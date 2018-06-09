/Поглед.инфо/ Въпреки обещаното намаляване на потреблението на газ от Русия, страните от ЕС продължават да увеличават вноса му. Най-вече поради липсата на по-изгодна алтернатива, Европа може да остане зависима от руското гориво "през следващите десетилетия", съобщава американския телеканал CNN.

Във вторник във Виена Владимир Путин бе топло посрещнат. Визитата му е по повод на 50-годишнината, когато Австрия, по времето на Студената война, стана първата западна страна, която започна да внася съветски газ, уточнява CNN.

За ръководителя на Кремъл това е рядко посещение, като се има предвид напрежението на страната му със Запада. Европейският съюз наложи санкции срещу Русия поради "действията на Москва в Украйна" и осъди "връзката на Русия" с отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал във Великобритания.

Но враждебността свършва, когато става дума за енергия. И европейските лидери са наясно, че милиони домове ще останат без отопление, ако Русия "блокира газа", подчертава CNN.

Според Европейската комисия, ЕС внася 69% от консумирания природен газ. 37% от синьото гориво се доставя от Русия, около 33% от Норвегия и 11% от Алжир.

Въпреки обещанията на ЕС да намали енергийната си зависимост от Москва след кризата в Украйна, през изминалите две години руският износ на газ за Европа е нараснал до "рекордни стойности". През първото тримесечие на 2018 г. Австрия е внесла почти два пъти повече газ от Русия, отколкото през същия период на миналата година.

(рус.ез.)

CNN: зависимость Европы от российского газа — это надолго Несмотря на обещание снизить потребление газа из России, страны ЕС продолжают наращивать его экспорт. Более того, из-за отсутствия более выгодной альтернативы Европа может остаться зависимой от российского топлива «на ближайшие десятилетия», передаёт CNN.

Во вторник в Вене Владимира Путина ждал тёплый приём. Его приезд пришёлся на годовщину: 50 лет назад во времена холодной войны Австрия стала первой западной страной, которая начала импортировать советский газ, пишет CNN.

Для главы Кремля это был редкий визит, учитывая напряжённые отношения его страны с Западом. Европейский союз ввёл санкции против России из-за «действий Москвы на Украине» и осудил «её связь» с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Но враждебность заканчивается, когда дело касается энергетики. А европейские лидеры хорошо понимают, что миллионы домов останутся без отопления, если Россия «перекроет газ», подчёркивает CNN.

По данным Еврокомиссии, ЕС импортирует 69% потребляемого природного газа. 37% голубого топлива поставляет Россия, порядка 33% — Норвегия, а 11% — Алжир.

Несмотря на обещания ЕС сократить энергетическую зависимость от Москвы после кризиса на Украине, в последние два года экспорт российского газа в Европу вырос до «рекордных значений». В первом квартале 2018-го Австрия импортировала почти в два раза больше голубого газа из России, чем за аналогичный период прошлого года.

«Тому есть множество причин. Например, спад добычи в Нидерландах. Тот факт, что разработки по сжиженному природному газу были отложены. А также то, что российский газ является очень конкурентоспособным в плане цены», — заявляет представитель Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон. «В действительности, российский газ  наилучший вариант», — добавляет эксперт.

Несколько стран ЕС почти полностью зависят от российского газа. Причём его большая часть проходит через Украину — «опасный маршрут, учитывая конфликт между двумя странами», отмечается в статье.

В прошлом Москва использовала энергетическую зависимость, чтобы «надавить» на Киев. Поэтому некоторые европейские лидеры опасаются, что «в отместку за санкции» Россия может применить аналогичную стратегию в отношении ЕС.

Но старший научный сотрудник Финского института международных отношений Марко Сидди сомневается в подобном развитии событий. «67% налоговых поступлений в России обеспечивает экспорт энергоносителей, России нужна эта торговля даже больше, чем Европейскому союзу», — убеждён эксперт.

Новый газопровод «Северный поток — 2», идущий в обход Украины, разрабатывается уже на протяжении нескольких лет и вызывает «глубокий раскол» в Европе. Его противники считают, что проект увеличит зависимость ЕС от российского топлива. Но, по мнению Германии и ряда стран, он укреплит энергетическую безопасность блока.

Как бы то ни было, ЕС принимает определённые шаги, чтобы «отучиться от российского газа». Брюссель финансирует строительство СПГ-терминалов в Польше и Литве, что позволит получать топливо от других поставщиков.

Американские компании пытаются увеличить экспорт природного газа в Европу. Но в основном они не могут предложить цену, способную соперничать с российской.

Поэтому Европа, вероятно, останется зависимой от российского газа «на ближайшие десятилетия», обращает внимание CNN.

«Европа  ведущий регион по импорту энергоресурсов. Существует не так уж много вариантов, помимо сокращения общего потребления газа», — предполагает представитель Оксфордского института энергетических исследований Хендерсон.


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