/Поглед.инфо/ Изготвеният от унгарското разузнаване и публикуван на 23 ноември 2022г. доклад разкрива, че „Обединената опозиция“, която през април напразно се опита да победи популярния консервативен премиер Виктор Орбан, незаконно е получила чуждестранно финансиране за кампанията си в размер на 7,5 милиона долара от базираната в САЩ организация Action for Democracy („Демократично действие“).

Както съобщава Gateway Pundit, Байдън, Берлин и Брюксел са работили заедно с „Обединената опозиция“, в която участва и неонацистката партия „Йоббик“, за да се опитат безуспешно да свалят от власт партията на християнския консерватор Виктор Орбан. Коалицията на ФИДЕС с Християн-демократичната народна партия спечели парламентарните избори през април за четвърти път с мнозинство от две трети (67,84%), получавайки 135 от общо 199 места в парламента. Според Орбан „победата е толкова голяма, че може да се види и от луната.“

„Благодарни сме за стотиците милиони [унгарски форинти] подкрепа, идваща от Съединените щати“, каза през юни бившият кандидат за премиер Петер Марки-Зай, публично признавайки, че е получил подкрепа от базираната в САЩ организация Action for Democracy в размер на 1,8 милиарда форинта (4,5 милиона долара).

Но разсекретените данни на разузнаването разкриха допълнителни 1,2 милиарда форинта (3 милиона долара) чуждестранно финансиране. Плюс повече от 3 милиарда форинта (7,5 милиона щатски долара), получени от крайнодясната коалиция, които са почти четири пъти повече от общите разходи за кампанията, предвидени в държавния бюджет.

В Унгария, както и в Съединените щати, е незаконно политически партии да приемат финансиране от чуждестранни организации и граждани. Анонимните дарения също са забранени.

Макар Action for Democracy да е основана едва на 24 февруари 2022 г., първият трансфер в размер на колосалните 684 672 щатски долара са преведени на 1 март на Oraculum 2020 Kft. – фирма, тясно свързана с Демократическата коалиция на проваления бивш социалистически лидер Ференц Дюрчани.

Action for Democracy не фигурира в уебсайта на „Отворено общество“ като получател на средства. Въпреки това учредителите на организацията включват ветерани на Сорос като британския историк Тимъти Гартън Аш, американската историчка Ан Апълбаум, бившия върховен командващ съюзническите сили на НАТО генерал Уесли К. Кларк и американския политолог Франсис Фукуяма. Изпълнителният директор на Action for Democracy Дейвид Корани е сътрудник на Атлантическия съвет и член на Европейския съвет за международни отношения, ззаедно с други НПО-та, финансирани от Сорос.

„Унгарската оопозиция е купена с щатски долари. Action for Democracy има хиляди връзки с Джордж Сорос“, заяви Ищван Холик, директор по комуникациите на управляващата партия ФИДЕС. Холик обвини опозиционния кандидат Марки-Зай, че лъже избирателите си и попита: „Какво искаше Сорос в замяна на своите милиони?“

Говорителят на правителството Золтан Ковач нарече намесата в изборите „най-големият скандал за финансиране на изборни кампании в Унгария“ и „най-големият скандал в сферата на националната сигурност след падането на комунизма.“

„Досега само приемахме за вярно, че е имало опит от чужбина за намеса в изборите в Унгария; сега това се доказва с конкретни доказателства“, каза Ковач пред Gateway Pundit. „Унгарската опозиция е купена с щатски долари.“

Според Ковач, намесата в изборите се счита за незаконна във всяка държава. „Ако си спомням добре, нещо като чуждестранната намеса имаше в националните избори в САЩ, а и другаде. Очакваме да видим кой ще подхване тази история…“

* Текстcj под плаката гласи: “Don’t let him have the last laugh!” – Hungarian ad campaign against Soros 2017. В превод: „Да не го оставим да се смее последен!“ – унгарска кампания срещу Сорос, 2017г.

Превод: д-р Радко Ханджиев

