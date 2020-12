/Поглед.инфо/ Сирийската противовъздушна отбрана е активирана, за да отблъсне предполагаемото "израелско нападение" в провинция Хама, съобщават държавните медии в страната.

Освен това, те съобщават за взривове в небето над Масяф.

Предполагаемите въздушни удари са били извършени в петък сутринта, в ранните часове на Коледа, съобщава Сирийската арабска новинарска агенция.

Съобщава се, че нападението е насочено към военни обекти близо до град Масяф, разположен на около 37 мили западно от Хама.

"Извънредно:

Предварителна информация потвърждава, че Израелските отбранителни сили са таргетирали определен брой военни локации в близостта на сирийския град Масяф. Сред тях има и места, принадлежащи на иранската сила Кудс", написа Ева Джей Кулуриотис в Туитър.

#BREAKING #NOW Preliminary information confirms that #IDF have targeted a number of military sites in the vicinity of the Syrian city of #Masyaf, which includes sites belonging to the Iranian Quds Force. #Syria #Iran #Israel #IAF #USA #Russia

#BREAKING #NOW A number of explosions were heard in the vicinity of the Syrian city of #Masyaf. #Syria #IDF #IAF #Israel #Iran #Russia #USA

Непотвърдени кадри на сирийските противовъздушни отбрани циркулират и онлайн.

Скоро след ударите в Сирия, видеа показващи израелски военни самолени, летящи ниско над ливанската столица Бейрут, се появиха в социалните мрежи.

Въпреки че от Израелските отбранителни сили не са потвърдили за ударите в петък, израелските операции и преди са се извършвали от ливанското въздушно пространство.

В сряда израелският министър-председател Бенямин Нетаняху се зарече да даде "смазващ удар" срещу "всеки, който се опита да ни навреди".

Той назова по име, както Иран, така и Сирия в речта си.

"Ще продължим да действаме срещу опитите на Иран и неговите пълномощници да създадат военни бази в Сирия. Няма да правим компромиси по този въпрос ", каза Нетаняху.

Думите му повтарят дългогодишната позиция на Тел Авив, че Израел си запазва правото да удря "ирански мишени", независимо къде се намират те.

Превод: СМ

