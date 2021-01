/Поглед.инфо/ Ислямската република има една от най-сложните и напреднали програми за безпилотни летателни апарати и ракети в света. Техеран започна първите си тренировки и учения за безпилотни летателни апарати във вторник на фона на поредната ескалация на напрежението с Вашингтон.

Иран успешно е тествал безпилотен самоубийствен апарат с голям обсег на действие, който според него е в състояние да изпълнява непрекъснат полет до 4000 км, заяви заместник-командващият от армията за оперативни действия, контраадмирал Махмуд Мусави.

"Благодарение на усилията на личния състав на иранската армия, непрекъснатият полет на самолетите-самоубийци на армията е увеличен до 2000 км, а с определени мерки до 4000 км", каза контраадмирал Мусави, цитиран от IFP.

Мусави посочи, че вторият ден от масовите учения за безпилотни летателни апарати и ракети, стартирали във вторник, включва успешен полет на безпилотен самолет на цели 1400 км от южния крайбрежен район на Иран, за да удари цели в провинция Семнан, която се намира в северната част на страната.

Ученията също станаха свидетел и на разполагането на тактически бойни квадкоптери, оборудвани и снаражени с малки бомби, въздушни наблюдателни дронове, както и безпилотните апарати за вертикално излитане и кацане "Пеликан", които са изработени за употреба от Военноморските сили.

Всички те са излетяли от бойните кораби в южните води на Иран. На ученията за първи път бяха използвани и безпилотните апарати-самоубийци, "Араш".

По време на ученията на дроновете бяха възложени мисии, варираща от въздушно прихващане и изстрелване на ракети въздух-въздух до атаки върху наземни цели с помощта на ракети или самите безпилотни самолети при самоубийствени удари.

Съобщава се, че дроновете от клас "Карар" в различни конфигурации успешно са прихващали и унищожавали както въздушни, така и наземни цели с комбинация от ракети въздух-въздух, картечници и 500-килограмови бомби МК 82.

Контраадмирал Мусави посочи в понеделник, че ученията се провеждат в почти "реални бойни условия" и включват "стотици" безпилотни летателни апарати.

"Иран организира мащабна тренировка за безпилотни самолети. # Иран организира мащабна тренировка за безпилотни летателни апарати, на фона на последните провокации от #Съединените щати", написаха от иранската Press TV и приложиха следното видео:

"Иран провежда първите си учения с дронове. Стотици дронове бяха показани и тествани. Ще докажем, че нашата армия е готова да отговори на всякакви заплахи", написа Захра Амид.

Ученията на Иран за безпилотни летателни апарати идват на фона на ескалиращото напрежение между Техеран и Вашингтон през последните седмици от президентството на Доналд Тръмп.

На 3 януари Пентагонът промени плановете си да върне ръководената от Съединените щати ударна авионосна група от Близкия изток. Преди това Вашингтон демонстративно разположи ракетна подводница с над 100 "Томахоук"-а до Персийския залив и вкара стратегически бомбардировачи Б-52 в региона.

Напрежението идва след първата годишнина от убийството на висш ирански военен командир в Багдад на 3 януари 2020 г., както и неотдавнашните ракетни атаки срещу Зелената зона в Багдад, за които Съединените щати обвиниха свързани с Иран групи.

Техеран отрече каквото и да било участие и заяви, че нито той, нито съюзниците му умишлено са таргетирали цивилни.

Иран има около половин дузина проекти за безпилотни самолети в производство и няколко други в процес на разработка. Страната изгради вътрешната си военна индустрия след Революцията през 1979 г., след като много от основните й традиционни партньори спряха да продават оръжия на новосъздадената Ислямска република.

