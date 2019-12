/Поглед.инфо/ Британският висш съд разреши на служителите на контраразузнаването и техните агенти да убиват безнаказано хора при изпълнение на служебния си дълг, ако могат да докажат, че това е направено в интерес на британското общество. Според The ​​Daily Telegraph представители на правозащитните организации смятат, че това решение противоречи както на законите на кралството, така и на Европейската конвенция за правата на човека, тъй като позволява на MI5 да извършва престъпления.

Високият съд на Великобритания постанови, че контраразузнавачите и техните агенти имат право безнаказано да убиват хора при изпълнение на служебния си дълг си, ако могат да докажат на полицията и прокуратурата, че това е направено в обществен интерес. Според The Daily Telegraph, съдиите са решили, че Тайната служба не притежава и никога не е имала имунитет от наказателно преследване за убийства и други тежки престъпления и трябва да бъде наказана по закон, ако са извършени, но те имат право да се позовават на факта, че техните действия са били оправдани от интересите на обществото и да молят за освобождаване от наказателно преследване.

Даденото решение беше взето с три гласа „за“ и два „против“. Двамата съдии от малцинството изразиха особено мнение за това, че MI5 от юридическа гледна точка няма законно право да разрешава на своите агенти да участват в престъпления и че това може да доведе до злоупотреба с власт.

Решението на специалния трибунал на Високия съд за специалните служби оставя в сила директивата, съществуването на която беше официално признато от премиера Тереза Мей през март 2018 г.

Четири организации за защита на правата на човека - Privacy International, Pat Finucane Centre, Committee on the Administration of Justice и Reprieve - заведоха дело, твърдейки, че тази директива противоречи както на британските закони, така и на Европейската конвенция за правата на човека, тъй като позволява на агенти на MI5 да извършват престъпления Въпреки това, пише вестникът, съдът отхвърли жалбата им и призна легитимността на позицията на правителството, според която „разрешението за използване на участващия агент няма правни последици и не предоставя нито на агента, нито на лицата, които са му издали разрешение, имунитет срещу съдебно преследване."

Вероятно решението на съда ще бъде посрещнато с одобрение от службите за сигурност, които се опасяваха, че техните агенти ще работят по-лошо от страх да не бъдат преследвани съдебно, без възможност да се позовават на общественото благо. Правозащитните организации обаче твърдят, че се надяват да обжалват решението - първото в 20-годишната история на трибунала, в което бяха обявени особени мнения.

„Нееднозначното решение на трибунала показва доколко съмнителна политика води държавата по отношение на секретните служби. Специалните служби са необходими, за да се гарантира сигурността на страната, но историята отново и отново ни показва, че трябва внимателно да бъдат контролирани какво могат да правят техните агенти от името на обществото“, заяви директорът Мая Фоа.

Превод: М.Желязкова

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели