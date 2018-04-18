/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп първоначално подкрепял план за много по-мощна атака срещу Сирия, включително и срещу руските и иранските обекти, пише американският вестник The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на свои собствени източници. Както посочва изданието, за да избере ограничена цел на въздействие, президентът и бил убеден от шефа на Пентагона Джеймс Матис и от новия съветник на националната сигурност Джон Болтън, който е известен със склонността си към силови решения.

Президентът Доналд Тръмп вникна в доводите на министъра на отбраната Джеймс Матис, насочвайки го да бъде внимателен и да реши да нанесе на Сирия колкото е възможно по-сдържн удар, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на собствени източници, запознати със ситуацията.

След няколко напрегнати дискусии в Белия дом, президентът и неговите съветници достигнаха до най-умерения вариант за отговора на предполагаемата химическа атака в Сирия, именно, вариантът, предлаган от Пентагона: мощна атака на трите обекта, свързани с химически оръжия.

Президентът избра тази възможност главно поради силното въздействие на министъра на отбраната Матис. Отчитайки желанието на президента да даде сиров отговор на предполагаемата химическа атака, Матис предложи три възможности за използване на военна сила.

(рус.ез.)

WSJ: Трамп хотел нанести удары по российским объектам в Сирии — но его образумили

Материал представлен в пересказе ИноТВ

Президент США Дональд Трамп изначально поддерживал план самого мощного удара по Сирии, в том числе и по российским и иранским объектам, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, остановить свой выбор на ударе по ограниченным целям его убедили глава Пентагона Джеймс Мэттис и новый советник по национальной безопасности Джон Болтон, известный своей склонностью к силовым решениям.

Президент США Дональд Трамп внял доводам министра обороны Джеймса Мэттиса, призывающего его к осторожности, и решил нанести по Сирии как можно более сдержанный удар, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

По итогам нескольких напряжённых встреч в Белом доме президент и его советники сошлись на наиболее умеренном варианте ответа на предполагаемую химическую атаку в Сирии из тех, что предложил Пентагон: мощная атака по трём объектам, связанным с химическим оружием.

Президент остановил выбор на этом варианте во многом из-за весомого влияния министра обороны Мэттиса. Учитывая желание президента дать жёсткий ответ на предполагаемую химическую атаку, Мэттис представил на рассмотрение три варианта применения военной силы.

Самым ограниченным вариантом была бомбардировка нескольких объектов, имеющих отношение к сирийскому потенциалу в области химического оружия. Затем шла атака на более широкий спектр целей, включая химические комплексы и командные центры.

Самым же жёстким вариантом был удар по российской противовоздушной обороне, который должен был нанести серьёзный ущерб военному потенциалу «режима», не задев его политически.

В итоге Трамп отдал предпочтение смеси первого и второго планов: умеренная ракетная атака, которая, по словам администрации президента, нанесла решительный удар по химическому потенциалу Асада.

Хотя Трамп настаивал на том, чтобы его команда также рассмотрела удар по российским и иранским объектам в Сирии, Мэттис выступил против плана. Постпред США при ООН Никки Хейли также выступила за более жёсткий ответ на химическую атаку, однако глава Пентагона предупредил о том, что подобный удар может вызвать опасный ответ со стороны Москвы и Тегерана.

По словам источников газеты, новый советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, который ранее выступал за военные действия против Ирана и Северной Кореи сыграл определённую роль в принятии компромиссного плана.

Болтон, осознавая, что его считают человеком, склонным к военным решениям, выступил за «разрушительный» удар по «режиму Асада», но не самый агрессивный. Болтон знал, что Трамп питает уважение к Мэттису, поэтому вполне мог решить, что уступить главе Пентагона — учитывая, что он лишь недавно приступил к своим обязанностям, — будет мудро.

Советник по нацбезопасности также осознавал, что самый жёсткий вариант может ещё глубже втянуть США в конфликт. Кроме того, ему казалось, что поддержать подобный план в первую же неделю своей работы «будет чересчур».

Комментарии читателей на сайте The Wall Street Journal:

TOM SIMPSON: На здоровье Мэттиса уповаем.

Jerome Ogden: Господи, спасибо, что у нас есть Джим Мэттис — единственный советник в этой буре, который действительно видел, как льётся кровь в реальности. За самый «жёсткий, мощный» ответ всегда ратуют такие кабинетные вояки, как Никки Хейли, в то время как те, кому приходилось посылать американцев на смерть, призывают к сдержанности.

Мэттис — это шахматист. Остальная команда Трампа (за исключением, возможно, Помпео, ещё одного воина-профессионала), скорее всего, представляет собой бомбу замедленного действия.

David Mcmahon: Нужно было посмелее. Этот булавочный укол ни к чему не приведёт.

Donald Gullickson: А никого не беспокоит то, что мы очень быстро начали военные действия? Мне кажется невероятным, чтобы Асад начал травить кого-то, зная ответ. Гораздо более вероятно, что это устроили те, кто хочет втянуть нас в этот бардак. Покажите нам доказательства — а то такое ощущение, что они ищут любые предлоги для пуска ракет.

Michael Wiley: Пентагону надо натянуть на Трампа смирительную рубашку.

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