/Поглед.инфо/ Известната „правозащитна” организация Amnesty International декларира, че съществува благодарение на доброволни дарения на отделни лица, включително членове и симпатизанти, които в световен мащаб наброявали седем милиона. От документите обаче е видно, че сред дарителите на организацията са американската Национална фондация за демокрация (NED), създадена при президентството на Роналд Рейгън и финансирана от американския Конгрес чрез бюджета на Американската агенция за международно развитие (USAID).

През 2011 г. порталът WikiLeaks публикува данни, че NED поддържа арабски движения, активно участващи в т. нар. "цветни революции" в Близкия изток и Северна Африка. NED е първата организация, чиято дейност в Русия е обявена за нежелателна с решение на Генералната прокуратура на РФ през 2015 г. Сред донорите са и фондацията «Отворено общество» на Джордж Сорос и фондацията „Форд”, чиито дейности също са признати за нежелателни на територията на РФ. От 2012 до 2013 г. изпълнителен директор на американския клон на Amnesty International е Сюзън Носъл, която преди това беше помощник на Хилъри Клинтън. Тя е автор на термина Smart Power – «умна сила». В програмна статия, публикувана в списание Foreign Affairs през 2004 г., тя заявява: "Вашингтон е длъжен да приложи агресивно лидерство - дипломатическо, икономическо, и военно, за да насърчи либералните ценности.” А защо Amnesty International не се обърне към нарушенията на правата на човека вътре в САЩ и най-вече към свободата на медиите, които президентът Тръмп нарече „врагове на народа”.

(рус.ез.)

Amnesty International предложили заняться ситуацией в США и ЕС

Правозащитники Amnesty International в своем ежегодном докладе вновь пытаются доказать катастрофичность ситуации с правами человека в России. Ранее эта организация уже отмечалась откровенно политизированными и предвзятыми докладами. Есть ли шансы, что взгляды Amnesty станут трезвее с приходом к власти Трампа, не привыкшего использовать правозащитников как инструмент давления на другие страны? Международная неправительственная организация Amnesty International в опубликованном в среду ежегодном докладе утверждает, что в России в прошлом году усилилось давление на свободу выражения мнений. «Ужесточились ограничения, налагаемые на свободу... объединений и мирных собраний», – цитирует доклад агентство «Интерфакс». «Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права», – заявил на презентации доклада глава представительства Amnesty International в России Сергей Никитин.

Кроме того, Amnesty выразила недовольство тем, что в реестр иностранных агентов за 2016 год были внесены десятки действующих в России НКО, в том числе международное общество «Мемориал», «одна из ведущих некоммерческих организаций Российской Федерации, которая имеет давнюю историю».

Автора – на сцену!

Amnesty International – международная организация со штаб-квартирой в Лондоне, созданная в 1961 году и приложившая усилия к появлению других международных структур, в частности Международного уголовного суда в Гааге. Одна из визитных карточек организации – присвоение статуса «узника совести», критерии которого, впрочем, до сих пор не определены. В частности, в 2011 году «узниками совести» были объявлены Михаил Ходорковский и его подельник по «процессу ЮКОСа» Платон Лебедев. В 2012 году Amnesty International присвоила аналогичный статус Алексею Навальному. Позже AI оказывала активную поддержку участницам Pussy Riot.

Заявленная цель AI – «предпринимать исследования и действия, направленные на предупреждение и прекращение нарушений прав на физическую и психологическую неприкосновенность, на свободу совести и самовыражения, на свободу от дискриминации в контексте своей работы по продвижению прав человека». В 1977 году организации была вручена Нобелевская премия мира.

Заявлено, что организация существует за счет добровольных пожертвований частных лиц, в том числе своих членов и сторонников (которых в мире насчитывается семь миллионов). Вместе с тем из документа самой Amnesty International следует, что среди жертвователей присутствует такая структура, как американский Национальный фонд в поддержку демократии (NED). Этот фонд, учрежденный еще при Рональде Рейгане, финансируется Конгрессом США в рамках бюджета агентства США по международному развитию (USAID). В 2011 году портал WikiLeaks опубликовал данные, согласно которым NED оказывал поддержку арабским молодежным движениям, которые в дальнейшем приняли активное участие в серии «цветных революций» в странах Ближнего Востока и Северной Африки. NED стал первой организацией, чья деятельность была признана в России нежелательной – такое решение приняла в 2015 году Генпрокуратура России.

Кроме того, среди жертвователей – фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса и Фонд Форда, деятельность которых также признана нежелательной в России по решению Генпрокуратуры.

Amnesty International имеет отделения во многих странах мира, в том числе в России. Отметим, что с 2012 по 2013 год должность исполнительного директора отделения AI в США занимала Сьюзан Носсел, работавшая до этого помощником Хиллари Клинтон (в то время – госсекретаря) по делам международных организаций. В частности, на ее счету – разработка резолюций о «нарушениях прав человека» в Ливии, Сирии и Иране. Носсел известна своей поддержкой участниц Pussy Riot и участием в разработке первой предложенной США резолюции ООН о правах сексуальных меньшинств. Кроме того, Носсел является автором термина Smart Power – «умная сила». В одноименной программной статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs в 2004 году, говорится: «Прогрессивные политики должны обратиться к великому оплоту внешней политики США XX века – либеральному интернационализму». «Вашингтон, теоретически, должен предложить агрессивное лидерство – дипломатическое, экономическое и не в последнюю очередь военное, для продвижения» этих либеральных ценностей, полагает Носсел.

