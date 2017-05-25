/Поглед.инфо/ Докато позицията на Америка на световната арена е в застой, Русия успешно налага влиянието си по целия европейски континент - от Балтийско море до Балканите.

С предпочитанията си към така наречения "алианс" с националните интереси на САЩ, Тръмп само подпомага Путин. Либералният световен ред се разпада, глобалното лидерство на Америка се свива, а Путин изгражда новия световен ред, в който начело с Русия.

(рус.ез.)

Пока Белый дом в хаосе, Путин продолжает выигрывать

Рашагейт: расследование связей администрации Трампа и России

Прошлая неделя была, весьма вероятно, самой спорной за первые четыре месяца президентства Трампа.

Мы столкнулись с тревожным репортажем The New York Times о том, как Трамп вплотную приблизился к препятствованию правосудию в попытке закрыть активное расследование ФБР в отношении бывшего советника по национальной безопасности Белого дома Майкла Флинна. Я считаю очень тревожным тот факт, что Трамп раскрыл источник разведки, предоставленный Америке близким союзником. А также то, что в феврале 2017 года он попросил бывшего директора ФБР Джима Коми приостановить расследование контактов Майкла Флинна с русскими.

Тем более что нас по-прежнему окружают предположения о сговоре на выборах 2016 года между Трампом и российскими чиновниками. Хотя эти утверждения остаются неподтвержденными, глава Государственного департамента США Рекс Тиллерсон недавно заявил: «Я видел отчеты разведки… И да, я не думаю, что есть еще какие-то вопросы относительно того, что русские вмешались в наш избирательный процесс».

Разумеется, и Россия, и администрация Трампа отрицают какие-либо правонарушения. Президент утверждал, что имеет «абсолютное право» делиться секретной информацией, даже когда его помощники опровергли эти новости накануне. Но, несмотря ни на что, сообщение звучит громко и ясно.

Путин достиг своей цели как на американской политической арене, так и в более широком масштабе, на мировой арене.

Непосредственно перед тем, как президент обнародовал секретную информацию россиянам, стало известно, что Трамп думал об «этом вопросе с Россией», когда принимал решение уволить Джима Коми. Это, конечно, противоречило сообщению команды Белого дома, которая прежде утверждала, что Коми был уволен из-за методов ведения расследования, касающегося электронной почты Хиллари Клинтон.

Через несколько дней выяснилось, что Трамп попросил Коми прекратить расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Это побудило заместителя генерального прокурора Рода Розенштейна назначить специального советника для наблюдения за расследованием предполагаемых связей между российскими официальными лицами и предвыборной кампанией Трампа.

По словам самого Трампа, назначение специального советника — это «охота на ведьм», и она якобы разделяет страну. Однако, согласно последнему опросу WSJ/NBC News, назначение специального советника представляет собой единственный уникальный вопрос, в котором общественное мнение не расходится. 78% поддерживают расследование, проводимое независимой комиссией или специальным прокурором в связи с предполагаемыми связями между кампанией Трампа и русскими. Только 3% американцев не хотят расследовать связи Трампа с Россией. Выбор советника — бывшего директора ФБР Роберта Мюллера — также получил почти единодушную поддержку в Вашингтоне.

Покидая сенаторский брифинг с Розенштейном, сенатор Линдси Грэм сказал, что расследование в отношении России «сейчас считается уголовным расследованием».

Ставшие известными факты вызывают обеспокоенность. Не из-за того, что расследование может рассказать о вмешательстве России в выборы, а из-за хаоса в Белом доме, который оно показывает.

Почти не важно, что именно расследование раскроет, потому что, в конечном счете, Путин уже достиг своей цели как на американской политической арене, так и, в более широком масштабе, на мировой арене.

С самого начала администрация Трампа беспрецедентно шла навстречу России. После хвалебных речей в адрес президента России в ходе своей предвыборной кампании Трамп назначил ближайшего союзника России Рекса Тиллерсона государственным секретарем — высший дипломатический пост страны. Путин наградил Тиллерсона «Орденом Дружбы» в 2013 году.

Встреча Трампа с Лавровым стала первой с 2013 года, когда Россию приветствовали в Белом доме: администрация Обамы постоянно отказывала русским в аудиенции в Овальном кабинете. Для Путина эта встреча была пиар-победой. Когда министр иностранных дел России Лавров высмеивал Белый дом за хаос после увольнения Коми, а также получил секретные данные антитеррористической разведки, он показал всему миру, что изоляция провалилась. Россия вернулась на мировую арену. Ведущий игрок в новом формирующемся мировом порядке, ради установления которого Путину приходится быстро маневрировать.

Тот факт, что Лавров избежал давления в двух ключевых вопросах, усугубляющих американо-российские отношения — Украина и эти обвинения во взломе выборов россиянами — еще раз подтверждает, что Трамп только помогает Путину, предпочитая так называемый «альянс» национальным интересам США.

Тем временем, пока Америка замерла в своей позиции на мировой арене, Россия успешно продвигается по всему европейскому континенту — от Балтии до Балкан. И под руководством Путина Россия остается антизападной, антидемократической и непредсказуемой. Позиция, которая, что еще более тревожно, получает все большую поддержку многих западных стран.

По мере того, как либеральный мировой порядок распадается, а глобальное лидерство Америки снижается, Путин строит новый мировой порядок с Россией во главе.

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