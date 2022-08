/Поглед.инфо/ Вашингтон агресивно търси международна подкрепа за своята инициатива за установяване на ценови диапазон за износа на петрол от Русия. Причините са ясни: желанието да се нанесат колкото се може повече щети на руската икономика и бюджет, да се „нанесе стратегическо поражение“ на Руската федерация, за което открито говорят високопоставени американски и европейски служители. Крайната цел е разчленяването и унищожаването на Русия, както откровено заяви бившият президент на Полша Лех Валенса.

От друга страна, антируските санкции вече доведоха до рекордна инфлация в САЩ и страните от ЕС, а цените на енергията, особено на природния газ, достигнаха исторически върхове. Вземат се решения за намаляване на потреблението на енергия, масово се затварят предприятия, предимно енергоемки.

В Германия предупреждават за вероятен и неминуем недостиг на тоалетна хартия - производството й също е енергоемко. В Европейския съюз цари паника в бизнес средите и сред гражданите във връзка с наближаващата зима, когато консумацията на енергия рязко нараства.

Ограничаването на цените на руските енергийни ресурси, както се надяват Вашингтон и Брюксел, трябва да смекчи негативния ефект за самия Запад от собствените му едностранни санкции.

Известно е, че през 2022 г. Русия рязко увеличи износа на петрол за азиатските страни, предимно за Китай и Индия. Пекин реагира хладно на предложението на САЩ за установяване на по-нисък ценови коридор за руския петрол - китайските компании вече го купуват с отстъпка от пазарната цена.

Освен това самият Китай има напрегнати отношения със Съединените щати, на ръба на Студена война, и китайското ръководство едва ли ще се впише в антируския концерт на Запада.

Китай и САЩ, Александър Горборуков, ИА Регнум

По-трудно е с Индия. Да бъдеш приятел с врага на своя враг е добре известен древен принцип. Дългогодишната китайско-индийска вражда може да тласне Ню Делхи към по-нататъшно сближаване със Запада, включително съгласие да подкрепи американската инициатива за установяване на ценови коридор за руския петрол.

Въпреки че Индия вече го получава със значителна отстъпка, по-нататъшното намаляване на цените би означавало по-силна конкурентоспособност за собствената й икономика. На Запад официалното съгласие на Индия да се присъедини към американската инициатива ще се тълкува като участие в антируска коалиция.

В случай на такъв негативен сценарий е вероятно КНР, без да иска да загуби конкурентни предимства, да поиска още по-голяма отстъпка от Русия. Без официално да се присъедини към Съединените щати и техните съюзници, запазвайки предишния си политически курс и под прикритието на известна търговска тайна, Пекин ще започне натиск върху Москва с цел намаляване на цените на петрола в двустранната търговия.

Наскоро министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън обяви конструктивни преговори с индийската страна за ограничаване на цените на руския петрол. Официални изявления по този въпрос обаче засега няма. Вероятно се провеждат интензивни руско-индийски консултации при закрити врата.

Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън, U.S. Department of the Treasury

Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен заминава на афро-азиатска обиколка в началото на август, по време на която възнамерява да обсъди ситуацията около Украйна. Този израз е евфемизъм за предстоящите опити за натиск върху суверенни държави да се присъединят към антируската коалиция, включително по петролния въпрос.

Антъни Блинкен, U.S. Department of State

Също така официалната позиция на ОПЕК +, организация, която обединява най-големите производители и износители на петрол, все още е неизвестна.

Още през май обаче генералният секретар на ОПЕК Мохамед Баркиндо обяви невъзможността за пълно заместване на износа на руски петрол и неизбежната световна енергийна криза в случай на негативно развитие.

Мухамед Баркиндо, Bartolomej Tomic (cc)

Досега ОПЕК, включително чрез своя генерален секретар, показа независимост и обективност в позицията и преценките си. Нито свръхвисоките, нито свръхниските световни цени на петрола устройват износителите - те се интересуват от стабилността и надеждността на продажбите, а не от пазарната треска, която е неизбежна при по-нататъшна политизация.

Решаващата дума по този остър въпрос обаче остава на Русия. Вицепремиерът Александър Новак вече заяви, че Руската федерация няма да изнася петрол на загуба.

Възможно е и по-нататъшно затягане на позицията на Русия, до пълен отказ от износ за тези страни, които ще подкрепят установяването на ценови коридор.

Александър Новак, Даря Антонова, ИА Регнум

Много в по-нататъшното развитие на ситуацията зависи от решението на Ню Делхи. Това не е първият път, когато Индия е подложена на силен натиск от Запада да се присъедини към антируската коалиция.

Въпреки това досега индийското ръководство е оценявало достатъчно високо суверенитета на страната си, за да не последва примера на САЩ и да не се превърне в тяхна марионетка като Европейския съюз. Дали този път Ню Делхи ще издържи или ще загуби суверенитета си е една от основните световни интриги.

Характерна черта на сегашния кръг от конфронтация между Русия и колективния Запад е отхвърлянето на собствените ценности, подкопаването на собствените му основи в името на фанатичната, религиозна омраза към Русия.

Конфискацията, а всъщност кражбата, на половината от златно-валутния резерв на Русия нанесе сериозен удар по репутацията на западната финансово-парична система - основата на благосъстоянието и благосъстоянието на САЩ и държавите от ЕС .

Десетилетия наред западните страни убеждаваха целия свят в предимствата на пазарната икономика пред административно-командната, плановата, но се оказа, че са готови сами да прилагат административно-командни методи, при това в международен мащаб. Установяването на горен таван на цените на изнасяния от Русия петрол в никакъв случай не е пазарна, а административно-командна мярка.

Дълги години Съединените щати лицемерно се застъпваха за суверенитета и самоопределението на народите и под тези лозунги постигнаха кървавото разделяне на Югославия и разпадането на СССР.

Сега, когато американската хегемония е застрашена, Вашингтон не се колебае открито да окаже натиск върху суверенните държави, за да ги принуди да се присъединят към антируската коалиция.

Бъдещият световен ред до голяма степен зависи от това дали Индия и други страни ще запазят своя суверенитет или най-накрая ще признаят западната хегемония.

Превод: СМ

