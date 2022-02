/Поглед.инфо/ На всички нива украинските държавни служители изключват възможността за включване в пряк диалог със самопровъзгласилите се народни републики Донецк и Луганск (ДНР и ЛНР), въпреки че тази форма на комуникация е предвидена от Минските споразумения, каза украинският външен министър Дмитрий – каза Кулеба.

„Обясняваме на всеки гост визията на Украйна за изпълнение на Минските споразумения, защото има и руската визия, и ви уверявам, че Минските споразумения не могат да бъдат изпълнени при условията на Русия, които се основават на директен диалог между Украйна и отделни райони на Донецка и Луганска област [извън контрола на правителството на Киев]", каза украинецът.

"Той [директният диалог] ни се налага и уверявам ви, че се отхвърля по време на всички срещи, на всички нива", каза той.

„Това беше направено например от [ръководителя на администрацията на украинския президент] Андрей Ермак по време на последната среща [на политическите съветници на Нормандската четворка] в Париж“, каза той пред телевизионния канал One Plus One в четвъртък.

Министърът отново потвърди, че отхвърлянето на директен диалог от страна на Киев ще остане непроменено по време на следващата среща на политическите съветници от Нормандската четворка, която се очаква следващата седмица.

Усилията за намиране на мирно решение на конфликта в Донбас се основават на Минските споразумения, които по-специално включват действия за обявяване на прекратяване на огъня, изтегляне на оръжия, обявяване на амнистия, възстановяване на икономическите връзки и провеждане на конституционна реформа в Украйна чрез диалог със самопровъзгласилите се Донецка и Луганска народни републики (ДНР, ЛНР), насочени към децентрализация на властта и предоставяне на специален статут на определени области в Донецка и Луганска области.

Преговорният процес обаче всъщност е в застой поради отказа на Киев да изпълни политическите клаузи на споразуменията от Минск.

По-специално, Киев не е склонен да изгради какъвто и да е пряк диалог с ДНР и ЛНР и да запише специалния статут на региона в конституцията и изисква да има контрол върху границата на Донбас с Русия преди прилагането на политическите разпоредби на споразуменията.

Междувременно, съгласно параграф девет от пакета от мерки за прилагането на Минските споразумения, работата за възстановяване на пълния контрол над границата трябва да започне на следващия ден след провеждането на местните избори и да приключи едва след намиране на цялостно политическо решение.

