/Поглед.инфо/ Независимо от влошаването на руската икономика, следствие от санкциите, последните две години отбелязаха значителен ръст в областта на селското стопанство.

Сто години след революцията през 2017 г., възходът в селското стопанство е симптоматичен: както в царските времена, Русия отново е световна житница. Тя изпревари САЩ по износ на пшеница. Инвестициите в сектора на селското стопанство на Русия се оказаха добър бизнес. "Пшеницата е не по-малко рентабилна от нефта", заяви неотдавна в интервю министърът на земеделието Александър Ткачов.

Според Министерството на земеделието на САЩ, през тази година световното производство на пшеница се очаква да достигне 738 милиона тона, или прогнозата е за спад от 15 милиона тона. (рус.ез.)

Россия — житница

Страна экспортирует больше пшеницы, чем США. Но этот успех стоил дорого.

Русские всегда были очень изобретательны в случае провалов и поражений. В частности, во время холодной войны второе место после США, как, например, в спортивных достижениях, совершенно легко истолковывалось как победа. Русские снова стали вторыми, американцы — лишь предпоследними, довольно уклончиво называлось это тогда.

Но в одной области русским не пришлось хитрить: после десятилетних попыток догнать соперника огромная империя снова обогнала США по экспорту пшеницы. Сильнее пока только ЕС.

Что касается производства, то Россия продолжает отставать от ЕС, Китая и Индии, и остается лишь на четвертом месте. Тем не менее крестьяне на Волге достигли исторического рекорда, который получил соответствующее освещение в СМИ. Если взять все сорта зерновых, то Россия собрала небывалый ранее богатый урожай. Львиная доля — более двух третей — пришлась на пшеницу. Этим Россия в значительной мере поспособствовала тому, что цена на пшеницу на мировом рынке остается на низком уровне. Она упала после того, как пять лет назад лопнул пузырь на сырьевых рынках. По сравнению с теми временами, цена на зерновые упала более чем в два раза. И в ближайшее время изменений не предвидится.

Согласно прогнозам американского министерства сельского хозяйства, в этом году по всему миру ожидается снижение производства пшеницы на 15 миллионов тонн — до 738 миллионов тонн. Это все же остается вторым по величине значением за все время. То, что Россия, вероятно, несколько снизит количество зерна, ничего не изменит в том, что страна в 2017/2018 может надеяться на следующий высокоурожайный сезон и даже может опередить ЕС как крупнейшего экспортера пшеницы. Прогноз ФАО исходит из того, что ЕС по-прежнему останется впереди. Неважно, как выглядит в итоге результат: для России вхождение в высшую лигу не только приносит моральное удовлетворение, но и рост самоуверенности, благодаря тому, что структура экспорта, в которой преобладают нефть, газ и оружие теперь расширяется, по крайней мере, за счет сельскохозяйственной продукции. В юбилейный год — 100 лет после революции 1917 года и захвата власти коммунистами — этот подъем носит также символический характер: Россия, как в царские времена, снова стала всемирной житницей.

Столетний перерыв между годами статуса всемирной житницы был отмечен множеством бедствий, крупнейшим из которых был Голодомор. Жертвами этого «убийства голодом», так это понятие переводится на немецкий язык, пали в 1932 и 1933 годах многие миллионы людей в украинской части Советского Союза. Был ли вызван тогдашний неурожай диктатором Сталиным сознательно, или он стал следствием погодных условий и принудительной коллективизации, до сегодняшнего дня остается спорным политическим вопросом. Факт в том, что принудительная коллективизация, а именно объединение отдельных хозяйств в структуры государственных крупных предприятий, во всем Советском Союзе привела к сокращению посевных площадей и урожайности.

Только при правлении Владимира Путина покупка сельхозугодий частными лицами была снова юридически разрешена. Следствием стала скупка магнатами огромных площадей пахотных земель вдоль Волги и в южнорусской черноземной области. Один из крупнейших среди них — нынешний министр сельского хозяйства Александр Ткачев. «Пшеница не менее рентабельна, чем нефть», — сказал он недавно в одном интервью. На самом деле инвестиции в аграрный сектор стали хорошим бизнесом в России. К этому привело эмбарго на импорт сельскохозяйственной продукции, которое Путин ввел в ответ на западные экономические санкции, введенные в 2014 году.

В то время как общее состояние экономики в 2015 и 2016 годах ухудшалось, сельскохозяйственное производство росло на 2,6-4,8%. Важный вклад внесло резкое падение курса рубля в связи со снижением цен на нефть с середины 2014 года. Цель правительства состоит в том, чтобы в течение максимум семи лет стать полностью независимыми от продовольственного импорта. Это основная причина того, что Россия колоссально субсидирует этот сектор.

Россия пытается вывести свой бизнес на новые рынки, например, Нигерии, Бангладеш и Индонезии. В апреле впервые сухопутным путем пшеница экспортировалась в Китай. Показательно, что китайцы заключили соглашение с россиянами о регулировании импорта зерновых как раз в 2015 году. Незадолго до этого, после более десяти лет переговоров, они договорились с Москвой об импорте природного газа. Китайцы воспользовались моментом, когда Россия из-за разногласий с Западом обратилась к Китаю и поэтому была готова на большие уступки. Для русских этот предполагаемый убыток, кажется, неважен. Наряду с доходами от экспорта пшеницы им важно в долгосрочной перспективе выиграть в соревновании с США. О том, что победа может стать возможной из-за сокращения производства пшеницы в США, они предпочитают умалчивать.

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