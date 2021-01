/Поглед.инфо/ Здравните власти в Португалия разследват внезапната смърт на асистент по детска хирургия в Порто, която според съобщенията е била в "перфектно здраве", когато е получила ваксината на Пфайцер срещу коронавируса.

Идентифицирана в понеделник като Соня Азеведо, на 41 години, майката на две деца е работила като хирургичен асистент в Португалския онкологичен институт (IPO)- онкологична болница в Порто.

Соня Азеведо беше сред 538 здравни работници в онкологичния институт, които получиха първата си доза от ваксината на Пфайцер и Биоентех миналата сряда.

Жената е вечеряла със семейството си в навечерието на Нова година и е била намерена мъртва в леглото на следващата сутрин.

Moral Scold

@MoralScold

"Ms Acevedo had not suffered any adverse side-effects after being vaccinated" I don't know. I think I would call death an adverse side-effect

Portuguese health worker, 41, dies two days after getting Pfizer jab https://mol.im/a/9111311 #vaccine #vaccinations #COVID19 #Covid

Portuguese health worker, 41, dies two days after getting Pfizer jab

Sonia Acevedo, 41, suffered a 'sudden death' on New Year's Day just 48 hours after receiving the jab. An autopsy is expected to take place later today or tomorrow.

dailymail.co.uk

6:19 PM · Jan 4, 2021

See the latest COVID-19 information on Twitter

На снимката: Соня Азеведо. Източник Туитър / Daily Mail.

"Искам да знам какво причини смъртта на дъщеря ми", каза баща й Абилио пред португалския таблоид Орейо да Маня.

Той описа дъщеря си като "добър и щастлив" човек, който "никога не е пил алкохол, не е ял нещо специално или пък странно".

Азеведо беше толкова горда, че е сред първите, получили ваксината, че промени снимката на профила си във Фейсбук, за да отрази това. "Ваксинирана за Ковид-19", написа тя под селфи с маска на лицето.

"Не знаем какво се е случило. Всичко се случи бързо и без никакво обяснение", каза пред вестника дъщерята на Соня Азеведо, Ваня Фигейредо.

"Не забелязах нищо различно в майка ми. Беше добре. Тя просто каза, че областта, в която е била ваксинирана, я боли, но това е нормално", добави дъщеря й.

Ваксината на Пфайцер и Биоентех срещу новия коронавирус е единствената, която засега получи извънредна оторизация от Световната здравна организация.

По този начин беше разчистен пътят за масовата и употреба от агенциите на ООН и други транснационални здравни органи и институции.

От онкологичния институт, в който е работила сестрата пуснаха изявление, с което потвърдиха смъртта на Соня Азеведо и изразиха "искрените си съболезнования" на семейството и приятелите й.

"Обяснението на причината за смъртта ще следва обичайните процедури при тези обстоятелства", допълват от болницата.

Аутопсията на Азеведо е насрочена за понеделник.

Досега Португалия, която има население от около 10 милиона, е докладвала за повече от 427 000 заболели и над 7100 смъртни случая, приписвани на Ковид-19.

Превод: СМ



Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели