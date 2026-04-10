/Поглед.инфо/ Китайският лидер в автономното шофиране Pony.ai стартира на 8 април услуга с роботаксита в хърватската столица Загреб в партньорство с местната компания Verne и глобалната платформа за споделени пътувания Uber. Това е първата изцяло търговска услуга от този тип в Европа, отворена за широката публика, съобщиха от компанията, а клиентите могат да резервират пътувания чрез приложението на Verne. Очаква се на по-късен етап услугата да бъде интегрирана и в приложението на Uber.

С навлизането на Pony.ai в Европа регионът се очертава като нов ключов пазар за автономното шофиране, след години на интензивни тестове и разработки в САЩ и Китай. Китайски и европейски компании развиват паралелни, но в голяма степен допълващи се стратегии за овладяване на бързо растящия пазар.

На 19 март китайска компания – WeRide обяви стратегическо партньорство с ELEVATE Slovakia, с което стартира първият проект за автономно шофиране в Словакия. Така страната се превръща в четвъртия европейски пазар за WeRide след Франция, Белгия и Швейцария.

Друга китайска компания – Momenta – обяви планове да започне тестове на автономни автомобили от ниво 4 в Германия през 2026 г., с цел да предложи мащабируеми и безопасни услуги за роботакси.

През декември платформата за автономни превози Apollo Go на Baidu също съобщи, че планира тестове и услуги с автономни автомобили в Лондон през 2026 г., в подкрепа на развитието на по-дигитална и екологична транспортна система.

Според анализ на Boston Consulting Group до 2035 г. по улиците на европейските градове ще се движат около 120 000 роботаксита. Очаква се първоначалният растеж да бъде доминиран от САЩ и Китай, като автопаркът може да достигне около 350 000 в САЩ и 850 000 в Китай до 2035 г., а при по-оптимистичен сценарий – до 3 милиона превозни средства в глобален мащаб.