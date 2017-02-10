/Поглед.инфо/ Водачите на листи на левицата за парламентарните избори 2017 година са почти известни.

Благоевград - Тома Томов - журналист

Пловдив-град - проф. Иво Христов

Пловдив - област - Георги Търновалийски

Хасково - Елена Йончева

София-град - 25 МИР - Корнелия Нинова

София - град - 24 МИР - Стефан Данаилов

София - град - 23 МИР - Жельо Бойчев

Стара Загора - Драгомир Стойнев

Смолян - Дора Янкова

Монтана - Иван Иванов - бивш директор на АЕЦ "Козлодуй"

Кюстендил - Валери Жаблянов

Ямбол - Кристиян Вигенин

Перник - Станислав Владимиров

Ловеч - Милко Недялков

Велико Търново - Весела Лечева

Сливен - Таско Ерменков

Русе - Крум Зарков

Силистра - Стоян Мирчев

Варна - Стефан Данаилов

Бургас - Петър Кънев

Калоян Паргов - лидер на столичните социалисти не фигурира в списъка на водачите!

Останалите водачи ще бъдат публикувани допълнително.