/Поглед.инфо/ Влезте във вашата машина на времето и ми позволете да ви отведа в друга епоха. Виждаме списание The Atlantic от май 2001 г. Подразни ме заглавието на корицата: "Дойде краят на Русия". А в подзаглавието на прав текст се казва: "Русия неудържимо отива към социална катастрофа и загуба на стратегическото си значение."

Дали страната, която най-много ми създаваше тревога като военнослужащ през мрачните години на Студената война, известната "империя на злото", която ни заплашваше с унищожение, всъщност отива към своя край - дори и в руската, а не в съветската си форма?

Шестнадесет години по-късно изявлението от статията изглежда доста преждевременно. Днешна Русия, разбира се, има своите проблеми, но в никакъв случай не може да се каже, че страната е "стигнала края" на световната геополитическа арена. Русия на Владимир Путин напоследък засили своето влияние и това в голяма степен се дължи на фрагментираната и несговорчива свръхдържава, която самата тя сега изглежда в състояние на "неотклонен упадък."

Да, в САЩ наистина има "съветски проблем." Не само заради бушуващите напоследък скандали. За разкриването на проблема не ни трябва нито комитет, нито спецпрокурор, нито таен канал за предаване на информация, нито информатори от някои специални услуги. Съветският проблем на Америка е около нас. Това е пълзящата зловеща форма на авторитаризъм, която трябва да разбере всеки, който е живял по времето на Студената война.

(рус.ез.)

Америка должна бояться не столько России, сколько самой себя

Как и для Советского Союза, для нее сейчас характерны слежка, милитаризм и теневое правительство.

Садитесь в свою машину времени и позвольте мне перенести вас в другую эпоху. За окном — май 2001 года, и почта только что принесла номер журнала The Atlantic. Меня дразнит анонс статьи на обложке. «России пришел конец», сообщает редакция журнала. В подзаголовке прямолинейно говорится: «Неудержимое сползание к социальной катастрофе и утрата стратегического значения». Неужели той стране, которая меня как военнослужащего больше всего тревожила все те мрачные годы холодной войны, той знаменитой «империи зла», которая угрожала нам уничтожением, на самом деле пришел конец — даже в ее российской, а не советской форме?

Шестнадцать лет спустя сделанные в статье утверждения кажутся немного преждевременными. У современной России, конечно же, есть свои проблемы, начиная с бедности, загрязнения окружающей среды и проституции и заканчивая неустойчивой, основанной на углеводородах экономики. Но на геополитической мировой арене больше нельзя сказать, что стране «пришел конец». Россия Владимира Путина в последнее время усилила влияние, а произошло это во многом за счет разобщенной и несговорчивой сверхдержавы, которая сейчас сама, похоже, находится в состоянии «неуклонного падения».

Через 16 лет после того, как Россия была объявлена утратившей значение исчезающей страной, она вновь стала колоссом, гигантом — по крайней мере, на американской политической сцене. Но это должно беспокоить вас гораздо меньше, чем вот что: через 30 с лишним лет после победы над СССР в холодной войне Соединенные Штаты образца 2017 года, похоже, делают все возможное, чтобы превзойти своего бывшего врага и некогда соперничавшую с ними сверхдержаву при том, в самых худших аспектах.

Да, у США есть «советская проблема». Я не имею в виду тот скандал, к которому сейчас приковано наибольшее внимание в Вашингтоне. Я не имею в виду обвинения в том, что избирательный штаб Трампа и российские чиновники были в сговоре, в том, что, возможно, в этот штаб через связанных с Путиным российских олигархов поступали деньги, в том, что русские посредством кибератак вмешивались выборы в США, чтобы помочь Дональду Трампу. Я не говорю об обвинениях в том, что близкое окружение избранного президента мечтало создать секретный канал для связи с Москвой и предложило послу сделать это на основе российской дипмиссии или в том, что Путин действительно оказывал какое-то реальное влияние на Дональда Трампа.

