На 5 март китайският външен министър Уан И проведе телефонен разговор с руския си колега Сергей Лавров, в който двамата обмениха мнения относно развитието на ситуацията в Близкия изток.

По време на разговора Лавров изрази дълбока загриженост от продължаващата ескалация в региона. Той подчерта, че във връзка с текущите военни действия и въпроса за Ормузкия проток, Русия настоява за незабавно прекратяване на бойните действия и връщане към политически и дипломатически решения. Според него е необходимо да бъдат адресирани и основните причини за конфликта. Лавров заяви още, че Москва е готова да поддържа тясна координация с Пекин и да продължи усилията за постигане на примирие.

От своя страна Уан И подчерта, че Китай последователно подкрепя решаването на международните и регионалните въпроси чрез диалог и преговори. Той отбеляза, че ключът към решаването на проблема с корабоплаването в Ормузкия проток е възможно най-скорошното прекратяване на огъня. Китай е готов да засили сътрудничеството с Русия в рамките на Съвета за сигурност на ООН, да поддържа активна комуникация по важните въпроси и да работи за деескалация на обстановката, както и за запазване на регионалния мир и глобалната сигурност.