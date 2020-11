/Поглед.инфо/ Съединените щати отдавна отхвърлят притесненията на руснаците за разполагането на ракетните отбранителни системи Егис на европейска територия.



Тестовете на СМ-3 Блок 2А Интерсептър за прихващане на междуконтинентални балистични ракети, тази седмица доказаха, че руските притеснения са правилни.

Във вторник американската Ракетно-отбранителна агенция обяви, че е провела тестове с балистичната ракетна отбранителна система Егис на борда на ескадрения миноносец от клас Арлейг Бърк "Джон Фин".

Ученията са проведени срещу това, което е наречено "представителна заплаха - мишена на междуконтинентална балистична ракета", използвайки СМ-3 Блок 2А Интерсептър.

Тестовият обект е бил пуснат от Кваджалейн Атол, в Република Маршалски острови към определена зона в Тихия океан, североизточно от Хаваите.

Според Ракетно-отбранителната агенция, СМ-3 Блок 2А успешно е прихванала мишената си.

Успешният тест е последният от серия изпитания, които имат за цел да подготвят ракетите СМ-3 Блок 2А и асоциираните с тях системи Егис Бейслайн-9, както и Командването и контрола на комуникациите при бойния мениджмънт, за оперативна служба като фронтова ракетна защита на Америка.

Преди, оръжейната система Егис се рекламираше от Съединените щати като ограничена и подходяща само срещу ракетни заплахи с къс и среден обсег.

Това твърдение беше цитирано, както от американски, така и от натовски представители като контра на дългогодишните тъвредния на руснаците, че ракетните отбранителни системи Егис, които са инсталирани в Румъния и Полша, представляват заплаха за руския стратегически ракетен капацитет.

Свалянето на мишени от типа на междуконтиненталните балистични ракети от системите Егис показа, че руските притеснения бяха съвсем обосновани.

Егис системите, които бяха тествани покрай бреговете на Хавай са подобни на тези, които неотдавна бяха направени оперативни в Румъния, и които се изграждат в Полша.

Неотадвна те бяха специално модифицирани за да изпозват оръжейната система Егис Бейслайн-9. Освен това, тези системи са оперативни с американската европейска мрежа за Командване и контрол.

Като такива, няма причина европейските крайбрежни Егис локации да не могат да се използват за прихващането на междуконтинентални балистични ракети.

Действително, румънските крайбрежни Егис системи в момента са оборудвани с по-малко потентната ракета СМ-3 Блок 1Б Интерсептър, докато полските използват СМ-3 Блок 2А Интерсептър, което дава на Съединените щати капацитета за сваляне на междуконтинентални балистични ракети на европейска почва.

Русия отдавна твърди, че разполагането на анти-балистични ракетни системи в Европа представлява голяма промяна на стратегическия баланс на силата, тъй като позволява на САЩ и НАТО да нанесат първи ядрен удар.

При подобен първи удар, притесняват се руснаците, американските ядрени ракети ще бъдат пуснати срещу руските стратегически ядрени сили в опит за предварителното им унищожаване.

По такъв начин след това, Европа ще избегне сигурността на доктрината за взаимното унищожение, криейки се зад американските ракетни отбранителни щитове, които на теория поне, ще са способни да свалят голяма част от руските ракети, които биха оцелели при първа атака на НАТО.

В отговор на разполагането на Егис Ашор в Европа, Русия разположи ядрени ракети с къс обсег в Калининград като възпиращ фактор.

СМ-3 Блок 2А Интерсептър представляват огромна заплаха за Русия. Когато са разположени на ескадрен миноносец от клас Арлей Бърк, интегриран в системата за Командване и контрол на комуникациите, тези ракети стават ядрото на потенциална глобална ракетна отбранителна система, която може да занули ударния потенциал на междуконтиненталните балистични ракети на всички потенциални врагове, в това число и Русия.

Американският флот в момента има четири ескадрени миноносеца от този клас във военноморската си база в Рота, Испания. Освен това, от флота на Съединените щати планират да увеличат този брой до шест в близкото бъдеще.

Тези ескадрени миноносци са започнали да патрулират и в Баренцово море, над Арктическия кръг. Това ги поставя в позицията да ударят руските междуконтинентални балистични ракети, които биха се опитали да достигнат САЩ през Арктика.

Заплахата, която съществува за Русия от СМ-3 Блок 2А е много реална.

Русия отдавна свързва по-нататъшния прогрес в оръжейния контрол с нуждата Съединените щати да се съгласят да ограничат отбранителния капацитет срещу балистични ракети, за да се спре същата тази ситуация, която виждаме днес.

Поставяйки СМ-3 Блек 2А Интерсептър на изпитания като оръжие срещу междуконтиненталните балистични ракети, Съединените щати правят споразумението Нов СТАРТ ирелевантно на секундата.

Вашингтон тества волята на Русия да се съгласи с удължаването на споразумението.

Дори и Русия да позволи Нов СТАРТ да бъде удължено, има малко съмнение, че тя ще настоява за реални и проверими ограничения на американските отбранителни капацитети срещу междуконтинентални балистични ракети.

Това ще се случи преди Русия да подпише ново удължаване на споразумението за ограничаването на стратегическите оръжия.

Още по-важното е, какво новите СМ-3 Блок 2А правят и влияят на руската ядрена доктрина, която вече се преоценява на фона на решението на Съединените щати да разположат по-слаби ядрени глави на борда на американски ядрени подводници.

Комбинацията от по-слаби ядрени оръжия на борда на американски подводници, които бродят край бреговете на Русия, заедно с американски ескадрени миноносци, които са готови да свалят руските междуконтинентални балистични ракети, е възможно най-лошият кошмар на руските стратегически планове и хората, които ги изготвят и разработват.

Русия най-вероятно ще бъде принудена да преоцени системата си за предупреждение, за да отговаря за нарасналата възможност Съединените щати да се опитат да направят превантивен обезглавяващ удар с по-слабите като мощност ядрени оръжия.

Това означава, че Русия ще бъде принудена да реагира бързо на всяко събитие, при което се засече подобна атака.

При такава ситуация, времето за лидерите да обмислят възможността от грешка преди да дадат заповед за атака е много по-ограничено.

Иначе казано, докато Съединените щати твърдят, че СМ-3 Блок 2А е дефанзивно оръжие, то все пак създава за тях стабилност в регионален аспект и глобална сигурност.

Точно обратното важи за СМ-3 Блок 2А, което увеличава шансовете за неизбежна ядрена война между Съединените щати и Русия.

А това никога не е добър изход.

* Скот Ритър е бивш разузнавателен офицер от американската морска пехота, автор на книгата "Кралят на скорпионите: Самоубийствената прегръдка на ядрените оръжия от Америка, от ФДР до Тръмп". Служил е като инспектор за ракетното споразумение между САЩ и СССР, както и в щаба на генерал Шварцкопф по време на Войната в Залива. Бивш оръжеен инспектор на ООН.

Превод: СМ

