/Поглед.инфо/ Въпреки обещаното намаляване на потреблението на газ от Русия, страните от ЕС продължават да увеличават вноса му. Най-вече поради липсата на по-изгодна алтернатива, Европа може да остане зависима от руското гориво "през следващите десетилетия", съобщава американския телеканал CNN.

Във вторник във Виена Владимир Путин бе топло посрещнат. Визитата му е по повод на 50-годишнината, когато Австрия, по времето на Студената война, стана първата западна страна, която започна да внася съветски газ, уточнява CNN.

За ръководителя на Кремъл това е рядко посещение, като се има предвид напрежението на страната му със Запада. Европейският съюз наложи санкции срещу Русия поради "действията на Москва в Украйна" и осъди "връзката на Русия" с отравянето на бившия шпионин Сергей Скрипал във Великобритания.

Но враждебността свършва, когато става дума за енергия. И европейските лидери са наясно, че милиони домове ще останат без отопление, ако Русия "блокира газа", подчертава CNN.

Според Европейската комисия, ЕС внася 69% от консумирания природен газ. 37% от синьото гориво се доставя от Русия, около 33% от Норвегия и 11% от Алжир.

Въпреки обещанията на ЕС да намали енергийната си зависимост от Москва след кризата в Украйна, през изминалите две години руският износ на газ за Европа е нараснал до "рекордни стойности". През първото тримесечие на 2018 г. Австрия е внесла почти два пъти повече газ от Русия, отколкото през същия период на миналата година.

(рус.ез.)

CNN: зависимость Европы от российского газа — это надолго Несмотря на обещание снизить потребление газа из России, страны ЕС продолжают наращивать его экспорт. Более того, из-за отсутствия более выгодной альтернативы Европа может остаться зависимой от российского топлива «на ближайшие десятилетия», передаёт CNN.

Во вторник в Вене Владимира Путина ждал тёплый приём. Его приезд пришёлся на годовщину: 50 лет назад во времена холодной войны Австрия стала первой западной страной, которая начала импортировать советский газ, пишет CNN.

Для главы Кремля это был редкий визит, учитывая напряжённые отношения его страны с Западом. Европейский союз ввёл санкции против России из-за «действий Москвы на Украине» и осудил «её связь» с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании.

Но враждебность заканчивается, когда дело касается энергетики. А европейские лидеры хорошо понимают, что миллионы домов останутся без отопления, если Россия «перекроет газ», подчёркивает CNN.

По данным Еврокомиссии, ЕС импортирует 69% потребляемого природного газа. 37% голубого топлива поставляет Россия, порядка 33% — Норвегия, а 11% — Алжир.

Несмотря на обещания ЕС сократить энергетическую зависимость от Москвы после кризиса на Украине, в последние два года экспорт российского газа в Европу вырос до «рекордных значений». В первом квартале 2018-го Австрия импортировала почти в два раза больше голубого газа из России, чем за аналогичный период прошлого года.

«Тому есть множество причин. Например, спад добычи в Нидерландах. Тот факт, что разработки по сжиженному природному газу были отложены. А также то, что российский газ является очень конкурентоспособным в плане цены», — заявляет представитель Оксфордского института энергетических исследований Джеймс Хендерсон. «В действительности, российский газ — наилучший вариант», — добавляет эксперт.

Несколько стран ЕС почти полностью зависят от российского газа. Причём его большая часть проходит через Украину — «опасный маршрут, учитывая конфликт между двумя странами», отмечается в статье.

В прошлом Москва использовала энергетическую зависимость, чтобы «надавить» на Киев. Поэтому некоторые европейские лидеры опасаются, что «в отместку за санкции» Россия может применить аналогичную стратегию в отношении ЕС.

Но старший научный сотрудник Финского института международных отношений Марко Сидди сомневается в подобном развитии событий. «67% налоговых поступлений в России обеспечивает экспорт энергоносителей, России нужна эта торговля даже больше, чем Европейскому союзу», — убеждён эксперт.

Новый газопровод «Северный поток — 2», идущий в обход Украины, разрабатывается уже на протяжении нескольких лет и вызывает «глубокий раскол» в Европе. Его противники считают, что проект увеличит зависимость ЕС от российского топлива. Но, по мнению Германии и ряда стран, он укреплит энергетическую безопасность блока.

Как бы то ни было, ЕС принимает определённые шаги, чтобы «отучиться от российского газа». Брюссель финансирует строительство СПГ-терминалов в Польше и Литве, что позволит получать топливо от других поставщиков.

Американские компании пытаются увеличить экспорт природного газа в Европу. Но в основном они не могут предложить цену, способную соперничать с российской.

Поэтому Европа, вероятно, останется зависимой от российского газа «на ближайшие десятилетия», обращает внимание CNN.

«Европа — ведущий регион по импорту энергоресурсов. Существует не так уж много вариантов, помимо сокращения общего потребления газа», — предполагает представитель Оксфордского института энергетических исследований Хендерсон.

Стани приятел на Поглед.инфо във facebook и препоръчай на своите приятели