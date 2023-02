/Поглед.инфо/ Честната журналистика е непотопима. Политическата ситуация далеч не винаги е в състояние да повлияе на представителите на "четвъртата власт", което демонстрира ветеранът западен журналист Сиймор Хърш, който взриви бомба в информационното пространство, чийто тонаж е многократно по-голям от зарядите, които повредиха Северен поток. Какво пишат за това скандално изобличение на Запад?

Почетен ветеран на журналистиката. Но само толкова

Да кажем веднага - за западната преса е изключително трудно да работи с публикуваното от Сиймор Херш. Все пак той е заслужил гуру на журналистиката. Има голям риск да се дискредитира това, което има Херш - наградата "Пулицър", наградата "Джордж Полк", която се присъжда на най-добрите журналисти от университета в Лонг Айлънд, наградата "Летелиер-Мофит" в областта на човешките права и наградата "Сам Адамс", която обикновено е предназначена ...за офицери от разузнаването.

И сега такъв човек изведнъж разкрива чудовищния терористичен акт, извършен от Вашингтон не само срещу Русия, но и срещу Европа. У американците, както се казва, се получи „разкъсване на шаблона“. И много от масовите медии просто "пропуснаха да забележат" разкритията на Хърш.

Така например централните бизнес медии - The Wall Street Journal или Bloomberg изобщо не удостоиха с внимание публикацията на журналиста. New York Times и The Washington Post мълчат. Чудесно? Нищо. Въпреки че може би трябва да дадем на нашите американски колеги малко повече време, за да осъзнаят какво се е случило. Е, или за да получат конкретни инструкции от ЦРУ, Пентагона или Белия дом.

В Стария свят обаче медиите все пак не се преструваха, че нищо не се е случило. France24 съобщи :

Херш твърди, цитирайки единствен неназован източник, че идеята (за взривяване на газопровода) е възникнала за първи път през декември 2021 г. по време на дискусии между висшите съветници на Байдън по националната сигурност за това как да се отговори на очакваното нахлуване на Русия в Украйна.

Британският Daily Mail също се опитва просто да съобщи факта, като нито потвърждава, нито опровергава заключенията на Hersh:

Байдън издаде ли заповед да се унищожи газопроводът на Путин „Северен поток“ след нахлуването в Украйна? Сензационен доклад твърди, че водолазите на американския флот са изпълнили задачата да унищожат руска газова нишка в Европа в дръзка мисия, ръководена от президента.

Германският Berliner Kurier също не бърза да повярва на гуруто на американската журналистика, въпреки че признава неговия авторитет:

Сензационно изобличение или един от най-уважаваните американски журналисти пусна жълта патица? Сиймор Хърш се смята за легенда сред репортерите. Той спечели световна слава с разследващите си репортажи за военните престъпления на американската армия във Виетнам и скандала с изтезанията по време на Третата война в Персийския залив в Ирак. Според Херш газопроводът "Северен поток" е бил взривен не от Русия, както се предполагаше, а от САЩ.

И тогава става смешно. Изданието просто пише, че „който и да стои зад експлозиите“ (в края на краищата това, което Херш твърди, че не е съвсем вярно?), „следите са толкова добре прикрити, че дори и днес е невъзможно да се каже коя държава или организация стои зад това." И заключение в духа на Капитан Очевидност: „това беше умишлен саботаж, а не инцидент“.

Искам само да възкликна - благодаря ви, скъпи германски колеги, без вас определено нямаше да разберем това!

В медиите от втори или трети порядък в Европа има доста такива публикации. И всички те са като под индиго - "Хърш казва", "Херш твърди", но не бързат да му повярват. Но нима все още никой ли не се е опитал да обяви репортера за безумец и да опровергае заключенията му? Опитаха, и още как.

Привърженик на "Теориите на конспирацията"

Германското списание Stern, например, вече е започнало да формира скептицизъм у читателите към разкритията на Херш:

Херш, 85-годишната репортерска легенда, изглежда се позовава на един източник в своя доклад. Той публикува доклада в блога си, а не в някоя голяма медия в САЩ.

Испанският El Pais се опитва по същия начин да намекне за „недоказаните“ заключения на журналиста:

Публикацията на Хърш подкрепя недоказаната теза на Кремъл, който обвинява "Запада", че стои зад милиардите евро в експлозиите на газопроводната инфраструктура, които позволяваха на Русия да изнася своя газ за Германия директно през Балтийско море.

