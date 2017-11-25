/Поглед.инфо/ Неотдавна шефът на Федералната разузнавателна служба на Германия Бруно Кал открито нарече Русия "потенциална заплаха". Но не всички германци са съгласни с него. Те биха искали повече да разберат за Русия и руснаците. Силната, добре въоръжена държава винаги представлява "потенциална заплаха" за другите страни, което означава, че с нея е необходимо да се сътрудничи, а не да се демонизира.

Ако сравним сегашната руска ситуация с 1990 г., когато Съветският съюз все още съществуваше, а след това се появиха страните от ОНД и Варшавският договор все още съществуваше, тогава гледната точка на "другата" страна лесно може да бъде разбрана: докато днес, държавите от Варшавския договор и редица бивши съветски републики вече са членове на НАТО, но за НАТО и това не е достатъчно. Руските разходи за отбрана все още са смешно ниски в сравнение с тези на Съединените щати и съвкупните разходи на всички държави от НАТО като цяло.

Какво е отношението на различни германци към днешната ситуация с Русия? Настоящият текст са извадки от допитването на изданието Süddeutsche Zeitung.

(рус.ез.)

Как насчет партнерства?

Россия и Запад

Недавно шеф Федеральной разведывательной службы Бруно Каль (Bruno Kahl) открыто назвал Россию «потенциальной угрозой». Читатели отмечают, что от демонизации других стран уровень безопасности государства не повысится. Они хотели бы больше понимать Россию и россиян.

Понять «другую» сторону

Стремление к безопасности похоже на тягу к деньгам: и то и другое связано с возможностями, поэтому для них не существует границ, их не может быть «достаточно». Но то, что одна сторона называет «безопасностью», для другой — «угроза». Если сравнить сегодняшнее российское положение с 1990 годом, когда еще существовал Советский Союз, а затем появилось СНГ, а также еще действовал Варшавский договор, тогда точку зрения «другой» стороны можно легко понять: сегодня государства, подписавшие Варшавский договор, и ряд бывших советских республик уже состоят в НАТО, но и этого для НАТО недостаточно. Российские расходы на оборону по-прежнему все еще смехотворно низки по сравнению с США и расходами всех стран НАТО в совокупности.

Но верховный главнокомандующий, отвечающий за защиту безопасности Германии, говорит о России так: «Вместо партнера… потенциальная угроза». Как будто в этом есть какое-то противоречие: сильное, хорошо вооруженное государство всегда представляет «потенциальную угрозу» для других стран. Иначе зачем же ему оружие? Несмотря на это, или даже именно поэтому оно может быть партнером, даже должно им быть для сохранения существующего миропорядка. Возможно, глава сил, обеспечивающих безопасность, был вынужден так говорить, потому что его взгляд односторонне направлен на угрозы для собственной стороны. Но прискорбно, когда эта точка зрения перенимается политикой!

В 70-е годы мы уже продвинулись несколько дальше, когда сформировалось понятие «партнерство по безопасности». Эта концепция объединяет потребности в безопасности обеих сторон и дает понять, что безопасность одной стороны, достигаемая за счет другой, — это иллюзия.

Перед лицом войн, прежде всего в Сирии и Йемене, мировые державы должны приложить все усилия для организации совместной работы, чтобы сообща справиться с этим адом; вместо этого НАТО пытается еще больше ограничить сферу влияния России. Поэтому ни в коем случае нельзя воспринимать точку зрения экспертов по безопасности некритично.

Профессор Йост-Хинрих Эшенбург (Jost-Hinrich Eschenburg), Аугсбург

Бруно Калю такое непозволительно

Неожиданным образом шеф спецслужбы Бруно Каль, выйдя за пределы своих задач по внутреннему информированию правительства о ситуации в сфере безопасности, публично вмешался в политические дебаты. Он выносит предупреждения и предостережения, выходящие за рамки его компетенции. Потому что, даже если его после этого нельзя назвать подстрекателем, то в его должностные обязанности не входит ставить под вопрос отношения Запада с Россией. А также шефу БНД не пристало публично оценивать военные и оборонные возможности западной Европы и НАТО.

Ответ на вопрос, позволительно ли это ему, должен звучать как вполне однозначное «нет». Потому что в данный момент он высказывается не как политически активный гражданин и участник дискуссии, а как официальное лицо с аурой предполагаемой внепартийности.

Доктор Герман Бек (Dr. Hermann Beck), Хоф/Заале

Несправедливая демонизация

Издревле Россию несправедливо демонизируют и очерняют. Кажется, что от глупости и патологической жадности ответственные лица в ЕС и США не понимают, что это может привести к страшной войне. Ответственные правители признали бы Россию равноценным партнером Запада и поддерживали бы дружеские контакты, направленные на развитие сотрудничества и сохранение мира.

Аким Вольф (Achim Wolf), Мангейм

Лоббист военной промышленности

То, что видит шеф БНД, нам рассказывали еще во времена СССР. И этим активно поддерживали военную промышленность. Теперь Россия должна быть «плохим парнем». В качестве доказательства этого тезиса шефа БНД Бруно Каля приводятся военные учения Владимира Путина на границе с НАТО. Вот как! А то, что НАТО активно вооружает страны на границе с Россией, продолжает вооружать Польшу против России — это воспринимается как совершенно очевидная мирная политика.

И уже как житель Западного Берлина я могу сказать, что вполне допускал, что СССР захочет оккупировать Западный Берлин и не побоится войны против ФРГ. Эта сказка заметно воодушевила военную промышленность, а среди людей, особенно на Западе, поддерживалась постоянная паника, на которой и строилась политика. Путин знает, что случится, если Россия нападет на страну из блока НАТО. Политики СССР и Путин в сегодняшней России — не самоубийцы. Стоит посмотреть список военных операций США с 1945 года и сравнить его со списком СССР/России. Тогда можно будет самому убедиться в том, кто является крупнейшим империалистом с 1945 года. Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) сказал это несколько лет назад. Это США.

Петер Кох (Peter Koch), Кернен

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