/Поглед.инфо/ На 19 април около 10 000 евреи и поляци участваха в ежегодния Марш на живите в Южна Полша в памет на жертвите на Холокоста. Традиционният трикилометров маршрут води от скандалния надпис Arbeit macht frei („Работата те прави свободен“) на вратата на нацисткия лагер на смъртта Аушвиц до крематориумите на близкия Биркенау. Тази година походът съвпадна с 80-ата годишнина от въстанието във Варшавското гето.

Тези, които се интересуват, знаят, че по време на Песах /Пасха/ на 19 април 1943 г. германците започват операция за ликвидиране на едно от най-големите еврейски гета в Европа. Отговорен за резултатите от операцията е SS Групенфюрерът, /генерал-лейтенант/ Юрген Штрооп, който е извикан от Лвов във Варшава.

Но бойците от Еврейския военен съюз и Еврейската бойна организация внимателно са се подготвили за отбрана и по сигнала за бойна тревога „Ян-Варшава“ започнаха да оказват яростна съпротива, използвайки тавани, подземни проходи и мазета. Боевете продължават до 16 май.

Първоначално в случая участват само еврейски и полски полицаи и немски жандармеристи. След първите сериозни загуби обаче, Штрооп нареди да бъдат привлечени, за участие в прочистването петстотин украинци и литовци, преведени от лагера в Травники, части от т.нар. „хиви“ или „аскар“.

Хиви-тата (hilfswilliger. HW) са доброволци, преминали на страната на германците, които първоначално са били използвани за служба в спомагателните части, ала по-късно започват да участват в наказателни акции.

Повечето хиви от съветските военнопленници бяха изпратени в концентрационния лагер на SS Tравники. Съгласно документите, които не са опровергани от никого, повечето от тях са били украинци от западните райони на Украйна и Полша. Преди да пристигнат във Варшава, много от тях са служили като надзиратели в концентрационните лагери в Треблинка, Собибор, Бяла Подляска. Украинските и литовските хиви станаха прочути във Варшава, като довършиха останалите евреи в руините на гетото.

Разбира се, поради съвременните политически процеси, специалната роля на украинските наказателни части по принцип не се отразява нито в Украйна, нито в Полша. За това не си спомниха за тях и през тази юбилейна година.

Междувременно украинците - хиви са добре известни. Един от тях, Иван Демянук (Иван Грозни), е прочутият надзирател от Собибор. Федор Федоренко, родом от Джанкой, който след като се предаде и изрази желание да сътрудничи, стана известен с наказателните акции в гетото.

Федоренко, като главен вахман от СС, командва непълен батальон от украински хиви, служи в Треблинка, след това участва в ликвидирането на Люблинското гето през април 1943 г. и след това пристига във Варшава. Следственият отдел на МГБ на Украинската ССР имаше достатъчно доказателства за неговите зверства.

Федоренко успява да избяга в Съединените щати, да получи гражданство, че и като турист да пътува до Украйна, където беше идентифициран от бивши затворници от Треблинка и включен в известния "списък от 59" нацистки престъпници, живеещи в Съединените щати. Екстрадирането на Федоренко и други палачи беше поискано от Никсън още от Брежнев, но Вашингтон отказа. Странно, но Мосад също го остави жив.

И все пак участникът в наказателните части е съден, лишен от гражданство и през 1984 г. е екстрадиран в СССР. Украинският убиец на евреите от варшавското гето стана първият нацистки военнопрестъпник, предаден от САЩ на Съветския съюз. Той беше съден в Украинската ССР още по време на перестройката през лятото на 1986 г. и осъден на смърт, след което успяха да изпълнят присъдата.

Друг екзекутор от гетото е Яков Палий от Коломия. Този също беше с ръце до лакти в кръв, но се озова в САЩ. Той беше издирван дълго време, но се "издъни" с шевроните на SS, които си запазил за спомен. Той беше лишен от гражданство през 2003 г. и беше пред екстрадиране в Украйна, а президентът на Световния конгрес на украинците Асколд Лозински нарече съдебното решение несправедливо. През 2017 г. след масовата акция "No SS in the USA!" украинският палач от Коломия беше признат за "последния известен нацист от Третия райх, живял в Съединените щати".

Палия обаче не беше екстрадиран, поради което политическите игри на Вашингтон започнаха да се наричат "подигравка и посмешище с паметта на мъртвите американски военни, които се бориха и загинаха, за да победят злото на нацисткия режим". Въпреки това Палий беше депортиран в Германия през август 2018 г., където почина шест месеца по-късно, а преди него в Съединените щати, без да чака съдебно решение, почина друг жесток украински палач - Ярослав Билянюк.

Израел, както знаете, поддържа специфични отношения с Бандеровска Украйна. Еврейската държава реагира не по-малко конкретно на антисемитските лудории на украинците, особено когато Украйна и нейната столица се управляват от ако не кошерни, но все пак евреи,. Стига се до нонсенса израелският посланик Михаел Бродски да говори като за постижение, за това, че след разговора му с полукръвния маланец Виталий Кличко, кметът е възможно да не позволи една от улиците на Киев да бъде кръстена на един от основателите на SS дивизията " Галиция” Владимир Кубийович .

Що се отнася до настоящата 80-та годишнина от въстанието във Варшавското гето, с него също е свързана цяла верига от скандали.Факт е, че поляците категорично забраниха носенето на оръжие от членовете на специалните служби Шин Бет (ШАБАК), които придружават израелските ученици - туристи в Полша, до местата на Холокоста. Поляците отбелязват, че охраната се е държала арогантно и предизвикателно „размахвала оръжията си“, което е създавало впечатлението, че „Полша е опасно място“.

Израел се съпротивлява, но прави отстъпки, а опозицията веднага нарече споразуменията "капитулация пред полската пропаганда", а Яд Вашем ги осъди.

В същото време израелците започнаха да казват, че историята на Холокоста в Полша се представя „съмнително и в най - лошия случай противоречиво . Като пример те цитират запознанството на еврейските младежи с прославяната Армия Крайова, известна със своята, меко казано, неприязън към полските евреи .

От Яд Вашем заявиха, че делегациите, изпратени в Полша от негово име, "няма да посещават места, за които се подозира, че изопачават историята на Холокоста или разпространяват исторически неправилен разказ".

Но в крайна сметка гости от Израел все пак пристигнаха и не им беше казано отново как украинците са помогнали на нацистите в „окончателното решение на еврейския въпрос“. Между другото, няма съмнение, че скоро "дудо-зеленската любов" ще доведе до факта, че на евреите ще бъде казано, че са били унищожени от руснаците.

Междувременно на Марша на живите, евреите заявяват: „Годишнините от въстанието ни напомнят, че цената на безразличието е неимоверно висока, но ние продължаваме да я плащаме“.

