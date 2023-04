/Поглед.инфо/ Водещият китайски автомобилен производител FAW Group Co., Ltd. е изнесъл 15 000 автомобила през първото тримесечие на тази година. С това компанията отбелязва ръст от 125 процента на годишна база.

През 2022 г. стойността на износа на дъщерните дружества на групата, FAW Jiefang, FAW Benteng и нейната водеща марка седан „Хунци“, регистрира рекорд от над 6 милиарда юана (около 872 милиона щатски долара). Това обяви Ян Дайон, председател на China FAW Group Import and Export Co., Ltd.

Компанията ускорява разширяването на „Хунци“ на задграничния пазар на автомобили от висок клас. Планира се до 2025 г. задграничните продажби на марката да достигнат ниво от 10% от общите продажби, а целта за 2030 г. е 25% от общите продажби да идват от международните пазари.

Държавната група FAW е основана през 1953 г. и е със седалище в град Чанчун в североизточната провинция Дзилин, известна като люлката на китайската автомобилна индустрия.

