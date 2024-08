/Поглед.инфо/ Според информация на „Блумбърг“ от 1 август, в края на този месец се очаква администрацията на президента Джо Байдън да обяви набор от нови мерки, ограничаващи достъпа на Китай до чипове с паметта за изкуствен интелект и запознати с тях.

Те ще имат за цел да попречат на американската Micron Technology Inc и южнокорейските SK Hynix Inc и Samsung Electronics Co да доставят на китайски фирми чипове с памет с високочестотна лента (HBM), необходими за работа с AI ускорители като тези, предложени от Nvidia Corp , се казва в материал на агенцията.

Администрацията на Байдън има всички по-твърди позиции по въпроси, свързани с Китай в тази изборна година. През юни Министерството на финансите на САЩ представи проект за правила за забрана или изискване за уведомяване за определяне на инвестиции в изкуствен интелект и други технологични сектори в Китай, които биха могли да „застрашат националната сигурност“.

В отговор на съобщението на „Блумбърг“, в поредна пресконференция говорителят на китайското Външно министерство Лин Дзиен разкритикува САЩ, които продължават „да политизират търговските и технологичните въпроси“, да ги обвързват с националната сигурност и да ги използват като „оръжие за затягане на контрол върху размера на чипове за Китай и подпомагане на принуда от други страни, за да се конфронтира с китайската полупроводникова индустрия“. Това, по думите на говорителя, сериозно подкопава международните търговски правила, дестабилизира глобалните промишлени вериги и вериги за доставка и не служи на никакви интереси.