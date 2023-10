/Поглед.инфо/ “ Днес тук в залата имаме Украинско-Канадски ветеран от Втората световна война, който се е борил за Украинската независимост срещу руснаците и продължава да подкрепя войските днес дори на 98 години. Той е Украински герой, Канадски герой и ние му благодарим за цялата му служба“.

Антъни Рота, говорителят на Парламента

“Холокоста разкри гланца на цивилизацията - толкова тънка, толкова крехка, че повторението бе възможно“.

Сам Калтман, оцелял от Холокоста

Проблемът с т.н. “гаф“ - най-монументалният дипломатически скандал в историята на Канада, съвсем закономерно взривил канадските и световните медии, бе всъщност катализаторът, повдигащ прекалено много неудобни въпроси, недопустими за традиционния политкоректен тон на политическия дебат в страната. В интерес на истината тези въпроси не датират от днес, още по-малко са в резултат на тривиалното обяснение за недопустима протоколна немърливост.

Както е известно, посещението на Зеленски в Канада бе засенчено от „гафа“ на говорителя на Парламента Антъни Рота, който покани 98-годишния канадец от украински произход Ярослав Хунка да присъства на речта на Зеленски в парламента. Нещо повече, Рота произнесе реч, в която характеризира Хунка така, цитирам: “Украинско-Канадски ветеран от Втората световна война, който се е борил за Украинската независимост срещу руснаците и продължава да подкрепя войските днес дори на 98 години. Той е Украински герой, Канадски герой и ние му благодарим за цялата му служба.“

Както е известно, оказа се, че “героят“ Хунка е бил член на 14-та Waffen Grenadier Division на Waffen-SS, обявена от Нюренберския съд за престъпна организация, отговорна за масови зверства срещу евреи, поляци и руснаци. Канадските медии побързаха да сравнят възхваляващото изказване на Рота, не с кого да е, а със самия архитект на холокоста и ръководител на SS Хайнрих Химлер.

А столичният всекидневник “OttawaCitizen“ публикува снимка, в която Химлер лично благодари на същата 14-та Waffen Grenadier Division на Waffen-SS, в която е служил канадският “герой“ Хунка.

The architect of the Holocaust, Reichsführer Heinrich Himmler (foreground) and German officers inspect a unit of the 14th Grenadier Division of the Waffen SS

Подобно изказване от говорителя на Канадския парламент е меко казано странно в светлината на 45 000 канадски войници, дали живота си в борбата СРЕЩУ нацистка Германия през Втората световна война. Още по-трудно за вярване е, че речта на Рота бе съпътствана с бурно и продължително аплодиране на крака от всички парламентаристи...?! Как да си обясним подобна колективна амнезия?

Но да започнем с неудобните въпроси:

Канадските централни медии: National Post, Ottawa Citizen, CBC, CTV, включително, най-авторитетният Globe and Mail повдигнаха редица смущаващи въпроси относно неволния “гаф“, имайки предвид изключително строгите мерки за сигурност, въведени след 11 саптември, що се отнася до допускането на външни лица до залите на парламента, да не говорим за явно доказани нацисти.

2) Неправдоподно звучи и обяснението за пропуски в протола за сигурност, още повече след като стана известно, че Хунка е имал лична аудиенция с двамата държавни глави: Джъстин Трюдо и Володомир Зеленски, което само по себе си изисква възможно най-високата степен на мерки за сигурнoст, отнасящи се до всички постове, публикации на самото лице, но и включително до неговия близък кръг от роднини и приятели. Както стана известно, Хунка е публикувал постове, в които открито е заявявал, че годините, прекарани в 14-та дивизия на Waffen SS са били най-щастливите в неговия живот. Как да си обясним подобен пропуск?

3) Самото изявлението на Рота, извлечено сякащ от театъра на абсурда, буди недоумение, тъй като не е нито държавна тайна, нито руска дезинформация, че по време на Втората Световна война Канада е съюзник на СССР, а не обратното! Още повече, че подобно изказване идва от най-високата трибуна на канадската държавна йерархия, от говорителя на Парламента.

4) По този повод почетният професор по история в Университета на Монреал, Яков М. Рабкин зададе въпроса: “Толкова ли е невеж Рота в най-новата история, че да нарече 98-годишния ветеран „герой“ в борбата с Русия? Ако многоезичният г-н Рота, бакалавър по политически науки, не знае, че да се биеш с руснаците по време на Втората световна война означава да се биеш на страната на нацистите, това показва колко политически изкривена е станала новата история. Това също показва непознаване на фашистките тенденции на етническия национализъм в Европа, включително в Украйна, която намери естествен съюзник в нацистка Германия.

