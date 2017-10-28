/Поглед.инфо/ Произнасяйки слово в университета, който носи името на бащата на руския марксизъм – Георгий Плеханов, хърватският президентът Колинда Грабар-Китарович превъзнесе либералната икономика. Тя призова Русия да помогне за реализиране на „Инициативата три морета”, която отчасти е насочена срещу Москва.

В условията на задълбочаващата се криза в ЕС, когато нарастват споровете за бъдещето на този съюз и когато е повече от очевидно, че Хърватия е в периферията, да се поддържа проект, който усложнява европейската интеграция, вместо да я укрепва, „Инициативата три морета” изглежда безцелна политика...

Повече от ясно е, че американският президент Доналд Тръмп игнорира ЕС като партньор и предпочита да има работа с отделни европейски организации. Така че „Инициативата три морета” може да се разглежда като инструмент на американската политика, предназначена да отслаби и дезинтегрира ЕС.

(рус.ез.)

Если Россия изменит свое отношение к Балканам, визит президента можно считать успешным

Выступая в университете им. Плеханова, отца русского марксизма, президент Колинда Грабар-Китарович превозносила либеральную капиталистическую экономику. Она призвала Россию помочь проектам «Инициативы трех морей», которая, по крайней мере отчасти, направлена против Москвы. Несмотря на это, если после визита президента Хорватии Россия откажется от противодействия расширению Евросоюза и НАТО на Балканах, его можно однозначно считать успешным.

Пока я наблюдал за президентом Колиндой Грабар-Китарович и тем, как уверенно она зачитывает свою прекрасно сформулированную речь на церемонии присвоения звания «Почетный доктор» в московском университете им. Г. В. Плеханова, я не мог не вспомнить культовый советский фильм «Ирония судьбы». Эту ленту, снятую в 1975 году, обычно показывают по национальным телеканалам накануне каждого нового года. В России «Ирония судьбы» — то же, что у нас фильм Креше Голика «Кто поет, плохого не замышляет».

Правда, ни в церемонии, состоявшейся 20 октября в Москве, ни в содержании речи президента, в которой она выразила свое мнение, не было ничего смешного, в отличие от двух упомянутых фильмов-комедий. Однако, по крайней мере, два аспекта этого события кажутся мне забавными.

По иронии судьбы

Президент Грабар-Китарович зачитала убедительную речь в защиту глобальной либеральной капиталистической экономики в университете, который назван в честь основателя русского марксизма Георгия Валентиновича Плеханова. Плеханов, который в конце 19 века сотрудничал с лидером Октябрьской революции Владимиром Ильичом Лениным, основал в 1883 году первую марксистскую организацию в России под названием «Освобождение труда». Поскольку большую часть жизни он прожил за границей, Плеханов поддерживал связь с ближайшим соратником Маркса Фридрихом Энгельсом.

Второе обстоятельство, которое придает налет иронии выступлению президента Грабар-Китарович, — это период, выбранный для произнесения речи. В ней президент превозносит свободную торговлю и осуждает протекционизм, однако делает это в тот момент, когда лидирующая мировая держава, которая существенно повлияла на создание ООН, Всемирной торговой организации и Всемирного банка, отказалась от идей, во имя которых создавались все эти институты.

Их целью было обеспечение с помощью системы коллективной безопасности стабильного мира на планете, а также продвижение идеи свободного рынка, демократии и прав человека, чтобы тем самым свести на нет значение национального государства в традиционном понимании и создать предпосылки для процветания всего человечества.

Изменение мировой парадигмы

Если бы президентом Соединенных Штатов стала Хиллари Клинтон, то, вероятно, ее платформа внешней политики ничем не отличалась бы от времен президента Обамы. Президент Трамп выдвинул лозунг «Америка на первом месте!» и заявил о выходе США из Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и из Парижского договора, а также об отказе ратифицировать ТТИП (договор о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве с Европой). Все это превратило Америку в поборницу протекционизма и страну, которая, создавая административные и политические барьеры, хочет помешать иностранной конкуренции на американском и глобальном рынке.

