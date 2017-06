/Поглед.инфо/ Бившият говорител на Държавния департамент на САЩ Никълъс Бьорнс изрази удивление от "сдържаната" реакция на Русия по повод инцидента със сирийския Су-22, свален в небето на Сирия от американски F-18 Super Hornet. „Считам, че тази сдържаност е временна. Москва предупреди Съединените щати да не предприемат по-нататъшни атаки. И ние трябва да изискваме от правителството на САЩ просто да направят отстъпки...”

Изглежда, че макар и "сдържана", Русия става все по-твърда. Съединените щати отидоха твърде далеч, сваляйки самолет на съюзник на Русия на територията на съюзна на Русия страна. Но как може този, който създаде т.нар. Ислямска държава, да иска да я унищожи?

(рус.ез.)

Спокойная, но твердая реакция России на то, что США сбили сирийский истребитель

Война за мир в Сирии

В понедельник утром бывший официальный представитель Государственного департамента США Николас Бёрнс (Nicholas Burns) сказал CNN, что удивлен «спокойной» реакцией России на инцидент с военным правительственным самолетом (созданным в России истребителем Су-22), сбитым в небесах Сирии американским F-18 Super Hornet. Москва поначалу лишь выразила протест.

Сирийское правительство говорит, что этот самолет бомбил силы ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.). Такие действия можно расценить как однозначно хороший поступок, учитывая, что из себя представляет ИГИЛ. Но США утверждают, что самолет бомбил их союзников, которые сами воевали с ИГИЛ в районе Ракки при взаимодействии с американскими консультантами. Это в основном курды, борющиеся за независимость, и другие союзные США и их арабским единомышленникам силы, которые объединяет общее стремление свергнуть режим Асада. Каждый, кто разбирается в событиях, знает, что в число этих союзников входят силы, тесно связанные с теми, кого обычно называют «Джебхат ан-Нусрой» (террористическая организация, запрещена в России — прим. ред.). Тех, кого США рассматривают как друзей, Дамаск считает террористами.

По этому вопросу есть разногласия между правительством империалистической страны-агрессора и правительством страны, на которую нападают многие враждебные иностранные силы, и в центре всего этого — как там Мартин Лютер Кинг без обиняков назвал его в 1967 году?— находится greatest purveyor of violence in the world («величавший поставщик насилия в мире» — о правительстве США, прим. пер.).

В любом случае, режим Асада — международно признанный режим, не менее легитимный, чем режим Трампа, а США и их союзники своим присутствием откровенно нарушают суверенитет Сирии. Позиция России состоит в том, что Сирийская Арабская Армия (национальная армия) выступает гарантом единства и суверенитета Сирии, а альтернатива ей — исламистский режим, который разрушил Пальмиру, взрывает церкви в Дамаске, обезглавливает детей и так далее. Это рациональная позиция.

Позиция США такова, что режим Асада, которому подчиняется армия, — это главная проблема, и ее надо решить. Эта позиция основывается на странном аргументе, гласящем, что именно режим Асада стал причиной появления ИГИЛ и «Аль-Каиды» (Ан-Нусры, Фатех аль-Шам, террористические организации, запрещены в России — прим. ред.), создавая оппозицию самой себе и тем самым стимулируя исламистский радикализм. Это иррациональная позиция.

ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта) существует потому, что один иорданский бедуин по имени Абу Мусаб аз-Заркави (Abu Musab al-Zarqawi) примерно в 2000 году организовал международную джихадистскую группу в районе Герата в Афганистане. Она называлась Jama'at al-Tawhid wal-Jihad («Армия Единобожия и Джихада») и была конкурентом «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена, чьи базы располагались в другой части Афганистана. После вторжения США в Афганистан Заркави передислоцировался в Ирак. Вторжение США в Ирак (основанное, напомним, исключительно на лжи и приведшее к длительным ужасным разрушениям и страданиям) создало оптимальные условия для джихадистов вроде него. В 2004 году он присягнул в верности «Аль-Каиде» и основал ее иракское подразделение, Tanzim Qaidat al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn (общеизвестно как «Аль-Каида в Ираке»).

Эта организация и преобразовалась в ИГИЛ. Она распространилась из Ирака в Сирию, потом обратно в Ирак, в то время как «Аль-Каида» продолжала оспаривать ее влияние и территориальные притязания. Это чудовищное порождение империалистических вторжений США. В Сирии ИГИЛ бросает вызов правительству, которое, пусть репрессивное и коррумпированное, все-таки с точки зрения большинства рациональных людей наверняка представляет собой лучшую альтернативу. Но в Государственном департаменте преобладает мнение, что Асад должен уйти. Ведутся дискуссии, осуществить ли его свержение с помощью открытых или скрытых средств, а основная практическая проблема — отсутствие надежных союзников, которые были бы готовы работать с американскими инструкторами и после обучения не перебежали бы на другую сторону.