5.Нещо повече, съвсем случайно или не “гафът“ с възхваляването на нациския “герой“ съвпада с еврейския празник Иом Капур - Деня на изкуплението, най-значимият от всички религиозни еврейски празници?

6. Подобни случайности не се изчерпват единствено с тази дата

“Защо паметник в чест на нацистка SS дивизия все още стои в Торонто?“ е заглавието на канадското списание Canadian Dimensions?

Официален отговор от канадската страна няма. Както е известно, в Канада има два паметника на нацистката SS дивизия: един в Торонто, един в Едмънтон, Алберта. Малко контекст: Сформираната през 1943 г. Галисийска дивизия на Waffen-SS - военното крило на Schutzstaffel, е отявлен привърженик на Хитлер. Съставена от украински доброволци, дивизията от 13 000 души, е прикрепена към 13-ти германски армейски корпус, за да съдейства на нацистите в антисъпротивителни действия и репресии. Според професора и историк от университета в Отава д-р Иван Качановски, тя е виновна за убийството на повече от 1000 полски цивилни, включително много невръстни деца в Хута Пенятска през 1944 г. Въпреки това канадското правителство приема между 1200 и 2000 ветерани от галисийската дивизия, която официална политика, е остро осъдена от Канадския еврейски конгрес.



Raylene Lung · Новини от CBC · Публикувано: 12 август 2021 г., 19:30 EDT |Вандали надраскаха мемориал в чест на 14-та Waffen SS дивизия на гробището Св. Михаил, разположено в североизточния Едмънтън. (Джон Шипитка/CBC News)

Въпросът кого всъщност овековечава този паметник сам по себе си е риторичен, но въпросът за десетилетното бездествие на канадската страна е не по-малко смущаващ. Кога Канада успя тихомълком и толкова успешно да ревизира военната си история, реванширайки нацизма?

7) Обяснението за първите опити за подобно най-меко казано радикално ревизиране на историята в карикатурния стил: силите на Доброто срещу силите на Злото, можем да открием в така наречената Комисия Дешен, организирана от бившия съдия от Върховния съд на Квебек Жул Дешен. Създадена е през далечната 1985 г. в отговор на публичния натиск на Центъра на Симон Визентал, открил редица доказателства, разкриващи присъствието на хиляди нацистки военнопрестъпници в Канада. Въпреки законното изискване, постулирано от прилагането на Freedom of Information Act (Закон за свободата на информацията) Комисията засекретява... забележете, 600 страници от доклада и стига до заключението, че в Канада е имало малко, ако изобщо е имало военнопрестъпници, и че канадската държава е невинна.

8. В интерес на истината, пъзъзълът не би бил пълен, ако се пренебрегне т.н. “Кристия Фриланд фактор“.Сегашният канадски (с украински корени) вицепремиер и министър на финансите е безусловно най-ревностният защитник на Запад на режима в Киев.

Известна с право като “министъра по всичко“ в кабинета на Трюдо, както вече писах преди време, кариерата на Кристия Фриланд може да бъде окачествена единствено като метеорна. От редови журналист на “Вашингтон Пост“, базирана в Киев (чиито русофобски статии до такава степен са раздразнали Кремъл, че тя бе обявена за персона “нон грата“ в Русия (т.е. без право да влиза в тази страна) до поста външен министър, финансов министър, заместник министър-председател. Ако не друго, тя бе първият външен министър на Канада с подобен странен статут, съчетаващ едновременно дипломат №1 и персона “нон грата“ не от коя да е страна, а от най-голямата ядрена сила, Русия! Нещо повече, симпатиите на Фриланд към реванширането на нацизма са добре известни. Times of Israel , National Post, Ottawa Citиzen, Globe and Mail и много други медии трасират корените на тази симпатия към нацизма и русофобията в идеологическото генеолическо дърво на самата Фриланд.

Както е добре известно, нейният дядо - Михайло Хомяк, по време на Втората световна война e номиниран от германците за главен редактор на „ Краковски вести “, официалния печатен орган на колаборационисткия Украински централен комитет, известен с изключително антисемитски, антиполски и антируски материали, и e възторжен апологет на политиката на Адолф Хитлер.

Оставям на чиитателите сами да си отговорят на въпроса доколко този “гаф“ бе случаен...

