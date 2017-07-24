/Поглед.инфо/ През 1967 г., в чест на 50-годишнината от Великата октомврийска социалистическа революция, откъм източната страна на кавказкия връх Елбрус (5621 м) се изкачиха 2536 души(!) – все още ненадминат рекорд за масово изкачване на планински връх.

Сега, за юбилейната 100-годишнина, група ентусиасти, спортисти и професионалисти ще изкачват Елбрус, за да намерят и отворят капсулата с посланието, оставено там преди 50 години, а също, ще оставят капсула с ново послание за бъдещите поколения.

Проявата се подкрепя от М-вото на спорта на Руската федерация, руското М-во на Гражданската защита и извънредните ситуации, Руската федерация за алпинизъм, Федерацията по алпинизъм на Донецката народна република, Министерството на спорта и политиката за младежта на Република Бурятия и др.

(рус.ез.)

150 человек взойдут на Эльбрус в честь 100-летия Октябрьской революции

В 1967 году, в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, на Восточную вершину Эльбруса (5621) состоялось единовременное восхождение 2 536 (!) человек, что до сих пор остается непревзойденным рекордом массового восхождения на горную вершину. Вообще, в советское время любительский и полупрофессиональный альпинизм был очень развит, а к 1967 году альпинистское движение охватило самые широкие слои населения. В течение 1967 года на вершинах Эльбруса побывало 3 224 человека!

До самой вершины дошли не все, но те, кто поднялся на пик, водрузили там советское знамя и оставили капсулу с посланием людям будущего - советского, коммунистического будущего, которое должно было наступить уже через 50 лет.

В этом году, в юбилейный, сотый год Великой Октябрьской социалистической революции, группа энтузиастов, спортсменов и профессионалов отправляется на Эльбрус, чтобы разыскать и вскрыть капсулу с посланием, оставленным там 50 лет назад, а также оставить свою - с новым обращением в будущее, сообщает официальный сайт Коммунистической партии Российской Федерации.

Во время восхождения будут проведены "полевые" съемки документального фильма "Вершина Счастья". Режиссером и сценаристом фильма является известный писатель и музыкант Вис Виталис, который также примет участие в восхождении.

По словам режиссера, в фильме будет грамотно и взвешенно освещена история советского альпинизма в целом, но особенно - восхождения 1967 года, показаны уникальные архивные съемки восхождений советских времен. Специально для фильма предполагается отснять интервью с участниками Эльбрусиады - 1967. Некоторые из них тоже примут участие в восхождении.

Организаторами Эльбрусиады-2017 выступают Евро-Азиатская ассоциация альпинизма (EAMA), Союз национальных и неолимпийских видов спорта России (СННВС) и политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ). Мероприятие состоится при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России), Правительства Кабардино-Балкарской республики и Министерства спорта Кабардино-Балкарской республики, а также Федерации альпинизма России, Федерации альпинизма Донецкой Народной республики, Министерства спорта и молодежной политики республики Бурятия.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели