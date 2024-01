/Поглед.инфо/ Най-мистериозната фигура сред членовете на консултативния съвет на A4D е професорът от университета Джон Хопкинс Чарлз Гати. 56-годишната Евелин Фаркас е eдин от най-младите, но и един от най-влиятелните членове на консултативния съвет на A4D.

Чарлз Гати и Евелин Фаркас

Продължаваме поредицата от публикации, базирани на разследванията на унгарския вестник Magyar Nemzet за подривните действия на организацията на Сорос Action for Democracy (A4D/"Акция за демокрация"). Да започнем от тук.

Най-мистериозната фигура сред членовете на консултативния съвет на A4D е професорът от университета Джон Хопкинс Чарлз Гати.

През 50-те години обещаващ млад културен стажант в Magyar Nemzet, той прославя съветското кино, но заминава за Съединените щати след събитията от 1956 г.

Гати наскоро навърши 90 години, но е пълен с енергия и пръска от омраза към днешна Унгария, която сравни в неотдавнашна реч в основания от Сорос Централноевропейски университет с фашисткия режим на Хорти. Когато обаче унгарски репортер го попита кой финансира A4D, Гати внезапно го прекъсна: „Не можете да ме питате такива глупости!“

Гати знае как да пази тайните на американските разузнавателни служби, до които е възможно най-близо. Съпругата му Тоби Гати беше специален асистент на старшия директор за Русия, Украйна и Евразия в Съвета за национална сигурност на САЩ през 90-те години, а след това беше помощник-държавен секретар по разузнаването.

От 1970 до 1986 г. Гати преподава в Колумбийския университет в Ню Йорк.

„Тук той стана приятел и създаде близки работни отношения със Збигнев Бжежински, един от най-влиятелните стратези в американската външна политика и бивш съветник по националната сигурност.

През 1993-94 г. Гати служи като старши съветник за Европа и Русия в офиса по планиране на Държавния департамент на САЩ и работата му се фокусира върху разширяването на НАТО.

Докато беше професор в университета Джон Хопкинс, Гати присъства на еднодневен симпозиум близо до Вашингтон на 19 ноември 2009 г., организиран от ЦРУ и Службата за разузнаване (EIA) на Държавния департамент на САЩ, както се вижда от размяната на имейли за Централна Европа .

Присъстваха също шефът на A4D Давид Корани и бившият унгарски премиер Гордън Байнаи. Там беше професорът изследовател Гати, както и ръководителят на руския отдел на ЦРУ.

Между другото беше обсъдена ситуацията в Унгария, по-специално възможността партията на Виктор Орбан Фидес да дойде на власт.

Гати беше непримирим противник на Фидес и се смяташе за един от вдъхновителите на политическото преследване на Виктор Орбан.

През август 2014 г. списание The American Interest публикува неговата статия The Mask Is Off („Маската е свалена“), в която съпругът на виден американски шпионин пише, че „Виктор Орбан открито изостави демокрацията в западен стил в полза на националистическия авторитаризъм на Русия на Путин”:

“Орбан свали демократичната си маска. Защото сега той публично и гордо декларира предпочитанията си към „нелиберална държава“.

„Отдалечавайки се от догмите и идеологиите, признати в Западна Европа“, Орбан каза, че идеалната държава вместо това трябва да се основава на това, което той нарече „национални основи“.

Той не спомена разделението на властите, контрола и баланса, свободата на печата или правата на малцинствата, но отбеляза, че либералните демокрации, като Съединените щати, се характеризират с корупция, беззаконие, секс и наркотици.

Речта включва почти несвързано бълване на примитивни клишета за Съединените щати. Американците, отбелязва Орбан, живеят „в общество, което става все по-малко капиталистическо и все по-феодално“.

Той твърди, че по думите на президента на САЩ "цинизмът е обхванал Америка". Позовавайки се на Съединените щати, чиито закони той изглежда не разбира или не иска да разбере, той осмива една „демократична“ страна, в която президентът е импийчмънт, но въпреки това остава на власт.

Чарлз Гати беше възмутен, че Виктор Орбан „се възхищава на ефективното правителство на Путин, враг е на банките, чуждестранни и вътрешни, които не са под контрола на неговото правителство... Споменава християнството като своя пътеводна светлина“.

Основната опасност за Вашингтон, отбелязва Гати в статията си, "е нарастващата враждебност на унгарското правителство към демократичните ценности - свобода на печата, свобода на религията, свобода на дейност на граждански групи".

В края на тревожната си статия Гати призова за изключване на Унгария от Европейския съюз.

През 2009 г. Чарлз Гати оцени кариерата си по следния начин: „Развитието на моя живот се определя не толкова от (неговите собствени) решения, колкото от определени ситуации. Това е по-скоро поредица от съвпадения."

„Наистина, колкото повече се задълбочаваме в историята на живота му, толкова повече вярваме в съвпаденията“, отбелязва Маджар Немзет, цитирайки известната поговорка на комика Джим Кери, че „зад всеки успял мъж стои една жена“.

