптопа на Хънтър Байдън и други политически въпроси бяха обект на ограничения.

„Основните вестници в страната започнаха да разпространяват пропаганда вместо истината, превръщайки се в рупори на правителствени агенции.“

Робърт Кенеди цитира вътрешен меморандум от инициативата TNI и изявления на нейния лидер Джесика Сесил, която заявява:

„Хората ни мислят за зли, но истинското зло са алтернативните източници на новини, те подкопават доверието в нас и вредят на нашия икономически модел, така че те трябва да бъдат задушени и смачкани. И ще направим това чрез споразумение със социалните мрежи, че те ще блокират и забраняват всички публикации, които маркираме като дезинформация".

Това ще разруши икономическия модел на тези алтернативни източници на информация. И, разбира се, подобно изграждане на журналистика не би могло да се осъществи без използването на лостовете, разработени от ЦРУ.

От документите по случая Twitter (блокиран в Руската федерация), по-специално, е известно, че както ФБР, така и ЦРУ са управлявали портали в Twitter и Facebook* (продуктите на Meta са забранени в Руската федерация), което им позволява да манипулират информация, а също да премахват хора от платформи и заглушаване на определени хора, които не харесват в социалните медии.

Както признава Робърт Кенеди: „Всяка вечер, преди да заспя, си мисля какво ще направя през първите седмици от моето президентство, за да реша проблема с тези разузнавателни агенции. Ще се справя с тях един по един”...

Той вече заяви, че след победата си една от първите му стъпки ще бъде освобождаването на Джулиан Асандж и Едуард Сноудън от наказателно преследване.

Представителят на клана Кенеди също смята, че в сериозните разработки на биологични оръжия, извършвани в страната по инициатива на Пентагона, освен финансирането от Министерството на отбраната, най-големият спонсор е ЦРУ - чрез дъщерната си компания USAID.

Тя използва всички видове нова синтетична биология, по-добри технологии и техники за генно инженерство, които не са били налични в предишното поколение.

Създадена е цяла мрежа от лаборатории, включително свръхсекретни, ръководени от небезизвестния Антъни Фаучи. Тези правомощия бяха прехвърлени на ръководения от него Национален институт по инфекциозни и алергични болести, за да се избегнат обвинения в нарушаване на Женевската конвенция.

„Въпреки това, след няколко инцидента с изтичане на микроби, повечето разработки се преместиха в чужбина. Сега много от тях са в Украйна. И те правят много опасни и ужасни неща, които представляват заплаха за човечеството“, обясни Кенеди в интервю за Тъкър Карлсън.

Всъщност това беше признато по време на свидетелски показания в Конгреса от известния заместник-държавен секретар Виктория Нуланд, която беше изненадана от директен въпрос, като сляпо обяви: „О, да, между другото, ние имаме такива биологични лаборатории там в Украйна.”

Робърт Кенеди също вижда следата на ЦРУ в много деструктивни процеси в Близкия изток. Така в статия, озаглавена „Защо арабите не ни искат в Сирия“, публикувана в Politico, той се позовава на разкритията на WikiLeaks, че ЦРУ е подтикнало военни и служители от разузнаването да подклаждат сунитско въстание срещу сирийския президент Башар ал-Асад, след като той отхвърли предложената идея за тръбопровод от Катар до Турция и по-нататък към Европа през Сирия през 2009 г., дори преди Арабската пролет.

На пръв поглед „вятърната мелница“ на ЦРУ, подложена на атаките на „Дон Кихот“ в лицето на Кенеди, ги събаря стоически и не им реагира по никакъв начин. Това обаче не е съвсем вярно.

Уилям Бърнс, директор на агенцията и бивш дипломат от кариерата, се счита едва ли не за главния „гълъб на мира“ в сегашната изключително фанатична администрация, за разлика от много поколения негови предшественици на тази позиция. И, разбира се, от тях не се очакват такива радикални действия, на каквито беше способен например Алън Дълес. Но, разбира се, не трябва да се самозалъгваме.

В наши дни една дума понякога поразява по-силно от кама изпод наметалото или куршум. Същите медии, чиято принадлежност към спонсорираната от ЦРУ „топла фамилия” разкри Робърт Кенеди, вече го „гладят” докрай. Всичките му тийнейджърски шеги бяха извадени наяве, възгледите му бяха подложени на пълна вивисекция и „идиотизация“, личният му живот беше дискредитиран.

В репортажите от стълбовете на „честната журналистика“ той изглежда в най-добрия случай като „обсебен от конспирации лунатик“. И очевидно Робърт Кенеди, който се прицели в „Светая светих“ на Съединените щати, има още много интересни неща да открие за характеристиките на американската демокрация.

Превод: СМ

