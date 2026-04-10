/Поглед.инфо/ От Китайската асоциация на автомобилната индустрия съобщиха днес, че през март тази година активността на автомобилния пазар в страната се е повишила, като производството и продажбите на автомобили са отбелязали значителен месечен ръст.

Според най-новите данни през март производството на автомобили в Китай е достигнало 2,92 млн. бройки, а продажбите – 2,90 млн., което представлява увеличение съответно с 74,4% и 60,6% спрямо предходния месец.

Същевременно износът през март е нараснал над очакванията и е достигнал 875 хил. бройки, което е увеличение от 72,7% на годишна база. От тях износът на електромобили възлиза на 371 хил. бройки, като отчита ръст от 1,3 пъти спрямо същия период на миналата година.

Електромобилите се утвърждават като основен двигател за растежа на автомобилния износ. Освен това цялостната и ефективна автомобилна индустриална верига в страната гарантира стабилни доставки и изпълнение на поръчките, което допълнително повишава международната конкурентоспособност на китайските автомобилни продукти.