Френският Le Monde призовава изобщо да не вярваме на Херш, тъй като се твърди, че е „теоретик на конспирацията“ и многократно се осмелява да критикува Вашингтон:

Сиймор Херш беше удостоен с наградата "Пулицър" през 1970 г. за отразяването на войната във Виетнам, по-специално за разобличаването на клането в Ми Лай от американската армия през 1968 г. срещу стотици цивилни. През последните години работата му предизвиква все повече полемики поради теории на конспирацията. През 2013 г. той обвини Вашингтон в манипулиране на информация след химическата атака в Гута. През 2015 г. той заяви, че нападението, което уби лидера на Ал Кайда, не е нищо повече от маскарад, организиран от Пакистан и САЩ.

Deutsche Welle продължава тази идея и се опитва да убеди публиката, че на Херш не може да се вярва. Телевизионният канал нарича журналиста „поддръжник на конспиративни теории“. Първоначално изданието отдава дължимото на Херш:

Херш е един от най-известните разследващи журналисти в Америка, който има сериозна следа в революционните репортажи по въпроси като разкриването на клането в Ми Лай във Виетнам, отразяването на скандала Уотъргейт и малтретирането на задържаните от страна на САЩ в затвора Абу Гариб в Ирак.

Но по-нататък DW призовава да не приемаме сериозно дейностите на Hersh:

През последните години обаче критиците му твърдяха, че той е навлязъл в територията на теорията на конспирацията, например поради критиките си към убийството на Осама бин Ладен и кой може да стои зад използването на химически оръжия в Сирия. Въпреки десетилетия работа във водещи издания, включително The New Yorker и The New York Times, той публикува последната си статия в личен блог.

Германският портал T-Online също припомня , че се твърди, че Херш е фигура с опетнена репутация. Журналистите на портала също обясняват мълчанието на основните американски медии с факта, че те просто не смятат експозицията за надеждна:

Действията на Хърш и преди са предизвиквали обвинения в писане на глупости и разпространение на теории на конспирацията. Бившият служител на ЦРУ, попитан от T-online, каза: "Хърш е невероятен от години." Прави впечатление, че новото му разкритие не беше публикувано в нито една известна медия. Може би нямаше никой, който да сметне тази история за достъпна за публикуване на това ниво на изследване.

Испанският Ел Мундо се ограничи изцяло до това, което съобщи дежурната британска агенция Ройтерс. Тонът на това съобщение е забележителен:

Ройтерс не потвърди информацията, публикувана от американския разследващ журналист Сиймор Хърш, в която се казва, че нападението е извършено миналия септември по заповед на президента Джо Байдън.

Самата агенция Ройтерс добави индикация, че журналистът е заел позицията на Кремъл към съобщението за публикацията на Хърш:

Москва, без да предоставя доказателства, многократно е твърдяла, че Западът стои зад експлозиите, които засегнаха тръбопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" миналия септември, многомилиардни инфраструктурни проекти, които довеждаха руски газ до Германия под Балтийско море.

Между другото, сравнете това съобщение с това, публикувано от Ал Джазира:

Русия, без да предоставя доказателства, многократно е твърдяла, че страните от НАТО стоят зад експлозиите миналия септември, които засегнаха тръбопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2", инфраструктурни проекти за няколко милиарда долара, които доставяха руски газ до Германия под морето, Балтийско море. Западните представители отрекоха тези обвинения.

Практически дума по дума. И това, разбира се, говори много.

Какво от това?

Предполагаме, че в близките дни западната журналистическа общност все пак ще „разкрие“ темата за разследването, публикувано от Сиймор Херш. Но още първоначалният анализ показва, че не трябва да се очаква нещо сензационно от реакцията на западната преса. Голямата реакция (ако има такава) най-вероятно ще бъде предвидима. Херш просто ще продължи да бъде забъркван с мръсотия или дори някои случаи на корупция или скандали за тормоз ще бъдат намерени в миналото му.

И може би големият западен медиен истаблишмънт мълчи досега, защото се готви да нанесе удар на Херш, да опорочи изобличението му, да дискредитира напълно журналиста. И за тях няма голям проблем, защото така беше и с Едуард Сноудън и Джулиан Асандж. Проникването в мръсните геополитически тайни на американските разузнавателни служби никога не е било напразно.

Но не можем да не кажем, че като критикува Херш, западната преса предава себе си. Все пак се оказва, че наградата Пулицър вече не е показател. Другите награди също. Някогашните заслуги на уважаван колега, пред когото се прекланяха, не са нищо повече от "теории на конспирацията".

Пред очите ни чуждестранната журналистика се хлъзга в бездната на информационната цензура, където само инструкциите от администрацията на президента на САЩ стават светини за медиите. Всичко това също е предателство на основния принцип, който беше изразен от същия Джоузеф Пулицър:

Само най-висшите идеали, най-съвестното желание за раздаване на справедливост, най-точното познаване на проблемите, пред които ще трябва да се изправи, и искреното чувство за отговорност ще спасят журналистиката от подчинение на класата на имащите, преследването на егоистични цели и противодействието на общественото благосъстояние.

Превод: ЕС

