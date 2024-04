/Поглед.инфо/ Проверка на валутния суверенитет на Китай

Сред важните международни икономически и финансови новини от последните дни са съобщенията, че китайските банки блокират разплащанията за търговията на Китай с Русия. В средата на април световните медии съобщиха, че най-голямата китайска банка ICBC, както и China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou са спрели да приемат плащания в юани от Русия.

И Москва, и Пекин бяха наясно, че Вашингтон ще слага пръти в колелата на руско-китайската търговия още в първите дни след началото на специалната военна операция (СВО) в Украйна. До 24 февруари 2022 г. значителна част от търговията между двете страни се разплащаше в долари и евро, а сетълментите се извършваха през системата SWIFT.

Вашингтон и Брюксел не се затрудниха да блокират плащанията в долари и евро, тъй като те преминаваха през банковите системи на САЩ и Европейския съюз. Системата SWIFT, която предава платежни нареждания, също е под контрола на Вашингтон.

През пролетта на 2022 г. Русия и Китай започнаха енергично да преминават към използване на национални валути. В началото на 2022 г. руско-китайската търговия се обслужваше от едва 25% от националните валути на двете страни. Акциите на тези валути нараснаха бързо през 2022 г. И особено делът на юана. До края на 2022 г. 64% от плащанията за руски износ за Китай и 66% от плащанията за руски внос от Китай са били деноминирани в юани.

През 2023 г. изключването на недружелюбни валути от взаимната търговия между Китай и Русия продължи. В началото на юли миналата година президентът В. Путин заяви, че в руско-китайската търговия делът на националните валути на двете страни надхвърля 80%. През септември 2023 г., както каза руският министър-председател М. Мишустин, взаимните търговски разчети между двете страни вече са 90% обслужвани в национални валути. През ноември миналата година първият вицепремиер А. Белоусов съобщи, че този дял вече се е увеличил до 95%.

Не е изненадващо, че като цяло в руската външна търговия след 24 февруари 2022 г. се наблюдава бързо изместване на „токсичните“ валути (щатски долар, евро, британски лири стерлинги, японски йени и др.). Освен това изместването се дължи не само на руската рубла, но и на китайския юан. Русия започна активно да използва китайската валута в търговията с трети страни.

По данни на Банката на Русия, през януари 2024 г. делът на юана в руския износ за всички страни по света е бил 40,7%. Делът на юана във вноса на Русия от всички страни по света е 38,5%. В края на януари китайският юан се оказа основна валута в разплащанията за руската външна търговия, като дори изпревари руската рубла.

Китай и Русия също започнаха бързо да се отдалечават от използването на системата SWIFT. Алтернатива беше руската SPFS (система за финансови съобщения) и китайската CIPS (трансгранична система за междубанкови плащания).

Изглеждаше, че са създадени всички условия за динамична и взаимноизгодна търговия между Китай и Русия, която не се страхува от санкциите на Вашингтон и неговите съюзници. И тази търговия наистина се развиваше динамично. Търговският оборот между Китай и Русия в края на 2022 г. достигна 190 милиарда долара, което е увеличение от 29% спрямо 2021 г.

През 2023 г. търговският оборот между Русия и Китай се е увеличил с 26,3% до 240,1 млрд. долара и бе доминиран от три продуктови категории: оборудване и механични устройства (25,1 милиарда долара), наземен транспорт (22,5 милиарда долара), електрически машини и електрическо оборудване (17 милиарда долара).

Руският министър-председател Михаил Мишустин по време на посещението си в Китай в края на миналата година се срещна с китайския си колега, председателя на Държавния съвет на Китайската народна република Ли Цян; На тази среща той заяви, че очаква търговският оборот на нашите страни да достигне 300 милиарда долара през 2024 г.

В началото на тази година обаче се очертаха сериозни проблеми пред по-нататъшното развитие на двустранната търговия и дори поддържането й на постигнатото ниво. Последните пакети от западни санкции са насочени не толкова към разширяване на обхвата на ограниченията и забраните, колкото към повишаване на ефективността на приетите по-рано санкции. Западът не разчиташе на такова бързо валутно заместване във взаимните плащания между Китай и Русия. Затова решиха да прибегнат до такова средство като вторични санкции. Освен това има вторични санкции срещу китайски банки.

