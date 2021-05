/Пглед.инфо/ Турция ще защитава палестинските права и ще застане на страната на палестинците, заяви рано във вторник директорът по комуникациите на Турция.

Позовавайки се на израелските атаки срещу палестинци и джамията Ал Акса, Фаретин Алтун публикува поредица от туитове със снимки, показващи израелски атаки.

"Представете си държава, която краде и окупира земя. Представете си, че на невинни цивилни граждани се отричат основните човешки права", написа турският представител.

"Представете си жени, деца и възрастни хора, тормозени ежедневно. Представете си човешкото достойнство на един народ нарушено", продължи той.

Fahrettin Altun

Türkiye devlet görevlisi

Imagine a state that steals and occupies land. Imagine innocent civilians denied basic human rights. Imagine women, children, and elderly harassed daily. Imagine the human dignity of a people violated. We will defend Palestinian rights!

1:16 AM · May 11, 2021

Снимка Фахретин Алтун, Twitter.

„Представете си, че най-свещеният храм е атакуван в най-свещения ден на тази религия", написа още Алтун.

Представете си, че поклонниците във Ватикана са нападнати от фанатици, които са подпомогнати от въоръжени сили. Представете си, че услугите на Коледа или Ханука в Ню Йорк са прекъснати от насилие. "

Посочвайки ситуацията, през която преминават сега палестинците, той каза:

„Представете си мирен процес, който само води до задълбочаване на окупацията. Представете си хора под окупация в Париж, които дори не могат да проведат избори."

"Представете си, че хората в Лондон виждат как им отричат гражданските си права и свободата на движение", продължи още турският представител.

Напрежението нараства в квартал Шейх Джара в Източен Йерусалим от миналата седмица, когато израелските заселници се нароиха, след като израелски съд постанови изселването на палестински семейства.

Палестинците, протестиращи в знак на солидарност с жителите на Шейх Джара, са мишена на израелските сили.

Израел окупира Източен Йерусалим по време на Арабско-израелската война през 1967 г. и анексира целия град през 1980 г. - ход, който никога не е бил признат от международната общност.

Превод: СМ

