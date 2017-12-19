/Поглед.инфо/ На 10 април 2017 г., говорителят на украинския парламент (Радата) Андрей Парубий телефонира на Адам Шиф – помощник на високопоставен демократ от Камарата на представителите на американския Конгрес и член на комисията по разузнаване, която разследва възможен сговор на щаба на Доналд Тръмп с Кремъл. Парубий заявил, че има сензационна информация за посещението на Тръмп в Москва през 2013 г., когато се провежда конкурса "Мис Вселена".

"Бих искал да ви предупредя, че нашите руски приятели могат да подслушват разговора, така че аз не бих искал те да чуват това, което разказвате", Шиф предупреждава Парубий.

Въпреки това Парубий е настойчив и продължава: "През ноември 2013 г. Тръмп посети Москва за конкурса "Мис Вселена" и се срещна с руската журналистка и днешна знаменитост Ксения Собчак”, казва украинският говорител на английски с присъщия му силен акцент. Той продължава с уверенията, че Собчак не само поддържа връзки с Путин, но и доставя момичета на олигарси за ескортни услуги. "Така, тя се среща с Тръмп и му предостави едно руско момиче, Олга Бузова, известна в Русия."

Шиф иска допълнителни пояснения и Парубий директно продължава. „Собчак, казва той, е специален агент на руските тайни служби.” След кратката си връзка с Тръмп, Бузова "предоставя компрометиращите материали за него", казва говорителят. „Сред тях са и голи снимки на Тръмп...”

Шиф бе прав, когато каза, че "руските приятели могат да подслушват". Но не всичко е било така, както си го е представял. Позвънил му е не Парубий, а руските пранкери Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известни като Вован и Лексус. Не е имало никакви компромати срещу Тръмп, нито среща между Флин и руска певица в Брайтън Бийч. Този телефонен разговор създаде впечатлението, че американците са много простодушни и доверчиви, а пранкерите Кузнецов и Столяров веднага изпращат записа на разговора на близките до Кремъл медии, които изцяло се възползваха от този случай: поредният тъп американец е готов да вярва нелепи истории за Русия, която навсякъде праща коварни и злобни шпиони.

Много са американските жертви в списъка на Кузнецов и Столяров. През февруари те телефонират на сенатор Джон Маккейн под претекст, че се обажда украинският премиер. Маккейн признава, че епохата на Тръмп се е превърнала в най-трудната фаза от дългия му политически живот.

Що се отнася до Путин, той отдавна дърпа конците на времето и като цяло постига резултат. Все още е популярен, все още е в добра форма, за което говорят демонстрациите му на голо тяло и собствената му мъжественост. Но с всеки ден пътят до финала става по-кратък и някой ден ще свърши. Всеки в Москва знае, че този ден идва, но никой не знае какво ще се случи на следващия ден.

„Ако неочаквано ни напусне през 2024 г., ние ще осиротеем”, казва олигархът Константин Малофеев, срещу когото Западът наложи санкции за подкрепа на проруските бунтовници в Украйна. (Самият Малофеев отрича това.) Той вярва, че Путин е избран от Бог да ръководи Русия. Малофеев се опасява, че следващият лидер няма да има същото чувство за дълг...

(рус.ез.)

4. С удвоенными усилиями

10 апреля 2017 года помощнику высокопоставленного демократа Адама Шиффа (Adam Schiff) из комитета палаты представителей по разведке, который ведет расследование на предмет возможного сговора штаба Трампа с Кремлем, позвонил спикер украинского парламента (Рады) Андрей Парубий. Парубий заявил, что у него есть сенсационная информация о визите Трампа в Москву, где тот в 2013 году присутствовал на конкурсе «Мисс Вселенная».

«Я хотел бы предупредить, что наши российские друзья могут подслушивать этот разговор, и поэтому мне бы не хотелось, чтобы вы рассказывали по телефону то, что им не нужно слышать», — предостерег Парубия Шифф.

Однако Парубий был настойчив. «В ноябре 2013 года Трамп побывал в Москве. Он приехал туда на конкурс «Мисс Вселенная» и встретился там с российской журналисткой и знаменитостью Ксенией Собчак», — заявил спикер на своем неуклюжем английском с сильным акцентом. Он объяснил, что Собчак не только поддерживает связи с Путиным, но и поставляет девушек олигархам для эскортных услуг. «Так вот, она встретилась с Трампом и привезла ему одну российскую девушку, хорошо известную в России — Ольгу Бузову». Шифф спокойно попросил дать разъяснения, и Парубий ответил ему напрямик. «Собчак, — сказал он, — является специальным агентом российских спецслужб».

После непродолжительной связи с Трампом Бузова «получила на него компрометирующие материалы», заявил спикер. «Среди них были фотографии обнаженного Трампа».

Шифф не проявил никаких эмоций. «А Путина поставили в известность о наличии этого компрометирующего материала?» — спросил он. «Да, конечно», — ответил Парубий. «Путин хотел дать понять Трампу, что весь этот компромат никогда не будет опубликован, если Трамп отменит все антироссийские санкции». Но у Парубия была сенсация и поважнее. Он получил запись разговора Бузовой и Собчак, состоявшегося во время их поездки на Украину. Парубий сказал Шиффу: «Мы готовы предоставить эти материалы ФБР».

У спикера было кое-что еще. Он рассказал Шиффу о встрече бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с российской поп-певицей, которая выступала в качестве кремлевской посредницы. Встреча состоялась в районе Брайтон-Бич в Бруклине, где живет немало эмигрантов из России. По словам Парубия, перед встречей они использовали специальный пароль. Один говорил: «На Дерибасовской хорошая погода». Второй отвечал: «На Брайтон-Бич опять идут дожди».

«Хорошо. Это очень полезно, и я высоко это ценю», — сказал Шифф. Он заявил Парубию, что США хотели бы ознакомиться с теми материалами, о которых он рассказал. «Мы вместе с ФБР и с нашими сотрудниками подумаем о том, как достать копии этих материалов».

Шифф был прав, говоря о том, что «российские друзья могут подслушивать». Правда, все было не так, как он себе представлял. Ему звонил не Парубий, звонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. Не было никакого компромата, не было никаких встреч Флинна и российской певицы на Брайтон-Бич. Этот телефонный звонок создал впечатление, что американцы очень простодушны и доверчивы, что вполне устраивало пранкеров. Кузнецов и Столяров немедленно направили запись разговора близким к Кремлю средствам массовой информации, которые в полной мере использовали этот удобный случай: очередной тупой американец готов поверить нелепым историям о России, где всем заправляют коварные и злобные шпионы. Любой русский, послушав эту запись, мгновенно понял бы, насколько это дурацкий разговор. Все эти российские знаменитости, о которых говорили пранкеры, были второго сорта, а тот пароль, который якобы использовал Флинн, на самом деле является названием классической российской комедии.

«Мы хотели поговорить с человеком, который конкретно занимается вопросами разведки, и представить ему совершенно безумную версию событий», — сказал мне Кузнецов о своей затее. «Мы вывалили ему целую кучу дезинформации, — заявил Столяров. — Это был полный абсурд». (Пресс-секретарь Шиффа заявил: «Прежде чем ответить на этот звонок, и сразу после него комитет по разведке уведомил соответствующее правоохранительные органы и спецслужбы об этом разговоре, а также сообщил, что считает его фальшивкой».)

Кузнецов и Столяров могут показаться обычными хохмачами и приколистами, однако это не совсем так. Мы встретились в бельгийском пабе в одном из спальных районов Москвы. 31-летний Кузнецов пришел на встречу в белой рубашке с черными черепами, а 29-летний Столяров был в серой толстовке с лицом Путина на фоне карты России. «Я положительно оцениваю Путина, — сказал Столяров. — Я не вижу никаких важных вопросов, в которых у меня были бы с ним разногласия». Кузнецов с ним согласился. Эта пара познакомилась в 2014 году, после чего они начали подшучивать над российскими знаменитостями. Но им это быстро надоело. «Гораздо интереснее разговаривать с людьми, которые решают человеческие судьбы», — заявил Кузнецов.

Он и Столяров несколько раз повторили, что никак не связаны с российскими спецслужбами. Однако совершенно ясно, что у них весьма неплохие отношения с властью. Они проводили шоу на нескольких контролируемых Кремлем телеканалах — а это требует утверждения на очень высоком уровне. Когда я встретилась с ними, они мимоходом заметили, что за день до этого побывали в российском парламенте, где разговаривали с хорошо известным депутатом. «Мы работаем над одним проектом», — лукаво сказал Столяров, а затем похвастался тем, как он взломал в Скайпе аккаунт покойного российского олигарха и путинского врага Бориса Березовского. Им каким-то образом удается получать номера сотовых телефонов иностранных руководителей, например, турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Американских жертв в списке Кузнецова и Столярова огромное множество. В феврале они под видом украинского премьер-министра позвонили сенатору Джону Маккейну, который признался, что эпоха Трампа стала самым трудным этапом в его долгой политической жизни. «Он говорил так, что возникло впечатление, будто он не знает, что делать», — заявил Кузнецов. Тогда же они позвонили лидеру сенатского большинства Митчу Макконнелу (Mitch McConnell), который сказал им, что Америка вряд ли будет вводить новые санкции против России.

Кузнецов и Столяров работают с американцами для того, чтобы узнавать важную информацию, например, что будет с санкциями, а также, чтобы высмеивать, вводить в заблуждение, отвлекать и издеваться над людьми, которых уважают американские избиратели, но которые враждебно относятся к России. Они играют на том, что считают американской наивностью. «В России такого никогда не произойдет, — сказал Столяров. — Люди здесь не такие доверчивые, особенно если они работают в парламенте или являются государственными служащими». Кузнецов добавил, что им хотелось бы разыграть голливудских актеров, однако связаться с ними гораздо труднее, чем с американскими сенаторами.

Если кому-то придется изобретать эмблему российской тактики по подрыву США (в которой сочетаются оппортунизм, уклончивость, шутовство и поразительная эффективность), то лучше Вована и Лексуса ему ничего не найти. Эти люди и будущие хакеры, которых готовит Минин, являются маленькими составными частями многовекторной, постоянно меняющей свой характер и тайной операции влияния, проводимой против западных политиков, политических систем и ценностей. Эта операция проводится скорее методом проб и ошибок, нежели на основе какой-то большой стратегии. У русских есть «тысяча способов для нападения», сказал мне один бывший американский разведчик. «Вовсе необязательно, чтобы все эти удары били в цель. Нескольких попаданий вполне достаточно».

Все те прорехи, через которые удалось прорваться русским, в ретроспективе кажутся совершенно очевидными и вопиющими. «В последние недели меня просто поражает, насколько хрупка и неустойчива наша демократия», — сказал мне Шифф незадолго до звонка пранкеров, когда мы сидели в кафетерии на первом этаже Капитолия. На выборах 2016 года Россия показала, и продолжает показывать после выборов не столько собственную силу, сколько американскую слабость. Она демонстрирует, насколько легко настроить американскую систему против себя самой. «Тайные операции влияния не создают противоречия на местах, они их просто усиливают», — говорит экс-глава АНБ Майкл Хейден. Бывший сотрудник ЦРУ Джон Сайфер соглашается с ним. «Винить мы можем только себя, — говорит он. — Если мы миримся с таким накалом страстей, то это наша вина».

Сегодня американцам остается лишь гадать о том, что именно произошло в 2016 году, и как они стали жертвой одной из самых успешных в истории тайных кампаний влияния, говорит Хейден. А эта кампания, между тем, продолжается. Неисправимый азартный игрок Путин будет использовать любые благоприятные возможности к собственной выгоде. С учетом того, что уже известно, а также с учетом действий конгресса, связавшего Трампу руки в вопросе санкций, он понимает, что ничего не выиграет от попыток угодить Америке и выстроить с ней нормальные отношения. Если не будет новых и серьезных мер сдерживания, Путин станет и дальше выступать с нападками и огрызаться, поскольку он и его страна стареют и слабеют.

Некоторые американцы, включая нынешнего президента, считают, что если мы сумеем определить точки соприкосновения наших интересов, Россия может стать хорошим партнером. Однако те люди, которые имеют дело с Путиным на протяжении десятилетий, понимают, что в лучшем случае это выдумка. Путин выстраивает интересы России в противовес политике Запада и с целью срыва этой политики, сказал мне недавно последний министр обороны Обамы Эш Картер. «На такой мотивации очень трудно возводить мосты. В силу этого факта сотрудничать с Россией просто невозможно».

Путин — не какой-то там суперзлодей. Его нельзя назвать непобедимым или неудержимым. Он бьет только до тех пор, пока не встретит сопротивление. Например, в 2014 году он планировал отрезать от Украины треть ее территории на востоке, однако этот план провалился по причине неожиданно стойкого сопротивления украинской армии и западных санкций. Обама ввел санкции против российского государства за его вмешательство в выборы. Сделал это в последние дни пребывания у власти. Он закрыл три российских дипломатических представительства и выдворил нескольких дипломатов. Однако это была запоздалая и очень слабая реакция. Обама отказался от более решительных и убедительных действий, к которым относятся публикация разведывательной информации, могущей поставить Путина в неловкое положение, и введение по-настоящему губительных для России санкций.

Между тем, нынешняя президентская администрация не заинтересована в том, чтобы наказывать Россию. А многочисленные расследования российского вмешательства в выборы и внимание прессы сосредоточены в основном на событиях 2016 года, а не на том, что Россия непременно предпримет на выборах 2018 и 2020 годов, если ее не наказать и не предупредить строго о недопустимости вмешательства в будущем. Американская контрразведка бездействует, ожидая указаний о вступлении в бой с русскими, но эти указания, как подозревают осведомленные люди, вряд ли когда-нибудь поступят.

Путин решил показать, что в Америке нет ничего особенного, что это обычная страна, как и многие. Прав он или нет — это во многом зависит от того, верят ли американцы, особенно американцы влиятельные и власть имущие в то, что их систему стоит защищать.

На горизонте появилась одна точка, которая вызывает особую обеспокоенность у Кремля. В 2024 году закончится очередной президентский срок Путина. Конституция гласит, что нельзя занимать пост президента более двух сроков подряд, и к тому времени Путину будет 71 год. «Все эти люди думают о 2024 годе», — сказал занимающий высокое положение в путинской партии «Единая Россия» бизнесмен. Парламент может внести изменения в конституцию, дав Путину возможность пойти еще на один срок. Но это далеко не идеальное решение. Путин, получивший юридическое образование и уже потом ставший агентом КГБ, настаивает на том, что необходимо сохранять хотя бы видимость законности. В любом случае, он человек смертный, и количество отведенных ему сроков ограничено.

Как же поступит Путин? Передаст ли он свой трон преемнику? Кандидатов становится все меньше. Круг его советников сужается, и сегодня он состоит в основном из пожилых людей, которые, как и он сам, приехали из Ленинграда либо служили в КГБ. В последние годы он меняет региональных губернаторов на преданных ему молодых людей и даже на своих бывших телохранителей. У большинства из них нет серьезного опыта управления, но они всем обязаны Путину. Все чаще и чаще возникает впечатление, что у него нет стратегии ухода. Как сказал мне в 2013 году один путинский союзник, «у нас нет такой традиции типа «хорошо, ты пробыл два срока, а теперь уходи. У нас только одна традиция: до конца цепляться за власть и уходить ногами вперед» (то есть, в гробу). В 2014 году Вячеслав Володин, ныне являющийся спикером российского парламента, заявил: «Есть Путин — есть Россия. Нет Путина — нет России». Путин олицетворяет все институты государственной власти: суды, армию, силы безопасности, парламент и даже оппозиционные партии и экономику. А поскольку экономический пирог становится все меньше, элита начинает пожирать друг друга в борьбе за оставшиеся ресурсы. Сегодня самые известные российские тюрьмы заполнены бывшими высокопоставленными государственными служащими. Среди них бесчисленное множество чиновников, как минимум четыре губернатора и много мэров. Под домашним арестом сидит один министр. Все это люди, проигравшие в жестокой борьбе. А побеждают в ней обычно те, кто вращается по орбите ближе всего к угасающий звезде по имени Путин.

Это парадокс, но Путин сам заложил фундамент того хаотичного краха, которого он на всем протяжении своей политической карьеры пытался избежать. Это тот крах, который привел его к власти. Он стал заложником построенной им системы. «Отсутствие альтернатив тревожит всех, в том числе, Путина», — сказал Андраник Мигранян. По его словам, в 2012 году Путин сказал ему: «Я часто прибегаю к ручному управлению. Я бы с радостью ушел, если бы был уверен, что сделал достаточно для создания институтов, которые будут работать независимо от следующего руководителя».

Но конечно, чем дольше Путин будет дергать рычаг переключения передач, тем хуже эти передачи будут переключаться автоматически, без сильной руки, которая ставит их на место. «В этом заключается дилемма диктатора, — говорит один опытный эксперт по России из Вашингтона, — Уйти ты не можешь, поскольку это повысит риски, но и проводить реформы ты тоже не можешь, поскольку это создаст трещины в системе и приведет к твоему падению».

Путин давно уже тянет время, и в целом это приносит свой результат. Он по-прежнему популярен, по-прежнему в хорошей форме, о чем нам напоминают его демонстрации голого торса и собственной мужественности. Но с каждым днем дорога до финиша становится все короче, и когда-то она закончится. Все в Москве знают, что этот день приближается, но никто не знает, что произойдет на следующий день.

«Если он в 2024 году неожиданно уйдет, мы осиротеем, — говорит олигарх Константин Малофеев, против которого Запад ввел санкции за поддержку пророссийских повстанцев на Украине. (Сам Малофеев это отрицает.) Он считает, что Путин избран Богом для руководства Россией. Малофеев опасается, что у следующего руководителя не будет такого же чувства долга. «Следующий человек будет хуже», — говорит он.

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(Част четвърта от The Atlantic: Какво всъщност иска Путин?)

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