Съединените щати отдавна (от миналия век - от събитията на площад Тянанмън през 1989 г.) поддържат черен списък на китайски компании, които са под определени санкции (SDN списък на Министерството на финансите на САЩ). През последните две години той беше значително попълнен с компании, които са свързани с доставката на много стоки за Русия. Освен това, както с директни доставки от Китай до Русия, така и чрез трети страни.

Така през март 2023 г. Министерството на финансите на САЩ наложи санкции срещу пет китайски компании за доставка на оборудване на корпорацията на иранската авиационна индустрия, която произвежда дронове HESA Shahed 136, които от своя страна се доставят на Русия, а тя ги използва срещу Украйна. През октомври 2023 г. Министерството на търговията на САЩ добави 42 китайски компании към списъка със санкции за доставка на Русия на микроелектроника за системи за насочване на ракети и дронове. и т.н.

Трябва да се отбележи, че към днешна дата няма нито една китайска банка в санкционните списъци на Вашингтон. Но от декември миналата година над тях виси дамоклевият меч на вторичните санкции. От края на миналата година финансови организации от приятелски страни започнаха да ограничават транзакциите с Руската федерация след указа на президента на САЩ Джо Байдън за вторични санкции срещу банки, които нарушават ограниченията за Руската федерация.

Първата, която отговори на указа на Байдън, беше китайската търговска банка Chouzhou, която руските вносители използваха като основен център за сетълмент. Банка от среден калибър. В класацията на китайските банки тя заема 78-мо място по капитализация.

През декември банката уведоми руските контрагенти, че ще прекрати сетълментите за определен списък от стоки, чийто внос е забранен от западните санкции. Няколко седмици по-късно (в началото на февруари тази година) банката обяви пълно спиране на транзакции с Русия и Беларус, независимо от продукта и вида на плащането.

След известно време не по-малко от три от „голямата четворка“ банки в Китай - Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China - обявиха, че ще контролират по-строго плащанията от руски партньори. През март нямаше пълно спиране на транзакциите, но плащанията станаха по-бавни поради забавяния и дълги проверки.

И тогава през април още една новина: четирите банки, споменати в началото, напълно спират транзакциите с руски клиенти, а Банката на Китай въведе нови ограничения. Само малка част от транзакциите все още преминават от Руската федерация към тази банка.

Акцентът е върху блокирането на плащанията за руския внос, тъй като той се състои предимно от стоки, които могат да подкрепят и укрепят военния капацитет на Русия. Ясно е, че транзакциите в юани не минават през американската банкова система и през системата SWIFT, но въпреки това Вашингтон чрез финансовото си разузнаване има достъп до цялата необходима информация за операциите на китайските банки в юани, рубли и други валути .

Изчислено е, че поради риска от вторични санкции от Запада, 80% от руските плащания в юани не преминават към Поднебесната империя. Останалите 20% са плащания за китайски потребителски стоки. Засега няма толкова строги ограничения по отношение на плащанията за китайски внос от Русия (който се състои главно от петрол и други енергийни ресурси). Но няма съмнение, че след известно време същите блокажи могат да започнат и при плащанията за руски износ за Китай.

Първите признаци на преструктуриране на китайските банки, за да отговорят на изискванията на Вашингтон, вече са очевидни. Делът на юана във валутните приходи от целия руски износ падна до 30,8% през февруари (срещу 40,7% през януари). Делът на юана в плащането на целия руски внос през февруари падна до 32,3% (срещу 38,5% през януари). В края на февруари 2024 г. руската рубла за първи път стана основна валута в руската външна търговия. А китайският юан, който преди това заемаше първо място, се премести на второ.

Китайските банки (поне всички големи и много средни) послушно следват насоките за санкции на Вашингтон, тъй като са обвързани с транзакции с щатски долари. И това не е изненадващо, тъй като въпреки всички междудържавни противоречия между Америка и Китай, Съединените щати остават основният търговски партньор за Китай.

