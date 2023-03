/Поглед.инфо/ Защо режимът в Киев отказва да преговаря за мир с Русия? Защо, в името на продължаващите военни действия, той хвърля съгражданите си в нови "месомелачки"? Между другото, в Киев оправдават това с „волята на народа“. Има обаче основания да се смята, че хората в страната искат нещо съвсем различно и един от най-близките сътрудници на президента Зеленски се изпусна за това.

Случва се така, че на пръв поглед фразите на дежурните политици понякога се оказват по-сензационни от скандалните признания. Нека да вземем няколко примера.

Първият е американският сенатор Марк Уорнър. С почти детинска спонтанност той публично каза, че огромният военен бюджет на САЩ отива за „добри“ цели: смилане на руската армия. Заплаха, под чиято сянка бил живял цял живот. Освен това това се случва с усилията на украинците и за много малка цена. „I think we need to continue that“, преводът дори не е необходим тук.

Да, скандално, но дали е сензация? Нима не знаехме, че те мислят така?

А ето един много по-скучен цитат от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Алексий Данилов: „Това е много опасна тенденция – когато хората дори от Западна Украйна започват да говорят за такива неща като мирни преговори”. Да се спрем на нея.

Ами проучванията на общественото мнение?

През лятото вече писахме за ситуацията във връзка със ситуацията “Заплашва ни мир” по отношение руско-украинския конфликт. Но тогава ставаше дума за така наречените съюзници на Украйна, които я подтикват да продължи военните действия. На първо място, Великобритания, където някога е била формулирана тази обемна фраза. И тук буквално същото идва от Украйна.

Странно е, че с изявлението си за опасното желание на украинците да спрат да се бият, Данилов по същество обезсили множество тематични проучвания на общественото мнение. Именно онези, при които 70-80-90% от анкетираните украинци казват, че са готови да се бият до край, вярват изключително в победата на Украйна и твърдо подкрепят действията на режима на Зеленски. Дори в края на февруари беше публикувано нещо подобно.

Разбира се, украинската социология има разбираеми филтри в условията на военни действия. Което пречи да се разбере какво наистина мислят хората. Първо, хората отдавна са уплашени и няма да кажат нищо на непознат, което би било извън одобрения дневен ред. Второ, социолозите също са хора и прекрасно разбират какви цифри властите искат да чуят от тях и за кои ще се търкалят глави.Но социолозите като че ли дават някаква правдоподобна картина, но при закрити врати. Иначе откъде идват тези приказки за опасни тенденции?

Каква е опасността?

Бившият главен прокурор на Украйна Юрий Луценко през 2020 г. разказа за разговора си със Зеленски, в който настоящият президент се похвалил, че има картбланш за всякакви решения: видите ли, почти цялата страна го подкрепила на изборите. Тезата е спорна и самият Луценко му посочва това.

Още повече, че днес Зеленски има такъв картбланш, при това много по-значим и тежък. Значение имат и страховете на обикновените украинци, които Президентството умело подгрява. Безпрецедентна подкрепа от Запада. Шумните акции, които украинските власти периодично подхвърлят на своите избиратели: удари по емблематични обекти (Кримски мост, крайцера“Москва”).

Политическите противници на Зеленски могат да го обвинят в корупция единствено с големи трудности. Неотдавнашният скандал с поръчките в Министерството на отбраната завърши с нищо. Зеленски дори не уволни министъра на отбраната Резников, въпреки че мнозина чакаха такава стъпка, защото тя беше най-очевидната и изпитана от времето: царят е добър, болярите са лоши.

Западът и украинците прощават на Зеленски много повече, отколкото е прощавано на всеки друг украински президент. Дори недоволството от мобилизацията пак пада върху „лошите военни комисари” и ексцесиите на място. И това е много по-добре от 74% от гласовете дори не на втори, а дори на първия тур.

Но проблемът е: това ще продължи само до сключването на мира или примирие. И тогава натрупаните сметки постепенно ще бъдат представени за уреждане.Особено неприятно ще бъде, ако се сключи мир или примирие преди следващите президентски избори в Украйна (април 2024 г.). Противниците на Зеленски трупат сили и компромати. Следователно единственият приемлив изборен сценарий за екипа на Зеленски е да получи „потвърждение за военен картбланш“ по време на изборите. Така че дори в случай на мир / примирие, да говорите с опонентите от позицията: „Цялата страна ме избра, а вас - никой“.

И накрая, териториалното обвързване (дори в Западна Украйна започват да говорят за мирни преговори). Сценарият на екипа на Зеленски е повторение на трика на Леонид Кучма, президентът, който стана президент с опора на Югоизточна Украйна и беше преизбран за втори мандат като кандидат за Западна и Централна Украйна. Днес допълнително предимство на подобна стратегия е, че избирателите от другите региони мигрират на запад и към центъра на страната. И ако сега там започнат да говорят за мир, това не вещае нищо добро за Зеленски.

Между другото, прессекретарят на президента на Русия Дмитрий Песков в отговор на разкритията на Данилов каза, че не вижда нищо обнадеждаващо в Украйна. И това изобщо не противоречи на думите на Данилов и не им противоречи.

Данилов е сто процента човек на Зеленски. С изказването си той демонстрира, че управляващите мислят за втори мандат. Това означава, че по всички военни въпроси екипът на Зеленски ще играе "ястреб" - непримирими, доколкото е възможно. Поне тогава, за да не се даде възможност на опонентите да се изпреварят по тези въпроси.

Навремето Петро Порошенко беше същият „ястреб“ изборите. Какво го съсипа тогава? Същите опасни тенденции, искането на обществото за мир. От които Зеленски се възползва. Обкръжението на Зеленски помни съдбата на неговия предшественик и не иска да попадне същия сценарий, оставяйки някой от опонентите му да яхне темата за мирно споразумение.

Чисто технологично такова желание е разбираемо. Но всяко нещо си има цена. В случая това са хиляди и хиляди животи, положени само за да избутат Зеленски до втори мандат.

Превод: В. Сергеев

