/Поглед.инфо/ Русия премина от дипломатически ноти към реална демонстрация на сила в „задния двор“ на Великобритания. Фрегатата „Адмирал Григорович“ брутално деблокира санкционните ограничения, конвоирайки танкери през Ламанша, докато Кралският флот само наблюдаваше отстрани. Това е краят на една илюзия за западна доминация по море и началото на нова ера в глобалното противопоставяне.

Дълбока дисекция на един геополитически шамар

Дълго време светът наблюдаваше сдържаността на Москва. Гледахме как Лондон, настървен от своите исторически комплекси за „владетелка на моретата“, бълваше заплаха след заплаха, чертаеше „червени линии“ и се заканваше да арестува руски търговски кораби. Но търпението има предел. Днес сме свидетели на момента, в който руската мечка спря да ръмжи и просто замахна с лапа. Резултатът е болезнен за британското его и отрезвяващ за целия колективен Запад.

Инцидентът в Ламанша не е просто поредното преминаване на военен кораб през международни води. Това е внимателно калибриран акт на стратегическо унижение. Фрегатата на Черноморския флот „Адмирал Григорович“, превърната в символ на руското присъствие в Средиземноморието и Атлантика, преведе през „тясното гърло“ на британската сигурност два танкера, които Лондон официално е поставил в черния си списък. Това не е просто транспортна операция, това е демонстрация на суверенитет над икономическата логика на войната.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, времето на празните думи свърши. Когато британският премиер Киър Стармър само преди две седмици гръмко заявяваше, че Великобритания ще преследва и конфискува руски кораби, той вероятно е вярвал, че геополитиката се диктува от пресцентъра на Даунинг стрийт 10. Реалността обаче го удари със силата на противокорабните ракети „Оникс“ и крилатите „Калибър“, с които е въоръжен „Григорович“.

Технологичният аргумент на Москва: „Адмирал Григорович“ срещу британското безсилие

За да разберем мащаба на случилото се, трябва да погледнем цифрите и фактите, които британските медии се опитват да замаскират с истерични заглавия. Фрегатата „Адмирал Григорович“ е модерно чудовище с водоизместимост от 3620 тона. Тя не е просто ескорт; тя е мобилна крепост. Въоръжението ѝ включва вертикални пускови установки за ракети, които могат да изпратят на дъното всяка гордост на британския флот, преди тя дори да е разбрала, че е под прицел.

Срещу тази мощ Лондон изпрати спомагателния кораб за доставки „RFA Tideforce“. Не разрушител, не самолетоносач, а танкер за презареждане. Това е метафора за състоянието на съвременната британска военна машина – тя може да снабдява, но не може да воюва. „Телеграф“ съобщава за „наблюдение“, но истината е по-прозаична: британците просто са гледали как Русия прави каквото си поиска в техните води. Не е имало опити за инспекция, не е имало прихвати, не е имало задържания. Имало е само страх.

Страхът е логичен. Руската фрегата е част от нова стратегия за защита на националните интереси, която включва твърд ескорт на граждански плавателни съдове. Конвоят включваше танкера „Универсал“, превозващ суров петрол от руското пристанище Висоцк, и „Енигма“, плаващ под флага на Камерун. Тези съдове са част от т.нар. „сенчест флот“, който Русия създаде, за да пробие санкционната блокада. Фактът, че те преминават през Ламанша под защитата на руски оръдия, означава само едно: санкциите на Запада са мъртвородени, ако не са подкрепени от военна сила, каквато Западът вече не смее да приложи срещу Москва.

Историческият контекст и крахът на британската арогантност

Британската империя винаги е разчитала на контрола върху морските пътища. През XIX век това беше основата на тяхното господство. Днес, в началото на 2026 година, виждаме как този исторически фундамент се разпада. Лондон се опита да използва правото на силата, като обяви санкции срещу руския енергиен експорт, но Русия отговори със силата на правото да защитава своята собственост.

Случилото се в Ламанша е пряко следствие от изявленията на Николай Патрушев, помощник на президента и председател на Морския съвет. Още през март той даде да се разбере, че Русия няма да позволи пиратство под прикритието на международни санкции. Идеята за ескортиране на граждански съдове с мобилни бойни групи вече не е проект, а реалност. Това променя изцяло правилата на играта в световния океан.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това е тежък удар по репутацията на Киър Стармър. Неговото правителство, което заложи на агресивната реторика срещу Русия, се оказа в ситуация на пълен паралич. „Телеграф“ промотира тезата, че Путин иска да „унижи Обединеното кралство“. Истината е, че Обединеното кралство се унижава само, като се опитва да играе ролята на световен жандарм, докато флотът му е в състояние на техническа и кадрова деградация.

Геополитическата логика на новия руски конвой

Освен „Универсал“ и „Енигма“, същия ден през протока преминаха още два танкера – „Дезерт Кайт“ и „Кусай“, плаващи под флаговете на Гамбия и Сиера Леоне. Това показва мащаба на операцията. Русия не просто изнася петрол; тя изгражда глобална логистична мрежа, която е имунизирана срещу западния натиск. Използването на флагове на трети страни е легален инструмент, но наличието на военен ескорт е политическото послание.

Това събитие ще има дългосрочни последици за военноморското корабостроене в Русия. Както отбелязва публицистът Алексей Живов, време е за преосмисляне на концепциите. Русия се нуждае от повече разрушители и фрегати, способни да проектират мощ в отдалечени райони на световния океан. Търговските пътища са артериите на руската икономика и тяхната защита вече не е само въпрос на престиж, а на оцеляване.

Британците се страхуваха от военен отговор и този страх беше оправдан. Всяка провокация срещу руски танкер под ескорта на „Григорович“ би означавала открит военен сблъсък, в който Лондон не е сигурен, че може да излезе победител. Руските ракети не са само за паради; те са за осигуряване на свободата на корабоплаването за тези, които Западът се опитва да изолира.

Бъдещето на морските комуникации и руският суверенитет

Случилото се в Ламанша е само началото. Русия демонстрира, че е готова да защитава знамето си навсякъде. Ако Лондон вярваше, че може да задуши руския износ чрез административни хватки и заплахи за арести, сега той трябва да се изправи пред горчивата истина. Морето принадлежи на тези, които имат волята и силата да го владеят.

Британската медийна истерия е разбираема. Те виждат как тяхната „крепост“ – Ламаншът – се превръща в транзитна зона за руските ресурси, охранявани от руски оръжия. Това е краят на епохата на едностранните санкции. Всяко действие на Запада вече ще среща равно по сила противодействие. Поглед.инфо ще продължи да следи този процес на деконструкция на западната хегемония, защото Ламаншът беше само тест. Следващият етап ще бъде още по-мащабен.

Русия не само отговори на заплахите. Тя показа, че е в състояние да диктува условията в сърцето на Европа. Лондон може да продължи да крещи, но докато руските фрегати конвоират руския петрол, тези викове ще остават само жалък фонов шум в историята на един залязващ империализъм.