Все это, конечно, вызывает у средств массовой информации, а также среди политологов, аналитиков и других лиц, формирующих общественное мнение, огромное внимание и возмущение. Некоторые даже говорят о новой «красной угрозе» в Америке. Расследование в этом направлении ведут комитеты обеих палат Конгресса по разведке, а также специальный прокурор (бывший директор ФБР) Роберт Мюллер. (Robert Mueller).

Правда, для выявления того, о чем говорю я, не нужен ни комитет, ни спецпрокурор, ни тайный канал передачи информации, ни информатор из какой-то спецслужбы. Независимо от того, что делали или не делали чиновники из предвыборного штаба Трампа, российские олигархи или сам Владимир Путин, советская проблема Америки — вокруг нас. Это ползучая (и жуткая) форма авторитаризма, которую должны узнать все, кто жил в годы холодной войны. Она включает в себя разрушение демократических ценностей и постоянно расширяющиеся полномочия полицейского государства, действующего в качестве теневого правительства. Она характеризуется милитаризмом, слежкой, обстановкой секретности, тюрьмами и другими структурами, предназначенными для доминирования и контроля, постоянно растущим разрывом между горсткой самых богатых и огромным количеством тех, кто доведен до нищеты. И, конечно, еще большим количеством оружия и войн.

Вот в чем заключается настоящая «красная угроза», Америка, и она существует прямо здесь, в нашей собственной стране.

В феврале, если вы помните (хотя, учитывая потоки новостей, полуновостей, слухов и недомолвок, кто сейчас в состоянии что-либо вспомнить?), Дональд Трамп, как известно, сравнил США с Россией. Когда Билл О'Рейли (Bill O'Reilly) в интервью с новым президентом назвал Владимира Путина «убийцей», тот ответил, что между нами и ними — не такая уж большая разница, поскольку в США тоже есть свои убийцы? и поскольку мы не так уж и невинны, когда дело касается международных дел. («Есть много убийц. Вы считаете, что наша страна — такая уж невинная?», — сказал тогда президент). Президент нес много чего странного в свой первый месяц пребывания на посту, но здесь он говорил нечто дельное.

Мой секретный брифинг, посвященный Советскому Союзу

В 1986 году, когда я был молодым лейтенантом ВВС, я (если память мне не изменяет) присутствовал на секретном брифинге, посвященном Советскому Союзу. Президентом был Рональд Рейган (Ronald Reagan), и мы понятия не имели, что мы переживаем последние годы холодной войны. Тогда, считая, что мне следует знать своего врага, я читал много об СССР в «открытых источниках» — в книгах, журналах и газетах. На «секретном» брифинге, на котором я присутствовал, я не узнал чего-то особо нового для себя (понятие «секретной информации» зачастую преувеличено). Я, конечно, не услышал смелых предсказаний о распаде СССР через пять лет (хотя СССР действительно распался в 1991 году). Те, кто вел брифинг, как практически все люди в то время, считали, что СССР будет нашим заклятым врагом еще не одно десятилетие и что Берлинская стена будет постоянным элементом действительности в разделенной Европе и вечным символом беспощадной коммунистической тирании. Мы и не подозревали, что три года спустя советские военные будут стоять в стороне, пока восточные немцы сносят эту стену. И кто бы тогда поверил, что спустя 30-40 лет президентом Соединенных Штатов будет избран человек, пообещавший построить «большую, толстую, красивую стену» на нашей границе с Мексикой?

Мне не разрешили делать записи во время брифинга, но я помню, какое впечатление у меня осталось от сказанного. Мне показалось, что СССР — крайне авторитарное, ведущее тотальную слежку государство, экономика которого зависит от продажи оружия за рубеж. Мне сказали, что СССР стремится к ядерному господству, что он является страной империалистической и экспансионистской и преследует своих критиков и диссидентов, что он испытывает серьезные внутренние проблемы, тщательно скрываемые ради мирового господства. Говорилось, в частности, о таких проблемах, как массовый алкоголизм и наркомания, плохая система здравоохранения и снижение продолжительности жизни (особенно среди мужчин), отравленная окружающая среда и масштабная тюремная система ГУЛАГа. Все это усугублялось острыми проблемами за рубежом — особенно дорогостоящей и зашедшей в тупик войной в Афганистане, а также зависимыми государствами, которые поглощали ресурсы СССР (речь шла о Кубе), но мало что предлагали взамен.