Всъщност кариерата на съпруга й беше осигурена от високопоставения американски шпионин Тоби Гати, който по едно време беше известен с работата си по доклад, чиито автори обсъждаха перспективата за убийството на руския президент.

56-годишната Евелин Фаркас е един от най-младите, но и един от най-влиятелните членове на консултативния съвет на A4D. В момента тя е изпълнителен директор на Института Маккейн във Вашингтон, а от 2012 до 2015 г. е била заместник-министър на отбраната на сАЩ за Русия, Украйна и Евразия в администрацията на Обама.

През 2020 г. Фаркас се опита да бъде избран в Конгреса на САЩ от конгресен район в Ню Йорк, но не успя да премине през първичните избори на Демократическата партия.

Работила е, наред с други неща, за Американския съвет за международни отношения и Германския фонд Маршал, както и в персонала на Сената на САЩ, отбелязва Magyar Nemzet.

Бащата на Евелин Фаркас, Чарлз Фаркас (Károly Farkas), имигрира в Съединените щати през 1956 г. Десетилетия по-късно той публикува мемоарите си, озаглавени „Изчезнал на Дунава“. Мемоарите бяха приети добре и бяха оценени от мнозина, включително президента Бил Клинтън.

Петер Марчи-Зай, опозиционният кандидат за министър-председател през 2022 г., който загуби печално от Виктор Орбан, спомена Фаркаш като близък съветник по време на предизборната кампания.

Когато започна военният конфликт в Украйна, Марки-Зай каза: „Аз абсолютно не съм експерт по този въпрос, така че се консултирам с други експерти по този въпрос, като бившия американски четиризвезден генерал Уесли Кларк и експерта по НАТО Евелин Фаркас .”

Евелин Фаркас редовно публикува в рупора на американските разузнавателни агенции The Washington Post. Така през 2019 г. тя призова за подкрепа на Украйна, „за да спре Путин“.

Ако Русия успее в Украйна, Москва отново ще прибегне до военна агресия. В крайна сметка Русия може да действа срещу някоя страна от НАТО... През 2020 г. Фаркас също обвини Русия в не по-малко от намеса в президентските избори в САЩ.

През 2021 г. в статията си неудържимата дама също толкова недоказано обвини Русия в „изплащане на награди за убийството на американски войници в Афганистан“ и поиска Русия да бъде изключена от системата SWIFT.

Тя също така призна, че докато е била в Пентагона, нейното звено е „разработило няколко сценария за президента Барак Обама, които се фокусират основно върху подпомагането на украинската армия чрез обучение и оборудване“.

На 10 февруари 2016 г. в доклада си пред Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите по време на изслушването „Разбиране и сдържане на Русия: политика и стратегия на САЩ“, тя призова за „повишаване на цената, която Путин ще трябва да плати за своите външнополитически амбиции“.

„Пентагонът трябва да спре да купува руски ракетни двигатели РД-180 и да предостави повече американски оръжия на европейските съюзници“, каза Фаркас.

„Министерството на отбраната не трябва повече да прави бизнес с Русия. Това означава, че нито една ракета, използвана от отбранителната индустрия на САЩ, не трябва да има руски [двигатели] и ние трябва да създадем нов фонд за чуждестранна военна помощ, за да помогнем на съюзниците и партньорите в Европа и Афганистан да преминат от руски към американски оръжия."

Фаркаш също така призова за "истинско военно възпиране" в Европа, включително разполагането на авиационна бригада в подкрепа на бойния екип на бронираната бригада на САЩ.

Фаркас напусна Пентагона през октомври 2016 г., заявявайки, че е накарала администрацията на Обама да заеме по-твърда позиция спрямо Русия, включително предоставяне на отбранителни оръжия на Украйна. Говорейки пред Конгреса, Фаркас призова за „увеличаване“ на военната помощ за Украйна, Грузия и Молдова.

Magyar Nemzet смята за най-шокиращото изказване на Евелин Фаркаш по отношение на правителството на Виктор Орбан отказът й дори да спомене правата на етническите унгарци извън границите на историческата им родина.

„Въпреки това, както знаем, защитата на правата на унгарците в чужбина е в дневния ред на Унгария, конституционно задължение, а не просто неотложен политически въпрос".

"Съгласно Конституцията, имайки предвид единството на обединената унгарска нация, Унгария е отговорна за съдбата на унгарците, живеещи извън нейните граници, допринася за оцеляването и развитието на техните общности, подкрепя усилията им да запазят своята унгарска идентичност и да гарантират тяхното индивидуални и социални права“, отбелязва унгарският вестник.

Няма съмнение обаче, че за такива вестители на либералната демокрация от западен тип като Чарлз Гати и Евелин Фаркас защитата на правата на всеки народ е важна само ако американските разузнавателни служби имат ситуационен интерес към тази тема.

