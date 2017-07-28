/Поглед.инфо/ Китай изпраща военноморски плавателни съдове на хиляди километри, за да участват в съвместни руско-китайски учения. Това обърква НАТО и дразни САЩ. Пекин и Москва демонстрират повишен военен и медиен интерес. Докато Китай отдавна работи за създаването на силен военен флот, руският президент Владимир Путин прави поредната стъпка срещу ненавистното разширяване на НАТО.

Впрочем, още от 2012 г. Москва и Пекин провеждат съвместни военноморски учения. Но не както сега: три кораба от Далечния изток, в продължение на две седмици, се носят из британски, холандски и датски води, както и в Балтийско море, по крайбрежието на шест страни-членки на НАТО.

(рус.ез.)

Российско-китайская провокация на Балтике

Безопасность на Балтике.

Три военных корабля из далекого Китая защищают теперь экономические интересы Пекина также и в Балтийском море. Так звучит одно из официальных обоснований первых китайско-российских военно-морских учений там, недалеко от шведского острова Готланд и также не столь далеко от Борнхольма, принадлежащего стране-члену НАТО Дании. Из порта российского анклава Калининграда вышли в путь для участия в учениях «Морское взаимодействие — 2017» («Joint Sea 2017») современный китайский эсминец, многоцелевой фрегат, а также корабль-снабженец, оснащенные также вертолетами и элитными подразделениями для заданий по высадке на сушу.

То, что только в 2015 году вступивший в строй эсминец «Changsha», парадный корабль стремительно растущего военно-морского флота Китая, будет в Балтийском море обучаться охоте за подводными лодками, а затем еще и вместе с семью кораблями российского военно-морского флота, — вызвало в штаб-квартире НАТО в Брюсселе как удивление, так и недовольство, в том числе и у североевропейских стран, имеющих выход к Балтийскому морю. «Теперь Балтийское море превращается в Северо-Китайское море», — комментирует, радуясь жесткой полемике, стокгольмская «Kvällsposten» и пробуждает тем самым ужасные ассоциации. Ведь Южно-Китайское море с массивным присутствием военных кораблей США при наличии китайских претензий на гегемонию в этом регионе считается самой опасной пороховой бочкой в водах мирового океана.

Все не столь страшно, звучало перед началом учений из Москвы и Пекина, ведь обе страны еще с 2012 года ежегодно проводят совместные военно-морские учения. Однако не так, как сейчас, посреди европейского внутреннего моря с шестью странами-членами НАТО по берегам. Когда эти три корабля с Дальнего Востока в течение двух недель плыли к юго-восточной части Балтийского моря в британских, нидерландских и датских водах, то их внимательно сопровождали соответствующие военно-морские соединения.

Выпад Путина против ненавистной экспансии НАТО

Повышенный военный и медийный интерес на руку Пекину и Москве. В то время как Китай уже долгие годы пропагандирует цель создания флота с претензией на глобальное присутствие и осуществляет это все активнее, президент России Владимир Путин может сделать выпад против ненавистной экспансии НАТО прямо у их дверей.

Вероятно, этой же цели должен послужить и широко освещаемый в СМИ поход «Дмитрия Донского», самой крупной атомной подводной лодки мира, из арктического порта Североморска через три тысячи морских миль к месту этих учений. Эта громадина, длиной 175 метров, с уже далеко не новой подводной стартовой платформой для атомных ракет времен холодной войны, плыла вдоль берегов Норвегии, Швеции, Дании. Германии, Польши и мимо трех балтийских стран, в которых НАТО значительно наращивает свое военное присутствие.

Местные комментаторы не верят в то, что «Дмитрий Донской», как официально утверждается, с двум эсминцами и вместе с партнерами из Китая отправился в такой долгий поход для участия в юбилейном параде в Санкт-Петербурге. «Эти сильные корабли с их ракетами напоминают Западу о том, что Россия не уступит другим свои бастионы в Балтийском море», — сообщало государственное информационное агентство «Россия сегодня».

Для Москвы выгодно, что Китай и здесь противопоставляет военной логике мировой державы США собственную логику, и делает это именно своим присутствием. Если корабли США курсируют в десятках тысяч километров от собственных берегов в Южно-Китайском море и проводят учения, говорит Пекин, то — почему этого не могут делать корабли военно-морского флота Народно-освободительной армии тоже вдали от своих родных портов — в водах, чрезвычайно важных как в геополитическим плане, так и как транспортный путь?

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