Этот список советских проблем времен 1986 года, должно быть, выглядит знакомым, поскольку он звучит так же зловеще, как описание того, что не так в сегодняшней Америке.

Если вы думаете, что я изрядно преувеличиваю, давайте возьмем характеристики из того брифинга (в нем восемь пунктов) и разберем их.

1. Авторитарное, ведущее слежку государство

В последний раз Конгресс США официально объявлял войну в 1941 году. С тех пор американские президенты прибегают к войнам и вмешательству за рубежом все чаще и чаще, а контроля со стороны Конгресса становится все меньше. Полномочия органов исполнительной власти продолжают расти. В результате укрепляется система «имперского президентства» с использованием потрясающих технологий слежки, которую значительно усилили после терактов 11 сентября. В Америке сейчас действуют 17 спецслужб, общий годовой бюджет которых составляет 80 миллиардов долларов. Неудивительно, что за американцами сейчас следят так, как никогда раньше, и делается это якобы ради нашей безопасности, несмотря на то, что такая система порождает безропотность и душит инакомыслие.

2. Экономика, зависящая от продажи оружия за рубежом

Соединенные Штаты по-прежнему занимают лидирующие позиции в глобальной торговле оружием. Нет сомнений в том, что главной целью недавней поездки президента Трампа было заключение с Саудовской Аравией сделки по продаже оружия на сумму 110 миллиардов долларов. В ходе этой же поездки он сказал эмиру Катара, что находится на Ближнем Востоке для того, чтобы способствовать «покупке большого количества прекрасной военной техники». И сейчас прекрасное оружие американского производства является важным драйвером внутреннего экономического роста, а также внешней политики страны.

3. Стремление к ядерному господству

Продолжая политику президента Обамы, администрация Трампа намерена провести в ближайшие 30-35 лет масштабную модернизацию ядерного арсенала США, вложив в это не менее триллиона долларов. Как и какой-нибудь представитель советского правительства из «старой гвардии», Трамп похвастался, что в вопросах, касающихся ядерного оружия, Америка всегда будет оставаться «во главе стаи».

4. Империалистическая и экспансионистская страна

Историки говорят об Америке как о «неофициальной» империи, подразумевая, что Соединенные Штаты в практическом плане действуют не так активно и не столь масштабно, как империи прошлого вроде Рима и Британии. Но в том, что США имеют 800 зарубежных военных баз, или в том, что ежегодно американские силы специального назначения перебрасывают в 130 или более стран мира, нет ничего «неформального» или «недостаточно практичного». Когда американские военные говорят о глобальном размахе, глобальной мощи и доминировании во всех сферах, это традиционный империализм, скрытый за броскими фразами. Иначе говоря, советский империализм, страх перед которым американские лидеры не скрывали, таких масштабов никогда не достигал.

5. Преследование критиков и диссидентов

Вспомним использование «Патриотического акта» (федерального закона, принятого в США в октябре 2001 года, который дает правительству и полиции широкие полномочия по надзору за гражданами — прим. пер.) в годы правления Джорджа Буша-младшего, преследование разоблачителей при президенте Обаме на основании «Закона о шпионаже» времен Первой мировой войны или очернительство средств массовой информации новой администрацией Трампа. Все это свидетельствует о том, что США гораздо менее терпимы к инакомыслию, чем до распада СССР. Как недавно выразился министр внутренней безопасности и отставной генерал морской пехоты Джон Келли (John Kelly), комментируя репортажи об администрации Трампа, написанные на основании анонимных источников, такие утечки «чертовски близки к измене». Добавьте к этому нападки Трампа на СМИ (которые он называет «врагом» народа) и агрессивные высказывания в отношении важных новостей (которые он называет «фальшивыми») — и вы увидите, что почва для дальнейшего подавления инакомыслия готова.

В Советском Союзе политическим оппонентам нередко угрожали тюрьмой или чем-то похуже, и люди в военной форме или в форме спецслужб эти угрозы регулярно выполняли. В этом контексте давайте не будем забывать призывы «За решетку ее!», звучавшие из уст генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна во время национального Съезда республиканской партии и направленные против Хиллари Клинтон. Она в тот момент была политическим оппонентом Дональда Трампа.

6. Внутренние проблемы — наркомания, неудовлетворительное медицинское обслуживание и отравленная окружающая среда

Алкоголизм в России до сих пор широко распространен, как и экологические проблемы. Но посмотрите на Соединенные Штаты. В результате опийной наркомании в стране ежегодно гибнут более 30 тысяч человек. Отравление свинцом в таких городах, как Флинт, штат Мичиган, и Новый Орлеан, наносит молодым людям непоправимый вред. Утилизация сточных вод, образующихся при добыче сланцевого газа методом гидроразрыва пласта, вызывает землетрясения в Огайо и Оклахоме. Даже на фоне роста экологической опасности администрация Трампа свирепствует в отношении Агентства по охране окружающей среды. По мере углубления кризиса в сфере здравоохранения администрация Трампа с подачи возглавляемого республиканцами Конгресса пытается сократить размеры медицинских страховых выплат, пособий и финансирования, которое могло бы защитить американцев от смертельно опасных патогенных микроорганизмов. Вызывает тревогу то, что в США, как и в Советском Союзе во время распада, сокращается продолжительность жизни белокожего населения. Это происходит главным образом в результате злоупотребления наркотиками, самоубийств и других проблем, возникающих в состоянии отчаяния.

7. Масштабная тюремная система

Ни в одной стране мира (в процентном соотношении) за решеткой не сидит столько людей, как в США. Несмотря на то, что в тюрьмах прозябают более двух миллионов их соотечественников, американцы продолжают считать свою страну маяком свободы, не обращая внимания на тюрьму, расположенную на базе США в кубинском заливе Гуантанамо. Кроме того, сейчас в стране у власти находится президент, который верит в эффективность пыток, призывает к убийству семей террористов и хочет направить в Гуантанамо новых заключенных. У него также есть генеральный прокурор, который хочет сделать тюремные сроки за наркопреступления небольшой тяжести еще более драконовскими.

8. Войны, зашедшие в тупик

Здесь СССР надо отдать должное. Он, по крайней мере, извлек уроки из своей провальной войны в Афганистане, и поэтому советская армия в конечном счете покинула страну в 1989 году, после десяти лет колоссальных потерь и разочарований (несмотря на то, что войска вернулись в страну, находившуюся на грани коллапса). Американские же войска находятся в Афганистане уже 16 лет, а «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России — прим. ред.) становится все сильнее. Однако реакция американских военных в очередной раз заключается в том, чтобы призвать к дополнительному финансированию и отправке в Афганистан новых контингентов. Это делается для разрешения создавшейся там «тупиковой ситуации». При этом (спустя 14 лет) тлеющая третья война в Ираке способствует опустошению таких городов, как Мосул — даже при том, что ее дестабилизирующие результаты можно наблюдать в Сирии и на всем большом Ближнем Востоке в целом. Несмотря на эти катастрофические результаты (или, скорее, из-за них), лидеры США продолжают перебрасывать избыточные по численности силы специального назначения, что ведет к истощению войск и является причиной высокого уровня самоубийств среди военнослужащих.

В свете того, что перечислено в этих восьми пунктах, легкомысленная песня Beatles времен холодной войны (Back in the USSR) приобретает новый и гораздо более суровый смысл.

Что делать?

Медленно и, похоже, неотвратимо Соединенные Штаты становятся все более похожими на бывший Советский Союз. Вот лишь некоторые общие черты, делающие США похожими на СССР. На нужды армии и полицейского государства выделяется слишком много ресурсов. «Сверхважные» генералы получают слишком много полномочий в правительстве. Продолжаются подобные кровоточащим язвам войны в Афганистане, Ираке и других странах. Продолжается разрушение инфраструктуры (дорог, мостов, трубопроводов, плотин и так далее). Неспокойные «республики» выражают недовольство и угрожают выйти из состава страны (вспомним об угрозе «Калексита» — отделения от США Калифорнии!). Разгул наркомании и сокращение продолжительности жизни стали теперь для американцев суровой реальностью. При этом последний президент США по своему характеру авторитарен, а государственные службы на самом верху попахивают непотизмом.

Я обеспокоен, товарищ! Вторя словам великого Ленина, я задаюсь вопросом: «Что делать?» Учитывая все перечисленные симптомы, привожу очевидный способ десоветизации Америки, состоящий из десяти шагов:

1. Ежегодно сокращать «оборонные» расходы на 10% в течение ближайших пяти лет. Если следовать духу СССР, считайте, что это пятилетний план восстановления нашей революции («Американской революции»), которая была направлена против имперской политики, осуществлявшейся нашим «большайшим» королем (автор в оригинале использует слово bigly, которое не существует в английском языке и которое Трамп использовал, говоря о росте оборонных расходов в США — прим. пер.).

2. Сократить наполовину число генералов и адмиралов в армии и избавиться от всех этих бессмысленных лент, значков и медалей, которые они носят. То есть, нужно не просто сократить численность верховного командования, но и умерить стремление генералов выглядеть (и все чаше — действовать) подобно советским генералам прошлого. И не позволять им занимать высокие государственные посты до тех пор, пока со времени их ухода в отставку не пройдет как минимум десять лет.

3. Вывести наши войска из Афганистана, Ирака и других истерзанных войной стран Ближнего Востока и Африки. Сократить это империалистическое присутствие за границей, закрыв дорогостоящие военные базы.

4. Провести работу по ликвидации ядерного оружия во всем мире за счет сокращения (в качестве первого шага) огромного арсенала США в полтора раза и отказа от программы «модернизации», которая стоит триллион долларов. Для начала нужно ликвидировать МБР наземного базирования. В качестве средств серьезного и эффективного сдерживания они больше не нужны.

5. Использовать деньги, сэкономленные на «модернизации» ядерного оружия, вложив их в обновление инфраструктуры Америки.

6. Прекратить практику государственной слежки. Для процветания свободы необходимо право на личную жизнь. Как нация мы должны помнить, что основой демократии является не безопасность, а конституция США.

7. Проводить работу по снижению потребления наркотиков, избавившись от уголовного преследования за их употребление. Нужно отказаться от «войны с наркотиками» и сосредоточиться на обеспечении наркозависимых более эффективными программами лечения. Нужно поставить перед собой цель вдвое сократить количество заключенных в США в ближайшие десять лет.

8. Ожидаемая продолжительность жизни возрастет с улучшением системы медицинского обслуживания. Обеспечить медицинское страхование для всех, кто пользуется общей системой страхования. Каждый американец должен иметь такую же страховку, как и член Конгресса. Люди не должны страдать и умирать из-за того, что они не могут себе позволить обратиться к врачу или заплатить за назначенные врачом лекарства.

9. Нет ничего более важного для «национальной безопасности», чем чистый воздух и вода. Глупо и неосмотрительно подвергать страну опасности, отравляя окружающую среду ради экономической эффективности либо ради наращивания вооруженных сил. Если вы в этом сомневаетесь, спросите у граждан России и бывших советских республик, которые до сих пор борются с последствиями губительной экологической политики советских времен.

10. Конгресс должен отстаивать свои конституционные права в вопросах, касающихся войны и бюджета, и начать действовать по принципу «сдержек и противовесов» — как это и должно быть, когда речь идет об исполнительной власти.

Вот и все. Эти десять шагов должны в той или иной степени способствовать решению реальной «российской» проблемы Америки. Присоединяйтесь, товарищи!

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