Итак, с одной стороны США проводят открытую кампанию против ИГИЛ в Сирии (и Ираке), убедительно заявляя, что однозначное зло — ИГИЛ — оправдывает стремление уничтожить его. Кто же тут имеет что-то против? Сирийское правительство обращает внимание на то, что любое непрошенное военное присутствие — это нарушение международного законодательства. С другой стороны, конечной целью, которая, похоже, не изменилась и с приходом новой администрации, является смена режима.

Поэтому Государственный департамент формирует поток новостей, гарантирующий, что постоянно очерняемый режим Асада воспринимается как зло. Сирийская армия представляется не как наиболее уважаемая сила в стране, а как враг собственного народа, подвергающий его бомбардировкам. Так что если и появляется информация, что истребитель США сбил сирийский истребитель над Сирией, то в чем здесь проблема?

Эксперты-аналитики объясняют, что, сбивая сирийский самолет в Сирии, США действовали в целях самозащиты. Они, похоже, искренне верят в то, что говорят, и, вероятно, убеждают и свою аудиторию — даже после всех тех многочисленных разоблачений лжи, после которых можно было бы ожидать от общества повышенного скептицизма.

***

Пока я все это пишу, появились и новости «погорячее». Кажется, Россия, пока еще «спокойная», становится все более твердой. США зашли слишком далеко, сбив самолет союзника России в союзной ей стране. Русские последовательно обращались к США с предложением координировать усилия, направленные против ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры»; «Меморандум о безопасности полетов», принятый в целях предотвращения инцидентов в воздухе, действовал с прошлого октября, хотя США и нарушали его, когда бомбили позиции сирийской армии. Сейчас Россия вышла из меморандума, объявив, что будет рассматривать истребители США в воздушном пространстве Сирии как возможные «цели». Барбара Старр (Barbara Starr), которая, как вы знаете, представляет Пентагон на CNN, говорит, однако, что этот вопрос все еще открыт и, по-видимому, его обсуждение между российскими силами в Латакии и силами США в Катаре продолжается.

Спокойное заявление российского министерства обороны гласит: «Любые воздушные объекты, включая самолеты и беспилотные аппараты международной коалиции, обнаруженные западнее реки Евфрат, будут приниматься на сопровождение российскими наземными и воздушными средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей». Это ясное предупреждение в адрес администрации Трампа воздержаться от атак на государственные силы Сирии.

Москва, несомненно, озадачена противоречивыми сигналами Вашингтона относительно Сирии и внешней политики США в целом. Если раньше и был какой-то оптимизм по поводу объединенных усилий по борьбе с терроризмом, то этот инцидент может его разрушить.

Предположим, ракета комплекса С-300 «Фаворит» сегодня собьет один из этих американских самолетов Super Hornet. Самолет, чье присутствие запрещено союзным России сирийским правительством. Американский пилот убит. В стране немедленно поднимается всеобщее возмущение по поводу российской атаки на одного из нас, подлой по определению. А еще эта всеобщая уверенность в том, что Россия вмешивалась в выборы. Как нам сказали, Россия — противник. Трампу нельзя быть марионеткой Путина. Необходимо немедленное возмездие — в стране, которая теперь откроется для любого вторжения, арабского, турецкого, иранского, русского, американского и европейского.

Я думаю, это спокойствие — временное. Иранские ракеты летят на Ракку в ответном ударе по ИГИЛ, которое до этого ударило по Ирану. Турки бомбят курдских союзников США в Сирии. Сочетание сил, которые захватят (и, скорее всего, разрушат) Ракку, не ясно. Новый безумный правитель Саудовской Аравии, напоминающий Ким Чен Ына, заваливает деньгами джихадистов в Сирии. Ливанские силы «Хезболлы» и иракские шиитские ополченцы воюют с ИГИЛ и «Аль-Каидой» вместе с правительством.

Совершенно адская ситуация, которая может стать еще хуже.

Народу следует потребовать от США просто отступить. Как может тот, кто сам создал ИГИЛ, уничтожить его?

Насколько я помню, Трамп в ходе своей кампании предлагал США оставить победу над ИГИЛ России или хотя бы сотрудничать с Россией в борьбе. Он был, конечно, непоследователен, говорил расплывчато и использовал словарный запас ученика шестого класса школы, но он, кажется, как раз и хотел избежать подобных провокаций. Остается только задаваться вопросом, кому она понадобилась?

