/Поглед.инфо/ За съветския народ Сталинград става символ на смелост и победа.

През август 1942 г. е написано и отпечатано на листовки стихотворение, чийто автор би могъл да бъде съден за разкриване на военна (държавна) тайна. В стихотворението „Разговорът на Волга с Дон“ става дума за факта, че близо до Сталинград врагът ще бъде обкръжен и победен: „Врагът няма да напусне обръча / Началото ще бъде положено тук / На вражеския край.“

Битката за Сталинград е в разгара си. На 28 юли излиза заповедта на Народния комисар по отбраната на СССР № 227 "Нито крачка назад!" . На 23 август градът на Волга с население над 550 хиляди души (включително 25 хиляди евакуирани) всъщност беше унищожен от германците чрез масова бомбардировка. Обстановката беше изключително напрегната. Основното решение на съветското командване за подготовка на настъпателната операция "Уран" е взето на 13 септември 1942 г. За това се знае само от Й.В. Сталин, Г.К. Жуков и А.М. Василевски.

И тук се пръква едно стихотворение с идеята за стратегическата операция. По-късно авторът си спомня: „В тази катастрофална ситуация не виждахме друг изход - само Победата можеше да спаси страната, фронта, нашите семейства, всеки от нас. Как и кога ще дойде Победата, никой не знаеше. Но хората разбраха, почувстваха, почувстваха с всяка клетка, с цялото си същество - невъзможно е, немислимо е да пуснат врага да премине Волга.

На 25 септември Комсомолская правда публикува "Разговор ...". На 19 ноември започва контранастъплението на Червената армия край Сталинград. На 24 ноември и в „Правда“ е публикувано това стихотворение за Победата. А поетът Евгений Долматовски все пак беше привлечен към "отговорност". На 29 януари 1943 г., три дни преди края на Сталинградската битка, той е награден с орден Червена звезда.

* * *

Германското настъпление продължава от 17 юли до 18 ноември 1942 г. Групата войски на Германия и нейните съюзници, наброяващи повече от 430 хиляди души, бяха хвърлени към Сталинград. Въпреки тежките загуби, до ноември 1942 г. повече от 987 хиляди войници и офицери от Германия (> 400 хиляди), Италия (220 хиляди), Унгария (200 хиляди), Румъния (143 хиляди), Финландия (20 хиляди), Хърватия (4 хиляди) са концентрирани в района на Сталинград.

Сталинградският фронт е сформиран на 12 юли 1942 г. на базата на полевото командване на войските на Югозападния фронт. Броят на войските на Червената армия, участващи в битката при Сталинград, е по-малък към момента на началото на нацистката офанзива - 386 хиляди души. Войските претърпяха големи загуби, но до ноември 1942 г. броят на Сталинградската група се увеличи до 780 хиляди души.

На 2 февруари 1943 г. битката при Сталинград е завършена. От страна на Червената армия през декември 1942 г., след това на 8 и 24 януари 1943 г. бяха направени предложения към обкръжената групировка на вражеските войски да спрат безполезната съпротива, да сложат оръжие и да се предадат. Едва след това започна неговото "разсичане" и "унищожаване". Малко повече от 90 хиляди войници и офицери от вражеските войски успяха да доживеят до плена, а около 6 хиляди оцеляха.

Преди няколко години ученик от Уренгой беше аплодиран в германския парламент за това, че говори за страданието над гробовете на „невинно загинали хора“, взети в плен „в така наречения Сталинградски котел“, които „искаха да живеят в мир и не искаха да се бият." Ученикът и неговите наставници отидоха по-далеч от Паулус. Заловеният фелдмаршал никога не твърди, че никой не иска да се бие. След Сталинград той разбира, че Германия и нейните съюзници са извършили „престъпно действие“, като са нападнали Съветска Русия.

През 1943 г. за Германия поражението при Сталинград е началото на края. Но почти цяла Европа продължава да работи за Хитлер през януари 1943 г., радикален обрат във Великата отечествена война ще настъпи след битката при Курск, едва през юли-август стратегическата инициатива ще премине към Съветския съюз.

В битката при Сталинград Германия губи 32 дивизии и 3 бригади в пълен състав. 6-та полева и 4-та танкова армия на германците, 8-ма италианска армия, 3-та и 4-та румънска армия бяха унищожени, 22 румънски, 10 италиански и 10 унгарски дивизии, един хърватски полк бяха победени. Два деморализирани и неспособни да се бият румънски корпуси, които бяха част от 4-та танкова армия на Вермахта, бяха изпратени в Румъния.

След Сталинград Италия, Румъния, Унгария, Финландия, Япония, Турция започват да преразглеждат плановете си за участие във войната срещу Съветска Русия.

Съединените щати и Великобритания се раздвижиха, през юли техните войски започнаха военни действия в континентална Европа (Сицилия).

