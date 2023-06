/Поглед.инфо/ Втора част на разговора на Симеон Миланов с проф. Ивайло Груев - преподавател по политически науки в университета в Отава, Канада:

- Как фикцията се превръща в реалност в Канада и други западни страни?

- Как истината се изкривява и медиите обслужват задкулисни интереси?

- Каква е истината за повечето интервенции и войни на САЩ?

- Отива ли си американската хегемония и това ли е причината САЩ да "затягат" контрола?

- Какво е финансово-икономическото състояние на Америка?

- Наистина ли Америка е фалирала още 2014-та година?

- Как и защо империите се разпадат?

- Каква ще е съдбата на американски военни плацдарми като България?

/ВИДЕО/

* Заглавието е взаимствано от Тарик Али - пакистанско-британски политически активист, писател, журналист, историк, режисьор и публичен интелектуалец. Той е член на редакционния комитет на New Left Review и Sin Permiso и сътрудничи на The Guardian, CounterPunch и London Review of Books. Учи философия, политика и икономика в Exeter College, Оксфорд. Уикипедия (английски)

Абонирайте се за нашия Ютуб канал: https://www.youtube.com

и за канала ни в Телеграм: https://t.me/pogled

Влизайте директно в сайта https://www.pogled.info . Споделяйте в профилите си, с приятели, в групите и в страниците. По този начин ще преодолеем ограниченията, а хората ще могат да достигнат до алтернативната гледна точка за събитията!?

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели