/Поглед.инфо/ Путин счита, че САЩ са се превърнали в кръвожаден паразит, а американската икономика вече не е движеща сила. Затова решава да заложи на златните резерви в страната. Златото може да бъде най-добрата защита срещу "икономическите удари" на Запада и възможната дългова криза в САЩ. Но засега Путин едва ли ще може да накара по-голямата част от света да изостави долара.

Различни са мненията на експертите за наличността на златни резерви в отделните страни. Съвсем наскоро се появи информация, че Китай е на първо място в света с около 20 хиляди тона.

Сега експерти на китайския портал Sohu.com твърдят, че през първото тримесечие на 2018 г. Русия ще надмине Китай и ще заеме пето място по златни резерви в света. Наблюдателите отдавна обръщат внимание на факта, че от 10 години Русия започна да увеличава своите златни резерви; само в Банката на Русия те нарастнаха с 1250 тона, а общото им количество достигна 1700 тона. Според експерти, в момента Русия е на шесто място по златни резерви, а делът им във всичките руски резерви е 17%.

Ако западните страни (49,4%), страните от ОНД (13,6%) и Китай се споразумеят да не използват долара в двустранните си сделки с Русия и да плащат с националните си валути, това ще бъде отличен старт за "дедоларизация". Друго предимство за тези държани произтича от обстоятелството, че през тази година индексът на щатския долар бързо пада, а другите валути, които не са доларови, неизбежно ще стават все по-скъпи.

(рус.ез.)

Почему Путин так держится за золотовалютные запасы?

С начала этого года, после того как индекс доллара начал непрерывно падать, некоторые страны начали процесс «дедолларизации». И Путин стал иначе смотреть на российские золотовалютные запасы…

Доля золотовалютных резервов России в общем объеме российских международных резервов заметно возросла. По мнению властей, предполагается, что Россия в первом квартале 2018 году превзойдет Китай и займет пятое место по запасам золота в мире. Специалисты в этой отрасли отмечают, что Россия еще десять лет назад стала уделять внимание своим золотым резервам, но в этом году интерес страны достиг небывалого уровня. За десять лет золотые запасы Банка России увеличились на 1250 тонн, а общие запасы достигли объема 1700 тонн. На данный момент Россия находится на шестом месте по величине запасов золота. Размер золотых запасов составляет 17% всех российских резервов.

Так почему господин Путин питает такое пристрастие к золоту?

Во-первых, из-за гегемонии нефтяного доллара, которая длится уже несколько десятилетий. Если в американской экономической системе произойдет сбой, то проблема государственного долга США окажет влияние на все страны. Российский лидер считает, что США стали всего лишь паразитом, сосущим кровь, и американская экономика уже не является движущей силой, толкающей мир вперед.

По мнению Путина, Россия должна направлять силы на расширение золотых резервов, поскольку если в США случится долговой кризис, кредитные рейтинги упадут, и те, кто поддерживают американский доллар, столкнутся с большими проблемами.

В октябре Китай запустил двустороннюю систему денежных платежей в рублях и юанях, как раз для того, чтобы уменьшить валютные риски при проведении операций между Россией и КНР и для стимуляции эффективности валютных операций. В свою очередь накопление запасов золота Россией — один из способов избежать кризиса.

Кроме того, еще один стимул пойти путем «дедолларизации» — это влияние западных санкций. После того как в 2014 году случился украинский кризис страны ЕС и США наложили ряд санкций на Россию. В июле этого года президент США Трамп официально подписал новый законопроект о санкциях в отношении России.

Таким образом, независимое от любого правительства золото может быть лучшей защитой от «экономических ударов» западных стран. Контрмерой также становится уход от долларовой системы. Чуть ранее российское правительство объявило о заключении с Индонезией торгового сотрудничества, в рамках которого индонезийский кофе, пальмовое масло, чай и другие товары будут поставляться в обмен на российские стратегические товары и оборудование. Таким образом, Россия ввела систему бартера. Подобный ход — это даже не столько контрмера против западных санкций, сколько попытка ослабить американское экономическое господство в принципе.

Президент России распорядился ввести до 2018 года запрет на платежи в долларах США. И раз Россия выбирает бартер в сфере импорта, то неудивительно, что в области накопления резервов выбор пал на золото. Авторитетные эксперты считают, что если западные страны (49,4%), страны СНГ (13,6%) и Китай согласятся не использовать американский доллар при двусторонних сделках с Россией и будут расплачиваться национальной валютой, это станет отличным началом для «дедолларизации». К тому же, поскольку с этого года индекс доллара США быстро падает, другие недолларовые валюты неизбежно дорожают.

Индекс доллара США упал с 103 до 93 пунктов. Это усилило решимость увеличить золотые запасы, особенно потому, что ранее Россия экспортировала нефть и принимала оплату в долларах, и запасы американской валюты были велики. Но, поскольку девальвация доллара продолжается, валютные резервы страны существенно сократились. 1 ноября российский премьер-министр Медведев заявил: «Одна валюта не может контролировать целый мир. Россия бросает вызов доллару».

На данный момент многие инвесторы отказались использовать золото как инструмент оплаты, но Путин с удивительной скоростью продолжает накапливать золотые запасы. С одной стороны, это акт противодействия санкциям западных стран во главе с Америкой, а, с другой стороны, это гарантия того, что Россия будет готова к возможному долговому кризису США, который, конечно, повлияет на российские интересы.

Поскольку некоторые страны уже идут по пути «дедолларизации», есть мнение, что нефтяной доллар действительно столкнется с серьезными проблемами.

Но правда ли золото представляет серьезную угрозу для нефтяного доллара?

Во-первых, Россия может избавиться от оков доллара, если будет использовать бартерную систему, юани или золото в качестве оплаты. Но едва ли любой из указанных способов действительно может угрожать нефтяному доллару. Не говоря уже о том, что цена золота также измеряется в долларах. На сегодняшний день ни одна валюта не может заменить доллар США. Даже евро и юань не могут, а золото — тем более.

Во-вторых, кроме нефтяных операций, любые крупные поставки также оплачиваются в долларах. Это происходит потому, что Америка обладает внушительной военной силой и имеет большое политическое и экономическое влияние в мире. Российская экономика является отраслевой, а рубль в мире не имеет такой репутации как, например, юань. Так что Россия может пытаться бороться против санкций Америки и западных стран, но представить себе ситуацию, когда страны отказываются от доллара и идут за Россией, достаточно сложно.

В-третьих, все спотовые и фьючерсные рынки, где заключаются крупные международные сделки, находятся в США, и американский доллар там является номинальной валютой. Даже если Россия создаст и будет развивать свои собственные спотовые и фьючерсные биржи, а оплату будет проводить в рублях, юанях или евро, все равно немногие инвесторы согласятся участвовать в таких операциях. Очень сложно создать новую независимую систему ценообразования. Так что заставить все страны мира отказаться от оценки и расчета в долларах, и вместо этого начать использовать золото, невозможно. Такая идея слишком далека от реальности.

Так почему же Путин держится за золотые запасы? Во-первых, потому что он беспокоится из-за возможного долгого кризиса США. Во-вторых, золотые резервы — ответ на западные санкции. И, в-третьих, накопление золотых запасов — это реакция на девальвацию доллара.

Но надежда Путина на то, что все страны откажутся от американского доллара, — это неосуществимая на данный момент мечта, поскольку ни одна валюта не может заменить нефтяной доллар.

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