/Поглед.инфо/ Колкото по-големи са разрушенията, причинени от военни конфликти, провокирани от участието на западните сили, толкова по-настоятелна е антируската пропаганда, отбелязва професорът по история Жорж Шабере. Според него Норвегия плаща направо вноски за милиарди на НАТО, тъй като сега алиансът не я защитава, а само повишава нивото на напрежение, използвайки „руската заплаха“ като удобно извинение.

Членството в НАТО струва на Норвегия милиарди крони, пише в статия за портала Steigan blogger Жорж Шабере, професор по история в Норвежкия институт за природни и технически науки в Тронхайм. А в замяна тя получава само ненадеждни фрегати, които само нещо малко да се случи и веднага потъват, проблемни и с кратък живот американски изтребители, както и опасността от нови войни, се казва в статията.

По време на съществуването на Съветския съюз, който беше подкрепен от цялата Организация на Варшавския договор, сътрудничеството със Североатлантическия алианс поне обещаваше на Норвегия „известна сигурност“, обяснява авторът. Но днес „Русия е оставена сама“ и нейният БВП е съпоставим с Испания - всъщност това се превърна в „предлог да поддържаме глобалния военен алианс в плаване“, подчертава статията.

„Сигурността на Европа вече не е в центъра на вниманието и това далеч не е цялата истина“, убеден е авторът. Не случайно Владимир Путин нарече разпадането на Съветския съюз „най-голямата геополитическа катастрофа на миналия век“, а Западът, в лицето на САЩ и неговите европейски съюзници, не пропуснаха да се възползват от факта, че през 1991 г. на практика загубиха бившия си сериозен противник, се казва в статията.

„Върху много страни се изсипаха бомби, гонейки милиони бежанци от земята им. Воюващите страни бяха окуражавани по всякакъв начин и снабдявани с пари и оръжие. Войните напълно унищожиха инфраструктурата на две трети от Европа. Путин не преувеличи: светът плати скъпо за военното господство на Запада.“, подчертава авторът.

При това, колкото по-мащабни бяха унищоженията в резултат на военните конфликти с участието на западните сили, толкова по-настоятелна става пропагандата, се казва в статията: „От назначения противник сега рисуват самия дявол, само за да оправдаят войната“. Според Джордж Буш Старши Садам Хюсеин е "по-лош от Хитлер", сенаторът Линдзи Греъм увери, че Кадафи е бил "на път да атакува Европа", а Башар Асад Белият дом също изобразяваше като ужасен злодей, припомня авторът.

Тази реторика с готовност се подхваща от западните медии: само от август 1990 г. до януари 1991 г. вестниците The Washington Post и The New York Times сравняват Саддам Хюсеин с Хитлер 228 пъти, съобщава Steigan blogger. "Двама "нови Хитлеровци" вече са измъчвани, екзекутирани и заровени в земята, но междувременно над милион иракчани са загинали във войните, които не са спрели от 2003 г.", се казва в статията.

В същото време американската геополитика „тласка Европа към вечен конфликт с Русия“, а последните враждебни изявления на държавния секретар на САЩ Майк Помпео по отношение на Москва и Пекин ясно демонстрират това, посочва авторът. В същото време се казва на Европа да не купува руски газ и китайски технологии, а американски, защото „защитаваме ценностите си в борбата срещу несвободните страни“.

"А когато пресата "издигне" Владимир Путин или Си Дзинпин до "Хитлер", възниква сериозна причина за безпокойство - това означава, че ще има война", предупреждава авторът. „Когато комунизмът изчезне, НАТО ще го последва“, прогнозира Шарл де Гол по онова време. Напротив, Североатлантическият алианс, след разпадането на СССР прие множество нови членове и днес "представлява най-голямата заплаха за световния мир", се казва в статията.

Отново и отново в Ирак, Либия, Сирия и други конфликтни зони НАТО „подкопава конвенциите на ООН“, отбелязва авторът. Според него европейците трябва да се радват, че Русия и Китай продължават да разработват свои собствени оръжейни системи, а държави като Иран засилват защитните си сили. В противен случай „отбранителният съюз“, воден от САЩ, заплашва да повтори катастрофалните сценарии на конфликтите в Ирак, Либия или Сирия, превръщайки милиони хора в нови бежанци, се подчертава статията.

Междувременно популярните норвежки политици Ерна Сулберг и Юнас Гар Стьоре ходят заедно на демонстрации със свещи в годишнината на „Кристалната нощ“ (поредица от еврейски погроми, които преминават през Германия през 1938 г.) и обещават да "вземат всички възможни мерки", така че, както Салберг каза, да „изкоренят всеобхватните предразсъдъци“. Време е обаче да разберем, че вълната на омразата, която се надига в Европа, на първо място, е именно това, което провокират военните действия на Запада в Азия, Близкия Изток и Северна Африка, предупреждава авторът.

Превод: М.Желязкова

