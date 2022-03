/Поглед.инфо/ Изтекли документи дават нова информация за програмата на Пентагона в биолаборатории в Украйна. Според вътрешни документи служители на американска компания, наета от Пентагона, са получили пълен достъп до всички украински биолаборатории, докато на независими експерти е било отказано дори посещение. Новите разкрития оспорват изявлението на правителството на САЩ, че Пентагона просто е финансирал биолаборатории в Украйна, но няма нищо общо с тях.

Миналата седмица заместник-държавният секретар на САЩ Виктория Нуланд потвърди, че „Украйна има съоръжения за биологични изследвания“ и САЩ се притесняват, че „тези изследователски материали“ може да попаднат в ръцете на Русия. Какви „изследователски материали“ са изследвани в тези биолаборатории и защо САЩ са толкова притеснени, че може да попаднат в ръцете на Русия?

Дейностите на Пентагона в украинските биолаборатории са финансирани от Агенцията за намаляване на заплахите в отбраната (DTRA). DTRA е отпуснала 80 милиона долара за биологични изследвания в Украйна към 30 юли 2020 г., според информация във Федералния регистър на договорите на САЩ. Програмата е възложена на американската компания Black & Veatch Special Projects Corp.

Пентагона с пълен достъп до украинските биолаборатории

Украинските биолаборатории са били достъпни за изпълнители на програмата на Пентагона, но не и за независими експерти, според вътрешни документи, публикувани в Reddit от ползвател на социалната мрежа, който твърди, че е бивш служител на украинското министерство на здравеопазването. Американската компания Black & Veatch Special Projects Corp. е получила пълен достъп за работа във всички биолаборатории в Украйна, занимаващи се с биологични изследвания по програмата на DTRA, според писмо от 2 юли 2019 г. от украинския министър на здравеопазването до DTRA в Украйна.

Писмо от 2 юли 2019 г. от украинския министър на здравеопазването Уляна Супрун до DTRA в Украйна дава пълен достъп на Black & Veatch Special Projects Corp. до всички биолаборатории в Украйна, участващи в програмата за военни биологични изследвания на САЩ. Уляна Супрун е американска гражданка и е получила украинско гражданство от бившия президент Петро Порошенко през 2015 г.

Украйна е отхвърлила предложението за обществен контрол върху финансираните от Пентагона биолаборатории

Докато изпълнителите на Пентагона са получили пълен достъп до всички биолаборатории, участващи в програмата на DTRA, такъв достъп е бил отказан на независими експерти под предлог, че тези биолаборатории работят с особено опасни патогени. Според изтекло писмо министерството на здравеопазването на Украйна е отказало на експерти от научното списание „Проблеми на иновациите и инвестиционното развитие“ достъп до финансираните от Пентагона биолаборатории. Министерството е отхвърлило предложението на научното списание и не е позволило на независима група от експерти да упражнява публичен контрол на тези биолаборатории.

Министерството на здравеопазването на Украйна счита за неподходящо създаването на работна група за обществен контрол и не е възможно членовете на групата да влизат в помещенията на лабораториите за особено опасни инфекции на Министерството на здравеопазването на Украйна“, се казва в писмо от 21 октомври 2016 г. от украинския заместник-министър по европейската интеграция Оксана Сивак до научното списание „Проблеми на иновациите и инвестиционното развитие“.

Друга компания-изпълнител на програмата на DTRA в Украйна е CH2M Hill. Американската компания е получила договор за 22,8 милиона долара (2020-2023) за реконструкция и оборудване на две нови биолаборатории: Държавния научноизследователски институт по лабораторна диагностика и ветеринарно-санитарна експертиза (Киев ILD) и Държавната служба на Украйна за безопасност на храните и регионална диагностична лаборатория за защита на потребителите (РДЛ Одеса). Според изтекли документи CH2MHill е работила по програма на стойност 11,6 милиона долара: „Противодействие на особено опасните патогенни заплахи в Украйна“ (2020 г.).

Проект по изследване на птичи грип

Германски и украински учени са провели биологични изследвания на особено опасни патогени при птиците (2019-2020 г.).

Проектът е реализиран от Института по експериментална и клинична ветеринарна медицина (Харков) и Института Фридрих Лерфлер (Грайфсват, Германия). Според описанието на проекта основната цел на този проект е да се извърши секвениране на геноми на ортомиксовируси (причинители на птичия грип), както и да се открият нови вируси при птиците.

Според руското министерство на отбраната DTRA е финансирала подобен проект в Украйна UP-4 през 2020 г. Целта на проекта е да се проучи потенциалът на особено опасни патогени да се предават чрез мигриращи птици, включително високопатогенния грип H5N1, чиято смъртност при хората може да достигне 50%, както и Нюкасълска болест. Използването на мигриращи птици за възможно разпространение на патогени е била основна изследователска програма между Smithsonian Institute и Министерството на отбраната на САЩ в миналото.

