Анализаторите от недружелюбните страни вече са не по-малко активни от руските експерти при обобщаването на междинните резултати от СВО в навечерието на първата годишнина от демилитаризацията и денацификацията на режима в Киев.

Времето постави много неща на местата им. Редовно започнаха да се появяват съждения, вече вградени в рамката на циничния прагматизъм. Не по-малко важно е и намаляването на степента на войнственост на обикновените граждани на Запад.

Загубите започват да надвишават ползите от конфликта.

В началото на февруари анализаторите на RAND Corporation публикуваха доклад, в който стигнаха до неортодоксално заключение. Конфликтът в Украйна и около Украйна успя да нанесе големи репутационни щети на Русия. Което води до доста неочаквано заключение: „ По-нататъшното постепенно отслабване (на Русия) вероятно вече не е много полезно за интересите на САЩ “.

Причинно-следствената връзка, изградена в този доклад, може да бъде разбрана по два начина. Или се страхуват, че Москва от съвкупността на понесените загуби ще се отчае и ще реши да използва ядрените си оръжия на бойното поле, което ще лиши САЩ поне от украински литий и способността да продължат тихо да обезкървяват икономиките на Европа.

Или американците мислят занапред, в переспектива - те не се нуждаят от твърде слаба Русия: те все още очакват да използват руски войници като наемници в предстоящата епична битка с Китай. В полза на втората версия е рандистката теза, че подкрепата за режима в Киев „ отвлича вниманието на Вашингтон от други глобални приоритети, като Китай, и в същото време тласка Москва към сближаване с Пекин “.

Показателен е и друг аргумент в подкрепа на препоръката за спиране (или замразяване) на военните действия в Украйна. За Запада, подчертават авторите, „въоръженият конфликт не остана незабелязан: пазарът на енергоносители, храни и изкуствени торове беше нарушен; разходите за поддържане на жизнеспособността на украинската държава се повишиха и те ще продължат да растат“.

Нека дешифрираме казаното. Връщането на санкционния бумеранг и прехвърлянето на местния конфликт в продължителна кампания с доста висок интензитет, която очевидно не беше част от плановете на САЩ и НАТО, увеличи „цената на въпроса“. Загубите трудно могат да бъдат компенсирани от баснословните печалби на главния бенефициент - военно-промишления комплекс на САЩ, бягството на капитали от европейските страни през океана и миграцията на технологичните индустрии, по-специално от Германия, към Америка.

Стратезите на RAND, които озаглавиха своят политическа доклад „Избягване на продължителната война“, сметнаха за уместно да напомнят на своя основен клиент, администрацията на Обама-Клинтън-Байден, че интересите на САЩ „често съвпадат с, но не са синоним на интересите на Украйна“ .

Тъй като в Русия „ въоръженият конфликт се възприема като война за оцеляване “, което бетонира решимостта на ръководството и гражданите да доведат СВО до логичния й край, и тъй като перспективата за военна победа на киевския режим е „малко вероятна“ , експертите на RAND съветват ... да се спре проекта Украйна.

Войната е планирана веднага след разпадането на СССР

В статията си за Ouillade на 20 януари 2022 г. френският публицист и писател Анри Рамонеда коментира признанието на Ангела Меркел, че споразуменията от Минск са нищо повече от „опит да се даде време на Украйна“ да се подготви за конфронтация с Москва (une tentative de donner du temps à l'Ukraine pour se renforcer militairement en vue d'une confrontation future avec Moscou).

След това следва поставянето на тази местна ситуация в по-широк геополитически контекст: „Французите разбират дълбоко в себе си, че глобалният конфликт е програмиран от американската администрация след разпадането на СССР“ (Les Français savent au fond d'eux-mêmes, qu'un conflit mondial est programmé par les Administrations américaines depuis la chute de l'URSS).

Нещо повече, Анри Рамонеда подчертава, че „след саботажа на газопроводите „Северен поток“, (взривяването) на Керченския мост, свързващ Кримския полуостров с Русия, и убийството на младата и блестяща руска философка Дария Дугина, трябва да очакваме опасна ескалация“ (D'autant que, suite aux sabotages des gazoducs Nord Stream, du pont de Kertch, reliant la péninsule de Crimée à la Russie, et l'assassinat de la jeune et brillante philosophe russe Daria Douguina, il faut s'attendre à une dangereuse escalade).

На свой ред американският историк и публицист Ерик Сюсе приканва своите сънародници да разберат произхода на конфликта. „ Град Шостка в Украйна се намира на 317 мили от Кремъл в Москва, от централното военно командване на Русия. Град Хавана в Куба се намира на 1131 мили от Вашингтон, централното военно командване на Америка.

Ракета с ядрено оръжие, изстреляна от Шостка към Кремъл, ще отнеме около 5 минути, за да стигне до там. Това би обезглавило руското военно командване” (D’autant que, suite aux sabotages des gazoducs Nord Stream, du pont de Kertch, reliant la péninsule de Crimée à la Russie, et l’assassinat de la jeune et brillante philosophe russe Daria Douguina, il faut s’attendre à une dangereuse escalade).

Генерал-майорът в оставка от Бундесвера Себалд Даум задочно симпатизира на Ерик Зюсе , като припомня в отворено писмо заедно със своя колега пенсионирания генерал-лейтенант Манфред Граец: „Забравиха ли хората, че не Русия се придвижи до границите на Германия или ЕС, а войските на НАТО се приближиха до границите на Руската федерация ?“ Генералът смяташе за необходимо да просвети своите съплеменници: именно САЩ и НАТО организираха преврат в Украйна през 2014 г., въоръжиха и обучиха украинската армия, настроиха я срещу съседната държава.