«Подлить масла в огонь затухающего конфликта»

В России доклады этой организации часто называли политизированными и необъективными, властям неоднократно приходилось опровергать утверждения Amnesty на официальном уровне.

Так, в начале февраля Amnesty обнародовала доклад, в котором заявляется, что в тюрьме Дамаска Сейдная в 2011–2015 гг. были повешены 13 тыс. заключенных – в основном «гражданских лиц». «Видели этот доклад. Вызывает сожаление появление в нынешний момент, столь ответственный с точки зрения перспектив сирийского урегулирования, доклада о якобы имевших место массовых казнях противников режима Асада в сирийской военной тюрьме», – заявила в ответ представитель МИД России Мария Захарова, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, цель провокации – «подлить масла в огонь затухающего» конфликта, таким образом нагнетаются утихшие страсти, а сирийцев заставляют «ненавидеть друг друга» еще сильнее. Она назвала доклад «вбросом», «фейком», авторов которого не смущает «собственное признание в том, что приводимые ими астрономические цифры жертв являются результатом неких арифметических расчетов». Основаны эти расчеты на свидетельствах не названных в докладе лиц. По ее словам, Amnesty International как уважаемая организация должна взыскательно и ответственно подходить к «фантазиям своего ливанского отделения».

Еще в ноябре канал НТВ выпустил фильм-расследование «Амнистия террора», в котором рассказывается о связи правозащитников из Amnesty International с организаторами терактов в Стамбуле и в целом об институте защиты прав как инструменте политических игр. Фильм вышел в рамках программы «ЧП. Расследование». Сменился заказчик, сменятся и методы

«Деятельность общественных так называемых правозащитных организаций вроде Amnesty International во всем мире во многом зависит от ее доноров. Amnesty не является исключением, – считает председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов. – Тот, кто финансирует и дает ресурсы на исследования в правозащитной сфере, вольно или невольно влияет на деятельность организации. Это не обязательно четко прослеживается в указаниях и сопровождающем грант техническом задании. Amnesty International работает уже очень давно, и ее руководство на уровне исполнительных директоров прекрасно понимает, чего ожидает от них грантодатель», – считает эксперт.

Борисов предполагает, что со сменой власти в США деятельность этой организации может кардинально измениться. «Об этом говорит несколько иное видение новой американской администрацией миропорядка и более прагматичный подход Трампа к решению текущих проблем. Новый американский президент прежде всего представляет бизнес, умеющий считать деньги», – пояснил он газете ВЗГЛЯД. «Как известно, никакого эффекта от деятельности этой организации на территории России Штаты пока не получили», – признал Борисов.

Пусть теперь занимаются самими США

Генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова предположила, что с приходом к власти Дональда Трампа у Amnesty International найдется очень много дел дома. «До сих пор никто из американских президентов так дерзко не попирал права американцев. Политика Трампа бьет по всем, кто с ним не согласен: по мусульманам, мигрантам, в частности мексиканцам, и, что особенно чувствительно, по американской прессе. Никогда в американской истории президент не называл американскую прессу врагом народа», – рассказала политолог газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, полагает Крашенинникова, Amnesty International будет чем заняться и в Евросоюзе. «Ситуация с беженцами противоречит всем принципам, правам человека, утверждавшимися в Европе с послевоенных времен. Преступления на почве ненависти, произвол полиции – все это должно стать объектом внимания правозащитников», – пояснила она. Ситуация же с правами человека в России, по мнению Крашенинниковой, сейчас достаточно спокойная и не заслуживает столь пристального внимания со стороны правозащитников.

Если вы хотите быть выразителем принципов, невозможно присягать сторонам, отмечал ранее колумнист газеты ВЗГЛЯД Сергей Худиев. «Такие организации, как Amnesty International, Human Rights Watch, Комиссия ООН по правам человека или ОБСЕ, поддерживают определенное доверие к себе тем, что огорчают обе стороны конфликта, подчеркивая, что мы, мол, не за тех и не за этих, у нас принципы», – писал он, комментируя другое направление деятельности западных правозащитников – их пропаганду, связанную с войной в Донбассе.

«Конечно, абсолютной беспристрастности не существует – все живые люди, у всех свои симпатии и антипатии – но все понимают, что картину надо как-то балансировать, поэтому эти организации предлагают совсем не розовую картину действий украинских правительственных войск. Люди же, приверженные одной из сторон конфликта, защищают не принципы, а, вполне ожидаемо, своих – в этом случае преступления противника подчеркиваются, преступления своих игнорируются со всей деликатностью. И все знают, что именно этого и следует ожидать», – отмечал Худиев.