На Техеранската конференция (28 ноември - 1 декември 1943 г.) Ф. Рузвелт и У. Чърчил са принудени да обещаят на И.В. Сталин да открият втори фронт във Франция не по-късно от май 1944 г. Сталин не приема балканския вариант (варианта на Чърчил), а Рузвелт подкрепя съветския лидер.

* * *

За съветския народ Сталинград става символ на смелост и победа. За Германия, както пишат някои германски историци, дълги години поражението при Сталинград се възприемаше като национална трагедия. Само половин век по-късно Германия призна, че нападението срещу Съветския съюз е престъпление.

През май 1985 г. германският президент Р. Вайцзекер прави това, засягайки темата за изкуплението: „Всички ние, виновни и невинни, млади и стари, трябва да приемем миналото. Всички, които си затварят очите за миналото, са слепи за настоящето . " До средата на 80-те години на миналия век германците възприемат Сталинград по-скоро като трагедия и лична скръб за семействата на загиналите, които се стремят да унищожат руснаците в битката при Волга.

През юни 2021 г. германският президент Щайнмайер посети Германо-руския музей Берлин-Карлсхорст и изнесе половинчасова реч в навечерието на 80-ата годишнина от нападението на нацистка Германия над СССР. Речта свидетелства за факта, че ръководството на ФРГ познава в детайли мащаба на престъпленията , извършени от германците през годините на войната.

Щайнмайер отбеляза: „Още от първите дни настъплението на германските войски беше водено от омраза: антисемитизъм и антиболшевизъм, расова лудост срещу славянските и азиатските народи на Съветския съюз. Тези, които водеха тази война, убиваха хора по всякакъв възможен начин, показвайки жестокост и зверства, невиждани досега. Бяха приведени и конкретни данни...

Днес, на фона на факта, че Германия реши да постави „Леопарди“ в зоната на конфликта в Украйна, прави впечатление, че през 2021 г. Щайнмайер призова германците да посетят паметни бойни полета на територията на Беларус, Украйна, Русия: „ Много бих искал младите хора да посещават, включително забравени места в източната част на нашия континент, точно както хората идват на паметниците на Втората световна война на запад.“

В речта на Щайнмайер през 2021 г. поразява друго негово признание: „Фактът, че след всичко, което се случи, германците днес точно на тези места усещат гостоприемството на жителите на Беларус, Украйна или Русия, че те... са посрещнато с добро сърце – всичко това не може да се нарече по друг начин освен чудо“.

Защо Германия и Западът отново искат да унищожат носителите на това чудо и Русия като негов гръбнак? Защо днес, вместо посещение на паметни места, се използва доставката на немски танкове и немско оръжие на нацисткия режим в Украйна? Може би германското ръководство страда от амнезия? Оказва се, че не това е причината. Онзи ден германският канцлер О. Шолц каза: „Ние вземаме решения, които винаги се претеглят и съгласуват на международно ниво“ ...

* * *

По време на контранастъплението в Сталинградската битка съветското командване също извършва действия, които могат да доближат чудото за нашествениците - да останат живи. Още веднъж отбелязвам, че през декември 1942 г. и два пъти през януари 1943 г. съветското командване предложи на вражеската групировка да спре съпротивата, да сложи оръжие и да се предаде. Враговете не искаха чудо. Затова групата е разсечена и унищожена, останалите са заловени.

Във Волгоград мащабът на победата на съветския народ на Волга се доказва от експонатите на музея-резерват „Битката при Сталинград“. Тук са събрани повече от 7 хиляди експоната, дарени на града от делегации от 65 страни от Европа, Азия, Африка, Америка. След победите край Москва и Сталинград авторитетът на СССР нараства неимоверно (през 1945 г. 42 държави имат дипломатически отношения със Съветска Русия, през 1941 г. - 26). В музея се съхранява и "Сталинградският меч" на краля на Великобритания. През 1943 г. крал Джордж VI от Великобритания решава да дари като подарък голям рицарски меч на града. Имаше гравирани надписи на руски и английски:

„На гражданите на Сталинград,

крепки като стомана

от крал Джордж VI

в знак на дълбокото възхищение на британския народ.“

«To the steel-hearted citizens of Stalingrad

The gift of King George VI

in token of homage of the British people».

"Сталинградският меч" е изкован на ръка от занаятчии от град Ковънтри. Град, разрушен от немските бомбардировки през 1940 г. През 1944 г. е подписан договор за приятелство и сътрудничество между Сталинград и английския Ковънтри.

Официалната церемония по връчването на меча се състоя на 29 ноември 1943 г. в Техеран по време на среща с И.В. Сталин, Ф. Рузвелт и У. Чърчил - лидерите на страните от антихитлеристката коалиция. Британската кралица направи специален подарък на града - телефонна централа с 10 000 номера. Шест болници бяха доставени от Англия чрез Сталинградското дружество за помощ... Сега смъртоносни оръжия се доставят от Великобритания в бившето пространство на Съветска Русия. През 2020 г. британците в „задния двор на Русия“ вече тренираха десант на войските ...

