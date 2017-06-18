/Поглед.инфо/ Новите санкции срещу Русия, "заради Крим, Сирия и хакерство", получиха одобрението на американския Сенат. Конкретните мотиви за това „наказание” са: „за нарушаване на териториалната цялост на Украйна и Крим; арогантни кибератаки и намеса в президентските избори на САЩ; както и продължаващата агресия в Сирия.” Гласували със „за” са 98 сенатори; „против” – двама от участниците в президентската надпревара: демократът Бърни Сандърс и републиканецът Ренд Пол.

В един от тематичните "блокове" на санкциите изрично е посочено: „противодействие на газопровода „Северен поток-2”, поради „пагубното му влияе върху енергийната сигурност на ЕС”. Вашингтон смята, че „Северен поток-2” е „инструмент на геополитическата власт на „Газпром”, целящ да укрепи господството си в енергийните доставки на Европа”, пише в. „Файнаншъл таймс”. Освен това, законопроектът лишава президента Тръмп от правото да отменя санкциите срещу Русия.

(рус.ез.)

США намерены санкциями перекрыть «Северный поток – 2»

Новые санкции против России «за Крым, Сирию и хакерство» накануне прошли утверждение в американском Сенате. Западная пресса считает, что США нанесли удар по трубопроводу «Северный поток – 2». Более того, санкции срикошетили по отношениям Вашингтона с Берлином и Веной из-за неожиданной угрозы европейским энергоконцернам. Что еще стало целью новых санкций, а что выведено из-под удара?

Сенат Конгресса США накануне одобрил проект новых санкций против России (поправки были включены в законопроект о санкциях против Ирана). Очередное «наказание» России предусмотрено за «за нарушение территориальной целостности Украины и Крыма, наглые кибератаки и вмешательство в американские президентские выборы, а также продолжающуюся агрессию в Сирии».

За проголосовали 98 сенаторов, против высказались двое – бывшие участники президентской гонки демократ Берни Сандерс и республиканец Рэнд Пол. Новые санкции вводятся против тех, кто оказывает «значительную финансовую, материальную или технологическую поддержку» Дамаску. Законопроект направлен также против тех, кто предоставляет «товары, услуги, технологии, информацию или поддержку» для строительства российских трубопроводов. В документе также идет речь об ограничении на сделки с российскими банками с предоставлением финансирования дольше чем на 14 дней, вместо нынешних 90 дней.

Законопроект еще подлежит утверждению в Палате представителей. Но, как утверждает западные эксперты, перспектива новых санкций уже начала оказывать негативные последствия. The Financial Times отмечает: индекс ММВБ накануне упал до 4,2%, и закрылся на самом низком уровне с февраля 2016 года. Доходность по пятилетнему долгу России выросла. Акции «Роснефти» и Сбербанка потеряли, соответственно, 1,1% и 2,1%.

Под ударом – «Северный поток – 2»

В одном из тематических «блоков», из которых складываются санкционные поправки, прямо указано: «противодействовать строительству газопровода «Северный поток – 2», так как он «пагубно воздействует на энергобезопасность Евросоюза». В Вашингтоне полагают, что «Северный поток – 2» является «инструментом геополитической власти Газпрома», призванным укрепить его господство в сфере энергоснабжения Европы, отмечает FT. «Санкции направлены на тех, кто инвестирует в строительство трубопроводов для российских энергоносителей или поддерживает такое строительство», – цитирует FT одного из авторов законопроекта, сенатора-республиканца Майкла Крепо. Американские санкции «могут стать головной болью» для европейских партнеров проекта «Северный поток – 2» – Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper. Их вложения составляют половину стоимости проекта – около 9,5 млрд евро.

В Берлине возмущены тем, что хотя «речь идет о санкции за действия России», но при этом «под санкции попадают европейские компании», – передал мнение Ангелы Меркель официальный представитель ее кабинета. Абзалов напомнил, что ограничение предоставления тех или иных средств российским банкам уже было введено в рамках предыдущих санкций и действует до сих пор: фондирование предоставляется на 30 дней. «Сейчас они хотят сократить их до двух недель. Это приведет к тому, что российским финансовым организациям будет сложно перестраховываться на внешнем рынке», – подчеркнул эксперт. – Кстати, из-за внешнего фондирования и в связи с платежными системами Сбербанк не шел в Крым ввиду опасений, что отрубят объемы фонда внешнего финансирования, фактически рефинансирования, и что на это еще наложится отказ платежных систем. Так что если новое ограничение будет принято, «Москва начнет уже входить в Крым – что терять, если все равно получаешь более жесткие санкции». Таким образом, Россию это лишь подтолкнет к более жестким действиям, а российскую финансовую систему – к более активной деятельности в тех секторах, которыми они раньше не занимались, например, пойти в Крым, резюмировал эксперт.

Космос оказался «выше» санкций

Одобрив поправки о новых санкциях, сенаторы тем не менее вывели из-под санкций НАСА. Маккейн в сердцах назвал это «подарком российскому ВПК». Сенатор от штата Колорадо Кори Гарднер парировал: «Эта поправка не направлена на подрыв законопроекта, но обеспечивает непрерывное продолжение освоения космоса». «Причина достаточно проста», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД академик Российской академии космонавтики им. Циолковского Александр Железняков. «Во-первых, американцы сейчас активно участвуют в проекте МКС. Во-вторых, они активно используют наши ракетные двигатели для запуска своих ракет-носителей, – указал эксперт. – Пока что заменить эти вещи – порядок доставки астронавтов на борт МКС и порядок запуска американских ракет, они не могут». Эксперт также отметил, что и Россия не вводила никаких контрсанкций в космической отрасли. «Обострять ситуацию не в интересах ни нас, ни американцев», – добавил собеседник.

Трампа лишают права самолично отменять санкции против России

Если законопроект вступит в законную силу, прошлогодние указы Барака Обамы о санкциях против России получат статус закона. Администрации Трампа будет сложнее их отменить. Кроме того, как и предполагалось, в законопроекте прописано: президент сможет отменять антироссийские санкции только при одобрении Конгресса. Для начала Трамп должен будет представить конгрессменам список лиц, с которых планируется снять санкции, а также обосновать, что Россия изменила свою политику, в том числе по Украине и Сирии. После изучения представленных материалов в течение месяца Сенат и Палата представителей должны будут высказать свое мнение, принять резолюцию – и лишь тогда президент сможет снять ту или иную санкцию.

Как ранее отмечал в беседе с газетой ВЗГЛЯД американист Борис Межуев, вряд ли следует ожидать, что Трамп наложит вето на законопроект – несмотря даже на то, что документ ограничивает права президента. «В ситуации нелепого «расследования» (которое ведут Сенат и спецпредставитель минюста), когда Трамп зависим от Конгресса и его положение держится на лояльности республиканцев-конгрессменов, для него немыслимо поступать вопреки воле Конгресса», – отметил эксперт.

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