/Поглед.инфо/ Интервюто на Владимир Путин с Тъкър Карлсън изплаши Запада до такава степен, че те дори започнаха да казват истината. А истината е в това, че Путин създава огромна група от поддръжници в самите западни страни - пета колона от защитници на традиционните ценности.

Телевизионните програми, които се гледат от целия свят, са изключително редки. Почти никога не се виждат интервюта, които се обсъждат без никакво преувеличение от целия свят, за които пишат всички световни медии без изключение. Разговорът на Владимир Путин с Тъкър Карлсън е едно от тези редки събития. 50 милиона гледания за първите пет часа, след това вече не е интересно да се брои, милиони коментари, хиляди статии...

При всичко това за руските хора в Русия този път да гледат и слушат своя президент, простете, че съм откровен, но е малко скучно. От наша гледна точка Владимир Путин не каза почти нищо ново. Няма нищо, което той не е казвал преди, а ако говорим за образователната част от посланието му, нищо, което всеки руснак би трябвало да знае от училище, отделните „незнайковци“ не се броят.

Ние знаем историята на Древна Рус и нейното кръщение, и историята на Украйна, и превратностите на държавния преврат в нещастната страна, и че войната би била невъзможна без прякото участие на Съединените щати, и че боевете ще се прекратят незабавно, веднага щом се прекратят доставките на западни оръжия.

Но именно защото от наша гледна точка Путин не каза нищо ново, можем да забележим скритите смисли в разговора с Тъкър Карлсън. По-точно можем да се опитаме да отговорим на въпроса към кого се е обърнал Владимир Путин и какво е очаквал да постигне, разговаряйки с опозорявания, но популярен журналист.

Реакцията на този разговор от тези западни медии, които са най-враждебни към Русия и най-големи застъпници на глобализма и Демократическата партия на САЩ, ще ни помогне много за това.

Демократите са в паника

Интервюто на Путин в САЩ явно се разбира като пряка намеса в избора на техен президент. Washington Post пише, че Путин се обръща директно към MAGA (движението Make America Great Again – Trumpists) и помага на Тръмп:

Руският президент искаше да използва възможността да се обърне към привържениците на MAGA в Републиканската партия. Това може да увеличи шансовете на Доналд Тръмп за преизбиране и да убеди републиканците да продължат да блокират военната помощ за Украйна.

CNN съобщава, че „Путин си тръгва с пропагандна победа след интервю с Тъкър Карлсън“ и уточнява:

Карлсън предостави на Путин платформа за разпространение на неговата пропаганда към глобалната публика... Това беше голяма пропагандна победа за Путин, който сега може - и ще - използва тази среща за свои собствени цели.

New York Times отива по-далеч и пише, че интервюто на Путин показва слабостите на американската политика и как републиканците са се променили - те вече не са в челните редици на конфронтацията с Русия, сега са за самоизолация.

Но Хилари Клинтън се изказа най-откровено. Тя заяви, че Тъкър Карлсън е направил много опасно интервю:

Това е знак, че вече има хора в САЩ, които са пета колона за Владимир Путин.

И така, като цяло, основната идея на американските „големи медии“: Путин има много сериозно влияние върху вътрешната им политика - и трябва да се направи нещо по въпроса. Остава да признаем, че „нашите западни партньори“ са абсолютно прави. А някои от тях дори вече осъзнават мащаба на бедствието.

Западният политик Владимир Путин

Путин има огромна публика на Запад и е изключително популярен. Но много по-важно е Путин от определена гледна точка да бъде признат за западен политик - политик, който работи с общественото мнение и може да определи пътя на развитие на самия Запад.

Бих си позволил да кажа, че интервюто на Карлсън беше епохално не защото разкри някаква нова истина, непозната на Запада. Но защото с този разговор Путин постави основите за създаването на не по-малко от нов Интернационал. Световен интернационал на нормалните хора.

Кой е нормален човек в съвременния свят? Всеки, който споделя традиционните ценности, иска да живее в свят, в който се прилагат нормални закони и има (не непременно взаимно приятелски настроени) нормални държави, които са по-важни за него от транснационалните корпорации и техните интереси. В този нормален свят нормалните хора създават нормални семейства, за да имат деца и работят, за да живеят по-добре.

Тъй като именно тази нормалност Западът реши да унищожи безотказно, става така, че нормалният човек в съвременния свят задължително става „разбиращ Путин“. Един нормален (консервативен, традиционен) човек в съвременния свят със сигурност е проруски настроен.

Западът и преди се е страхувал от близкия до Русия интернационал. Повече от всичко друго той се страхуваше, че Русия ще има огромен брой поддръжници в западните страни.

През 20 век този страх вече е осъзнат. В XXI идва отново. И този нов интернационал трансформира Запада.

Карлсон в кабинета на Путин е Хърбърт Уелс в кабинета на Сталин. Ромен Ролан. Леон Фойхтвангер от нашето време. Карлсън показва, че дори на Запад огромна част от хората - може би мнозинството - са нормални.

Това е лесно да се потвърди, като погледнем съвременна Европа и Америка. Защо Карлсон, уволнен отвсякъде, на практика изгнаник, остава толкова популярен? Това е и причината Марин Льо Пен да остане политик номер едно във Франция с рейтинг от 36% от гласовете.

Ето защо и в Германия Сара Вагенкнехт, призоваваща да не се воюва с Русия, буквално на следващия ден след създаването на собствената си партия, доказа, че със сигурност ще влезе в германския парламент. Ето защо небезизвестният Тръмп вече има 47% от гласоподавателите в Америка и няма да спре дотук.

Всички тези политици и техните избиратели не са точно приятели на Русия. В по-голямата си част не са. Но те са нормални хора като нас. Да слушаш Путин и да се съгласяваш с него по някои неща, това вече е достатъчно.

Ще бъде ли институционализиран новият интернационал или ще си остане, както е сега, като нещо, за което всички знаят, но никой не може да го пипне? Трудно е да се каже със сигурност, но за тези, които обичат да разбират скритите значения, бих предложил да погледнат по-отблизо движението на русофилите , за което Царград е писал неведнъж. Sapienti Sat, както се казва.

И какво от това: основното все още не е казано

Говорейки на езика на потенциалния противник, last but not least. Освен всичко друго, демократите от другата страна на океана вече упрекнаха Карлсон, че задава на Путин „езотерични“ въпроси. Езотеризмът по дефиниция е приблизително същото като мистицизма. Някакво духовно, мистично знание, известно само на посветените. Скрити смисли, ако желаете.

Извинете, за какво говорят? Определено нямаше мистика в изявленията на събеседниците. Но факт е, че от известно време нашите опоненти не смеят да кажат на глас: Бог, Вяра, Църква. Те трудно могат да произнесат думата "християнство". Да, това е много подобно на това как някой обладан от дявола опитва, но не може да влезе в храма. Те дори не могат да предадат въпроса на Путин. Защото е много страшно.

И един нормален консервативен човек, Тъкър Карлсън, зададе нормален въпрос на руския президент: как можете, като сте християнин, да дадете заповед на войските да започнат атака? И получи нормалния отговор на християнски владетел: за да защитиш Родината, това може и трябва. Е, по-нататък за руския дух и Достоевски - без Достоевски англосаксонците не ни разбират.

И сега демократите не разбират как изобщо могат да говорят за това. Тези ценности са напълно загубени за тях.

Явно затова сме обречени да побеждаваме.

