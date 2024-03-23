/Поглед.инфо/ Кто победить не смог на поле боя,
Тот безоружным подло в спину бьет,
Москве сегодня ночью нет покоя,
И вой сирен на части душу рвет.
Пылает адом крыша Крокус Сити,
А с нею ненависть съедает изнутри!
И чей-то крик: «О, Боже, помогите!»
И звон стекла… и выстрелы вдали…
Кем надо быть? Какой трусливой тварью,
Чтобы стрелять невинного в упор?!
Живое сердце рвать горячей сталью,
Совсем бездушно дергая затвор.
Лишь черный дым над зданием клубится,
А нужных слов в ответ не подобрать…
Крепись, народ. Держись моя столица.
Им все равно нас всех не запугать!
Алена Черри 22.03.2024