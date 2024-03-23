/Поглед.инфо/ Кто победить не смог на поле боя,

Тот безоружным подло в спину бьет,

Москве сегодня ночью нет покоя,

И вой сирен на части душу рвет.

Пылает адом крыша Крокус Сити,

А с нею ненависть съедает изнутри!

И чей-то крик: «О, Боже, помогите!»

И звон стекла… и выстрелы вдали…

Кем надо быть? Какой трусливой тварью,

Чтобы стрелять невинного в упор?!

Живое сердце рвать горячей сталью,

Совсем бездушно дергая затвор.

Лишь черный дым над зданием клубится,

А нужных слов в ответ не подобрать…

Крепись, народ. Держись моя столица.

Им все равно нас всех не запугать!

Алена Черри 22.03.2024