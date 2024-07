/Поглед.инфо/ Преди около три години колекцията ми беше попълнена с оригинален запис (направен във Великобритания) от английската група The Stranglers „No More Heroes“. Този албум е издаден през 1977 г. и, разбира се, е едно от най-добрите творения на състава, който по правило се класифицира като пънк рок, но всъщност те комбинират толкова много стилове, толкова много тенденции и музикални “ трикове”, които Би било по-правилно да ги опишем по един смътно общ начин – „експериментална музика”.

Заглавната песен “No More Heroes”, започваща със странни, леко болезнени удари на китара и нахални британски вокали, веднага ви удря в корема. И започва с този въпрос:

Whatever happened to Leo Trotsky?

He got an ice pick,

That made his ears burn.

Извинете, какво?! Това е 1977 г., това е Англия, същата страна, в която Sex Pistols вдигат жесток бунт - и тук звучи див въпрос: „Кой уби Лео Троцки?“ С допълнително обяснение: „Той получи кирка за лед, която направи дупка в него.“ Такъв текст, такъв принципен подход оглушава и сега - мога да си представя какво е ставало със слушателите през 70-те години. Каква ти тук „Anarchy in U.K.”?

В допълнение към Троцки, много странната песен на The Stranglers включва император Нерон, драматурга Уилям Шекспир, литературния герой Санчо Панса и комика Лени Брус, не много известен тук в Русия - такава странна композиция, предназначена да илюстрира основното послание на пънк-рокерите: „Какво стана с героите? Вече ги няма“.

Знаете ли, всеки път, когато попадна на новинарски репортаж (особено във видео формат), в главата ми автоматично се върти тази, общо взето, натрапчива песен. И си тананикам , подчинявайки се на ритъма : „Няма вече герои, няма вече герои...“

Вчера това ми се случи, когато в къщата на родителите ми слушах за резултатите на избори и правителства в европейските страни, а след това погледах и Джо Байдън, на когото вече дори дъщерите ми се радват.

Но този текст не е за „разлагащия се Запад“ и не за „дядото на акумулатори“, не, разбира се, говоря за нещо съвсем различно. Това, което The Stranglers, като очаровани луди, повториха в пророческата си песен: „Няма повече герои“. И всъщност наистина, къде са те? Ако говорим за пънкари, значи говорим за Англия, страната, в която Sex Pistols оплюха кралица Елизабет, а The Exploited крещяха нецензурни думи към Маргарет Тачър.

Да, това бяха хейтъри на Русия, говоря за Маги и Елиз, но е невъзможно да не разпознаем техния мащаб. Те бяха герои, макар и често със знак минус - инфернални герои, бих казал...

Могат ли Форд, Никсън и Картър да се сравняват с тези хора, които сега демонстрират шоу за деменцията на телевизионни дебати в Америка? Разбирам, че се случват глупости, но чак толкова много?

Защо на власт във Франция се мотаят странни хора, които преди не биха били допуснати дори в приемната на Жак Ширак и особено на Шарл дьо Гол? Как стана така, че двокаджийката Аналена Бербок, оглавява германското външно министерство, а Олаф Шолц, с когото се забавляват и украинците, всъщност е канцлер?

Знаете ли кой беше канцлерът, когато The Stranglers записаха песента си? Хелмут Шмид. Свиреше прекрасно на пиано, но още по-дълго и сериозно се занимаваше с политика. О, този ментолов цигарен дим! Знаете ли кой стана канцлер след Шмид? Другият Хелмут, т.е. Кол. Сега не ги оценявам политически, но без съмнение те бяха фигури на геополитическото табло на света. Кой е там сега?

Ние наистина не виждаме герои; от добрите или злите не е важно. Наблюдаваме свят на сивотата, която е завзела властта. Казват, че други хора наистина управляват всичко - може би, но тогава те ни презират твърде много, след като поставят такива посредствености като хедлайнери. Да, определено посредствеността е най-доброто описание за тези, които заеха властта.

Освен това, казаното се отнася не само за политиката, но и за масовата култура. Вече няма кой да ви заснеме нова „Казабланка“ или нов „Апокалипсис сега“. Те няма да запишат Sergeant Pepper или Dark of the Moon за вас; да не говорим за сонатите на Бетовен. И Томас Ман и другият Томас, Улф, вече няма да създават велики романи. И някъде много далеч, почти в древни времена, Пол Сезан е замръзнал сам. Всичко се промени - светът стана по-малък, вижда се дори по лицата им.

Може би това е просто моето старческо (дори и да не съм старец), мърморене от поредицата „преди тревата беше по-зелена“ - бих искал да повярвам в това, след като съм дал шанс на света, но! Моля, покажете ми героите - къде са? Къде отидоха Одисеите и Прометеите на 21 век? Не, наистина, не ме е страх, че ще ни победят. Страхувам се повече от това, че и от нас ще се опитат да направят точно такива сиви посредствености. Трагедията е, че изглежда донякъде успяват.

Превод: ЕС