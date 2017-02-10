/Поглед.инфо/ Водачите на листи на левицата за парламентарните избори 2017 година са почти известни.
Благоевград - Тома Томов - журналист
Пловдив-град - проф. Иво Христов
Пловдив - област - Георги Търновалийски
Хасково - Елена Йончева
София-град - 25 МИР - Корнелия Нинова
София - град - 24 МИР - Стефан Данаилов
София - град - 23 МИР - Жельо Бойчев
Стара Загора - Драгомир Стойнев
Смолян - Дора Янкова
Монтана - Иван Иванов - бивш директор на АЕЦ "Козлодуй"
Кюстендил - Валери Жаблянов
Ямбол - Кристиян Вигенин
Перник - Станислав Владимиров
Ловеч - Милко Недялков
Велико Търново - Весела Лечева
Сливен - Таско Ерменков
Русе - Крум Зарков
Силистра - Стоян Мирчев
Варна - Стефан Данаилов
Бургас - Петър Кънев
Калоян Паргов - лидер на столичните социалисти не фигурира в списъка на водачите!
Останалите водачи ще бъдат публикувани допълнително.