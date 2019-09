/Поглед.инфо/ Как ме умиляват всички тези приказки за британската кралица. По-точно за британската демокрация. Или по-по-точно за британската „демокрация“ и кралицата.

Който и либерал да питате, ще ви каже, че „във Великобритания е конституционна монархия“. Виждали ли сте британската конституция? Къде мога да я прочета? Как? Никъде? Очевидно, защото никога не е съществувала.

Как може да има конституционна монархия без конституция? Но това не притеснява западопоклонниците и със сигурност ще ви изблеят нещо за определен „неписан код на традиции, който ограничава силата на кралицата“. Но и той не съществува.

Преди няколко години написах текст за пълномощията на британската кралица, което предизвика ефекта на изсипването на мая в селски нужник. Всеки либерал считаше за свой дълг да ми покаже презрението си и да ме обвини в лъжа.

Въпреки че всъщност тогава не изброих всички правомощия на британската кралица, в действителност те са много повече.

Е, във Великобритания няма демокрация. При наследствената горна камара на парламента (Камарата на лордовете или Камарата на перовете, пълното име е „The Right Honourable the Lords Spiritual and Temporal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Parliament assembled“), която има право на вето върху всякакви решения на долната камара, тогава демокрация не може да има.

Реалните пълномощия на кралицата стават особено очевидни след обявяването на резултатите от референдума за Брекзит. Камерън отиде на сутрешния чай на кралицата като премиер и се върна от него като обикновен пенсионер.

Да, формално Камерън си тръгва от поста по собствено желание , но точно в това се състои истинската, не формализирана власт, когато за да се изпълнят желанията на кралицата, дори не е нужно да се пишат укази - достатъчно е изговореното слово на монарха.

Освен това „демокрацията е процедура“, тоест спазването на всички бюрократични формалности, а деспотизмът е чистата, неограничена воля на деспота.

Камерън обаче не беше единственият премиер, когото кралицата уволни.

И тази седмица пристигнаха свежи новини, които за пореден път ни показват истинските пълномощия на британската кралица.

Sky News съобщи, че новият британски премиер Борис Джонсън възнамерява да се обърне към кралица Елизабет Втора с искане за временно прекратяване на дейността парламента от 9 септември до 14 октомври. “За да може да се изпълнява неговата вътрешнополитическа програма.”

Знаете ли как се нарича разпускането на парламента и/или прехвърлянето на неговите правомощия на единствения лидер, ръководителя на изпълнителната власт? Тоест, събирането на законодателна и изпълнителна власт в един човек? Това се нарича диктатура.

Диктатурата (лат. Dictatura) е форма на упражняване на държавна власт, при която цялата държавна власт принадлежи на една политическа позиция, която се подкрепя или от един човек (диктатор), или от управляващата група от лица.

Освен това, ако това искане бъде удовлетворено, Борис няма да бъде пълновластен диктатор, а „диктатор по пълномощие“. На късата каишка на кралицата.

И искате да ми кажете, че същество, облечено с властта да създава диктатори, само по себе си не е диктатор? Как само лъжат с „царува, но не владее“, „царува, но не управлява“? За кого са тези приказки?

Елизабет II сменя премиерите като ръкавици (и между другото генералните губернатори на колониите), пренася датите на изборите в долната камара на парламента, насочва разузнаването (между другото, МИ-6 оперира дълго време без най-малкото правно основание, дейността му не е регламентирана от никакви законодателни актове - всъщност това е частно разузнаване на короната), дава заповеди на войските да потушават размириците и много други.

И в същото време тя управлява 65 години. Но “смяната на властта” е необходима само в Русия. А там също има „традиции, които трябва да се спазват“.

Послепис: Все още са ми смешни тези западопоклонници. Те виждат несъществуващото и не виждат очевидното.

Превод: В.Сергеев

