МВФ представи своя глобален постоянен обзор "World Economic Outlook". Може да се преведе като "прогноза", но тук по-скоро е именно обзор. Това е периодично действие, "Обзорът" излиза два пъти в годината - пролетта и есента, обичайно април и октомври. Събитието е мащабно във финансовия свят, но този път, по разбираеми причини, е пренесено в онлайн режим. Към обзора винаги се прилага и обновявана веднъж на 6 месеца база данни. Да видим какво определя и какво прогнозира МВФ.

МВФ не се сдържа в оценката си на мащаба на кризата. Ето как сега, след представянето на “Обзора”, ни посреща главната страница на сайта на организацията:

The Great Lockdown: worst economic downturn since the Great Depression- Великото заключване: най-лошият икономически спад от времената на Голямата Депресия.

И така МВФ вещае снижаване на глобалната икономика през 2020 г. от 3%. Тогава следват първите изненади - прогноза за скокообразен ръст още през следващата 2021 г., с 5,8%. Тоест, не растеж на възстановяване, а бум с почти двукратно припокриване на загубите през 2020 г. Откъде накъде? Дори прогнозата да не се осъществи, тя е изненадваща сама по себе си.

За Русия. МВФ предрича проблеми за Русия. Те прогнозират, че Русия, заедно с другите развити страни, е сред основните жертви на кризата през 2020 г., а БВП на Русия ще падне с 5,8%, тоест почти два пъти по-силно от средното за света. Всъщност ето тяхната прогноза за макрорегионите и най-важните страни по света:

С други думи, най-много ще пострадат богатите (според прогнозата на МВФ). А кризата ще засегне в най-малка степен бедните страни.

Обикновено обичам да гледам не самия преглед на текста, а базата данни към него. И тук отново има изключително интересни подробности. Всеки човек има свои "хобита". Аз си имам интерес към икономическата статистика. Така първият път, когато започнах редовно да посещавам базите данни на МВФ, бях още студент в първото десетилетие на XXI век. Свидетелствам, че в самата структура на базата има изключително значителни промени.

1) Хоризонтът на прогнозата е рязко намален. Тоест, актуалната статистика за предишни периоди остана, но прогнозите за БВП и други показатели за страните рязко се съкращават. Ако дори в базата данни от предишното „Проучване“ от октомври 2019 г. е направена прогноза за обема на БВП, например до 2024 г. включително, сега за първи път от десетилетия МВФ намали прогнозния хоризонт до ЕДНА ГОДИНА! В базата данни на текущия “Обзор” има данни за настоящата 2020 г., за следващата 2021 г. и това е ВСИЧКО. Вечната риторична фигура на макроикономистите „ние навлязохме в период на несигурност“ е толкова очевидна за първи път. Икономистите за първи път публично признаха, че не виждат параметрите на икономиката след следващата година.

2) Не само прогнозният хоризонт, но и списъкът на статистическите показатели е коренно орязан. За да не бъдем неоснователни, сравнете за себе си:

Ако по-рано в базата данни БВП беше показан и по борсов номинал, и на Паритет на покупателната способност (ППС), а делът на страните по света само чрез ППС, сега БВП в номиналната стойност се премахва напълно! Тоест по-рано либерастите, разказващи за по-голямото значение на номиналния БВП и „маловажността“ на БВП според ППС, демонстрираха своята неадекватност и незнание за новите тенденции на толкова обичания от тях Запад. Още преди това сериозните либерали (бюрократи на МВФ) разбираха, че реалният дял на икономиките в световната икономика се определя не от сътресенията на фондовата борса и нейните колебания, а от БВП по ППС, само нашият местен корпус не разбра това. Но сега това се задълбочи. По време на кризисния период МВФ смята за напълно ненужно да показва рейтингите от минали години (който иска, нека погледне в архивните бази данни) и да прогнозира скачащите на борсите номинали поне за година напред. Остава само индексът на физическия обем на БВП и БВП по ППС.

Е, интересна подробност. Вече веднъж казах, че светът е навлязъл в период, когато този, който е паднал най-малко, той и ще израсне. Подобен парадокс пряко засегна известната цел на националните проекти на Путин „да се настигне и изпревари Германия до 2024 г. по отношение на БВП по ППС“. Според прогнозата на МВФ Русия ще направи това ... тази година. Тя ще стане петата икономика на света. Само защото БВП на немския ППС ще падне много повече от руския. Въпреки че МВФ прогнозира малко по-голям растеж за Германия през 2021 г .:

С това, може би, ще завърша. И за утре ще оставя някои по-съществени (не чисто статистически) извлечения от текста и интересни сравнения от неговата база данни.

И за забавление. Не за икономиката. Ето интервю с главния икономист на МВФ Гита Гапинат. Не, не със секретарката на главния икономист на МВФ. Опитайте, без да гледате Уикипедия, да се досетите за нейната възраст. Предупреждавам ви предварително - не е възможно. Няма да познаете. /Вижте ВИДЕОТО/

Превод: В. Сергеев

Източник: Афтершок