Тяхната свръх-задача е „смяната на властта в Москва“

Сурова присъда за официозите на западната мейнстрийм преса и войнствените декларации на британско-американските политици е добре формулираното мнение на Кейтлин Джонстън, австралийска журналистка , която пише заедно със съпруга си, американския гражданин Тим Фоли (Tim Foley):

„Никой всъщност не вярва, че западната прокси война в Украйна цели спасяването на украински животи.“ (Nobody actually believes western proxy warfare in Ukraine is about saving Ukrainian lives).

„Вие не спасявате животи, ако ескалирате, вие спасявате животи, ако преговаряте за мир, което ще изисква отстъпки от американската империя. Империалистите просто не искат тези отстъпки да бъдат направени.

И по-нататък: „ Съединените щати биха могли лесно да сложат край на тази война, ако вземат предвид интересите на сигурността на Москва и върнат у дома военното си оборудване и своите оперативни служители от този регион. САЩ няма да направят това, защото искат да използват тази прокси война, за да обезкървят Русия и да улеснят смяната на властта в Москва. Ето какво става в действителност" (The US could easily end this war by respecting Moscow’s security concerns and rolling back its war machinery and proxy ops from the region. The US won’t do this because it wants to use this proxy war to bleed Russia and facilitate regime change in Moscow. That’s all this is).

Тиражирането на Запад на тезата за излишното желание на англосаксонските империи да доведат нещата до „смяна на властта в Москва” е полезно с това, че ни напомня, че опитите на Запада да разпалва общественото недоволство в Русия. ще стане по-широко разпространено.

Своята каубойска риза е по-близо до тялото

САЩ трябва "незабавно да прекратят войната в Украйна ", каза Марджъри Тейлър Грийн, член на Камарата на представителите от 14-ия конгресен окръг на Джорджия . „ Ние сме на прага на световна война “, алармира тя и в прав текст обявява, че има „ война на САЩ с Русия в Украйна “.

Пацифизмът на г-жа Грийн не е мотивиран от симпатия към Русия или симпатия към обикновените украинци, превръщани в пушечно месо. Грийн се опасява, че последиците от продължителна война ще имат пагубен ефект върху инфлацията в Съединените щати, ще доведат до загуба на статута на долара като световна резервна валута и най-важното ще допринесат за укрепването и възхода на Китай, тъй като " войната в Украйна формира нова модерна ос “ (има предвид стратегическото партньорство между Москва и Пекин) .

Щатът Джорджия, между другото, е специална държава. Винаги е олицетворявал „добрия стар Юг“ с плантаторите и робите. Консервативните избиратели съставляват значителна част от жителите, въпреки че през 1992 г. мнозинството гласува за демократа Бил Клинтън.

Наскоро Грийн, републиканец и поддръжник на Доналд Тръмп, гласува в Конгреса на САЩ срещу допълнителни субсидии за режима в Киев и призова за проверка на това как са изразходвани 113 милиарда долара, прехвърлени на Украйна от федералната хазна под една или друга форма.

Позицията на дисидентката - конгресмен резонира с променящите се настроения в американското общество, което изглежда е свикнало с факта, че значимите публични събития в университетите (според моя приятелка, живяла в Масачузетс през последния четвърт век) започват с изпълнение на украинския химн.

Според портала Breitbart.com първото проучване, което излезе след новината за решението на триумвирата Обама-Клинтън-Байдън да достави нападателни оръжия на Украйна под формата на танкове Abrams, показа, че делът на поддръжниците на съучастието в агресията срещу Русия от страна на украинците паднаха под 50 процента за първи път. Нещо повече, почти половината (47 процента) вярват, че е време Съединените щати да прекратят тази следваща отвъдморска война.

Увеличете лихвите или намалете скоростта

Обобщаващите изводи и прогнози на западните експерти варират от възмутено разочарование от провала на санкционния блицкриг срещу Русия до тревожна загриженост за нарастващата вероятност от изпадане в Трета световна война.

Но много по-важно е все по-ясното осъзнаване, че случващото се е съдбовно. Събитията в и около Украйна надхвърлят обхвата на военна кампания, дори и на фронт от 2500 км, разстоянието от Варшава до Барселона.

По-често има принудително признание, че събитията от последните дванадесет месеца бележат началото на радикален срив на предишния световен ред. Че украинският театър на военните действия е само един от многото. Че цялата матрица на международните отношения след Ялта и Потсдам се преформатира.

Значителна част от западните наблюдатели стигат до извода, че се извършват геополитически промени от тектоничен мащаб, преход към многополюсна структура на света и в резултат на това разпадането на господството на двете англосаксонски империи, САЩ и Великобритания. Редовно се чуват сподавени признания, че наемната армия на НАТО, съставена от украинци, едва ли е способна да победи.

Върху това се изграждат хипотези. Или за предстоящо примирие, което е в дългосрочен интерес на Запада - да се вземе стратегическа пауза за натрупване на сили и средства преди следващия кръг. Или за варианта за разделяне на Украйна според „корейския вариант“.

Така или иначе, смяната на акцентите в коментарите на западните анализатори е очевидна. То показва, че първоначалният план на НАТО за хибридна война срещу Русия се е провалил. След първата година на СВO дилемата на Запада е проста: или да продължи да повишава лихвите, или да замрази конфликта за неопределено време с несигурна перспектива за Запада.