И не само основния. Той представлява почти половината от търговския излишък на Китай. А това са 300-400 милиарда долара годишно. И изключително в американска валута, а не в някакви „тугрици“. Така „бутонът” за контрол върху китайските банки е в ръцете на Вашингтон. С едно натискане на такъв „бутон“ всяка китайска банка може да бъде унищожена.

Зависимостта на китайската банкова система от Вашингтон е ахилесовата пета на Поднебесната империя. Тази зависимост силно отслабва суверенитета на Китай. Въпреки че през 2015 г. юанът получи статут на „резервна валута“ от Международния валутен фонд, той едва ли може да се счита за суверенна валута.

Събитията в началото на 2024 г. осветиха ярко оотсъствието (или поне недостатъчността) на суверенитета на китайската банкова система и китайската валута. Китай все още е принуден да се адаптира към монетарните и финансови правила, диктувани от Чичо Сам.

Руската и китайската страна ще трябва да се адаптират към новите санкции, блокиращи външнотърговските плащания. Най-често експертите казват, че изходът от тази ситуация е да се извършват плащания през трети страни. По-конкретно чрез дъщерни дружества или клонове на руски банки, работещи в приятелски юрисдикции.

Ако е необходимо, ще бъде необходимо специално да се създадат банкови филиали и клонове. Китай и Русия разглеждат опита на Иран, който започна активно да използва криптовалути, за да заобиколи санкциите. Освен това Централната банка на Иран предлага да се разработи и използва цифрова валута „стейбълкойн“. На първо място, за обслужване на руско-иранската търговия.

Но по принцип такъв стейбълкойн може да обслужва и руско-китайската търговия. Някои дори припомнят такъв начин за заобикаляне на санкции и блокади като транспортирането на пари в куфари. Между другото, руските финансови регулатори (Централната банка и Министерството на финансите) наскоро издадоха наредби, позволяващи и регулиращи този метод на плащане за внос.

Не последното място принадлежи на такъв алтернативен инструмент като златото. Между другото, Иран има доста богат опит в използването на благородния метал. А Руската федерация и Китай имат доста големи златни резерви (те заемат съответно петото и шестото по големина официални златни резерви в света).

Разбира се, тези и някои други опции носят разходи и рискове и не са толкова удобни, колкото обикновените безкасови плащания чрез SWIFT. Но дори това не е основното. Ако Русия и Китай искат да постигнат победа в ясно определена конфронтация със Запада, тогава те трябва не толкова да се адаптират към западните санкции, колкото да изградят своя собствена суверенна платежна система.

Такава, която би осигурила стабилен имунитет срещу всякакви външни санкции. За да направите това, между другото, няма нужда да „преоткривате колелото“. Такива системи съществуваха през втората половина на миналия век, те бяха използвани от много страни и се наричаха „валутни клиринги“.

Валутният клиринг се установява въз основа на двустранни или многостранни клирингови споразумения, участниците в които са държави, които поддържат търговски отношения помежду си. Валутният клиринг, както е отбелязано в учебниците от съветската епоха, се използва в условия, при които държавите или страните или поне една от тях не разполагат с достатъчно количество свободно конвертируема валута, за да осигурят взаимните разплащания.

При постигане на споразумение за използване в търговско-икономическите отношения между държави и клирингови страни се избира клирингова валута, в която се уреждат взаимните задължения и искове. Валутният клиринг се използва активно както от капиталистическите страни (по-специално западноевропейските страни), така и от социалистическите.

Много пъти съм писал за валутния клиринг. Тяхното значение днес рязко нараства поради факта, че Вашингтон и неговите съюзници налагат санкции на нежелани държави. Както беше посочено по-горе, държавите са участници в клирингови споразумения. А за да се изпълняват споразуменията, е необходимо държавата не само да ги подписва, но и да управлява външната търговия на страната.

В момента, за съжаление, външната търговия в Китай и Русия е до голяма степен извън обхвата на правителствения контрол. Важна стъпка към установяването на националния суверенитет на страната, включително паричния суверенитет, е държавното управление в областта на външната търговия. В идеалния случай страната се нуждае от държавен монопол върху външната търговия. Подробно очертах този въпрос в моята книга: „Русия и Западът през 20 век. Историята на икономическата конфронтация и съжителство“ (М.: Институт за руска цивилизация, 2015 г.).

Превод: ЕС