Ирония судьбы заключается в том, что наш президент явно хотела продемонстрировать, насколько она близка с американским президентом Трампом, но высказала идеи, противоречащие программе, которую отстаивает нынешний американский лидер.

Противоречивый призыв к России

Президент Хорватии расхваливала «Инициативу трех морей» и призывала российские компании включиться в финансирование и строительство инфраструктуры объектов в рамках этой инициативы. И на первый взгляд слова Грабар-Китарович не вызывают никакой иронии. Но ее здесь нет только на первый взгляд. Польша является одним из членов означенной инициативы. Один из приоритетов Польши — помешать строительству «Северного потока — 2». Речь идет о газопроводе, по которому из России в Германию ежегодно будет поставляться 110 миллиардов кубометров природного газа. Для России, как и для Германии, этот проект имеет очень большое значение.

В призыве к России участвовать в реализации проектов группы, в которой Польша играет значительную роль, я вижу явное противоречие. Если Польша, с одной стороны, стремится помешать реализации важного для России проекта, то зачем ей, с другой стороны, сотрудничать с Россией и инициировать как раз подобные этому проекты?

Бесцельная политика

В условиях явного кризиса ЕС, когда ведутся споры о будущем этого объединения государств, и когда более чем очевидно, что Хорватия находится на европейской периферии, поддержка проекта, который скорее усложняет европейскую интеграцию, нежели ее укрепляет, поддержка «Инициативы трех морей» кажется мне бесцельной политикой, которая поспособствует тому, что заграждения с колючей проволокой, построенные на границах с нашими европейскими соседями, так там и останутся.

Поскольку более чем очевидно, что президент Трамп игнорирует ЕС как партнера и предпочитает иметь дело с отдельными европейскими организациями, «Инициативу трех морей» можно расценивать как инструмент американской политики, рассчитанный на ослабление и дезинтеграцию ЕС. Поэтому подобная политика — я говорю это без доли иронии или юмора — вызывает как минимум озабоченность.

Долг фирмы Agrokor Сбербанку

Речь на церемонии присвоения звания «Почетный доктор» не была центральным событием в ходе визита президента Хорватии в Российскую Федерацию. Протокольный прием на высоком уровне, который организовали президенту Грабар-Китарович, больше соответствовал бы ситуации, если бы уже были достигнуты договоренности по многим важным вопросам, ведь визит на высшем уровне является завершающим этапом предварительной успешной дипломатической работы.

Поскольку в данном случае речь об этом не идет, нам остается предположить, что, пригласив хорватского президента с официальным визитом, Москва продемонстрировала высокую степень заинтересованности в сотрудничестве с Хорватией. При этом открытый и трудно решаемый вопрос долга компании Agrokor Сбербанку явно не был единственным мотивом, которым руководствовалась российская сторона.

Изменение российской политики на Балканах?

Хотя достаточных оснований для подобного заключения нет, мне кажется, что акцентированное значение, которое российская сторона придала визиту президента Хорватии, может означать готовность к изменению российской политики в отношении Юго-Восточной Европы, точнее Балкан. До сих пор Россия отстаивала статус-кво и всеми средствами пыталась помешать сближению любой страны, которая еще не является членом Евросоюза или НАТО, с этими субъектами.

Россия потерпела поражение в случае Черногории и Македонии. Настаивая на линии конфронтации с Западом в регионе, который не представляет для нее первостепенного интереса в области безопасности, Россия в итоге может поставить под угрозу собственные значительные экономические интересы в регионе. Российские газовые и нефтяные компании работают в Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии и Черногории.

Если бы активизация отношений между Москвой и Загребом привела к тому, что Россию не только на словах, но и на деле убедили бы в том, что ее компании могут работать в странах, входящих в Евросоюз и НАТО, на равных с западными компаниями условиях, то, возможно, это заставило бы Россию отказаться от прежней политики и не препятствовать расширению евроатлантической интеграции на Балканах. Если в будущем станет понятно, что реализация подобного сценария — результат визита президента Грабар-Китарович в Российскую Федерацию, то можно заявить: этот визит, несомненно, был оправданным и успешным.

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