/Поглед.инфо/ Четири седмици преди началото на Световното първенство по футбол, германският канцлер "седи в кресло като гост на Путин в топлото Сочи", коментира Bild приключилите вчера разговори между лидерите на Русия и Германия. Според мнението на журналиста от таблоида, едва ли главата на Кремъл може да бъде по-доволен: той показа на Меркел, кой е „хазяинът”.

Германският канцлер "бе гост" на руския президент Владимир Путин, съобщава германският таблоид Bild. Ангела Меркел пристигна, но не в Москва, а в Сочи, "за да не се вдига голям шум около тази държавна визита", отбелязва авторът Юлиан Рьопке.

"Но руският й колега постъпи другояче: показа на Меркел, кой е „хазяин” не само в летната президентска резиденция, но и в световната политика", подчертава журналистът от Bild.

(рус.ез.)

Bild: в Сочи Путин показал Меркель, кто в доме хозяин

За четыре недели до начала чемпионата мира по футболу канцлер ФРГ «сидит в кресле в гостях у Путина в тёплом Сочи», комментирует Bild прошедшие вчера переговоры лидеров России и Германии. По мнению журналиста таблоида, более удовлетворённым глава Кремля вряд ли может быть: он «показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».

Канцлер Германии «побывала в гостях» у президента России Владимира Путина, сообщает немецкий таблоид Bild. Прилетела Ангела Меркель, однако, не в Москву, а в Сочи, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.

«А вот её российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — констатирует журналист Bild.

Днём ранее в Сочи глава Кремля «отпраздновал победу над террористами» с сирийским президентом Башаром Асадом, на которого Меркель ещё в феврале возложила ответственность за «резню» в Сирии, напоминает автор.

«Из-за перегруженного графика Кремля канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу с совершёнными им зверствами», — возмущается Рёпке.

По мнению журналиста немецкого таблоида, у Владимира Путина есть все основания быть уверенным в себе.

«Его смертоносные войны в Сирии и на Украине, его пропагандистские атаки на выборы в Европе, его кибератаки на немецкие правительственные ведомства — на всё это закрывают глаза из-за преимущественно некритических визитов немецких политиков и деятельности немецких лоббистов, которые отстаивают интересы его государственного концерна «Газпром», — утверждает автор статьи.

И вот за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в тёплом Сочи». «Более удовлетворённым глава Кремля вряд ли может быть», — подчёркивает журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.

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