/Поглед.инфо/ В Либия продължават боевете между настъпващите части на Либийската национална армия (LNA) на фелдмаршал Халифа Хафтар и бойците, контролиращи Триполи, така нареченото правителство на националното споразумение (PNS) досега.

LNA активно използва авиацията за подпомагане на наземните единици. И така, в мрежата се появи видеоклип, демонстриращ работата на бойния вертолет Ми-35. В снимките, направени от БПЛА, можете да видите как роторният кораб на изключително малка височина се приближава до целта.

Неуправляемите ракети удрят врага и „летящият резервоар“ пада на противоположния курс, започвайки да стреля топлинни капани. Тези фалшиви цели трябва да отклоняват ракети с инфрачервени глави за насочване.

Много наблюдатели бяха изненадани и от снимките, публикувани в социалните мрежи на високопрофесионалната работа на минохвъргачките на LNA, чието предназначение е извършено от разузнавателната безпилотна летателна машина, наблюдаваща бойците. Мините удрят вражески превозни средства с голяма точност.

M.LNA@MElmalehLNA

#LNA forces surgically targeting #GNA militias with the combination of a Mortar canon , Small Drone and a GPS.

PNS също търпи загуби в бронираните превозни средства. Например, наскоро бе съобщено, че бронираната кола Kirpi II от Турция е унищожена, която напълно изгоря, след като в нея попадна неидентифицирано противотанково оръжие.

Военните експерти смятат, че в следващите дни ситуацията в зоната на конфликта ще се увеличи. Съобщава се, че Хафтар като подкрепления е прехвърлил на фронтовата група група от 10 хиляди души, състояща се от няколко бригади. Те са въоръжени с пикапи с 14,5 мм картечници и 23 мм оръдия, както и две и половина бронирани машини, включително бойни машини за пехота и танкове Т-72.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели